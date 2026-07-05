Euronext: Τα ρεκόρ του α΄ εξαμήνου 2026 σε αποδόσεις και αντλήσεις κεφαλαίων – Οι πρωταγωνιστές της ανόδου

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Το 2025 υπήρξε μια χρονιά ορόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Το θετικό κλίμα συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του 2026 με την αγορά να καταγράφει μία σειρά από σημαντικές επιδόσεις:

Ειδικότερα, το ελληνικό χρηματιστήριο με απόδοση 16% στο πρώτο εξάμηνο 2026 βρέθηκε στην δέκατη θέση της παγκόσμιας κατάταξης των χρηματιστηριακών αγορών. Τα κέρδη του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 19,11%. Τον Ιούνιο η ελληνική αγορά ξεπέρασε σε απόδοση τον πανευρωπαϊκό STOXX 600 αλλά και τον αμερικανικό S&P 500.

Ακόμη πιο ισχυρή ήταν η επίδοση της ελληνικής αγοράς σε επίπεδο τριμήνου, καταλαμβάνοντας μία από τις πρώτες θέσεις μεταξύ των ανεπτυγμένων χρηματιστηρίων. Μόνο ορισμένες ασιατικές αγορές, όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, εμφάνισαν υψηλότερες αποδόσεις, ενώ το Χρηματιστήριο Αθηνών υπεραπέδωσε τόσο έναντι του STOXX 600 όσο και των αμερικανικών S&P 500 και Nasdaq.

Εάν δεν αλλάξουν δραματικά τα δεδομένα, η χρηματιστηριακή αγορά βαδίζει,, για την έκτη συνεχόμενη θετική χρονιά αποδόσεων, κινούμενη σε υψηλά 17 ετών. Από τα τέλη του 2020 μέχρι και το τέλος του πρώτου εξαμήνου 2026 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη 204%, σύμφωνα με το ΑΠΕ -ΜΠΕ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έπιασε τα επίπεδα που είχε να «δει» από το 2008. Η συνολική κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε κατά 35,825 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 182,078 δισ. ευρώ.

Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώνεται κοντά στα 344 εκατ., στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2025, όταν η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών κυμάνθηκε στα 210 εκατ. ευρώ.

Αύξηση στην άντληση κεφαλαίων

Η πιο εντυπωσιακή επίδοση εντοπίζεται στην ένταση της άντλησης κεφαλαίων, με το 2026 να αποτελεί χρονιά ορόσημο για το Χ.Α. Μέσα στους πρώτους έξι μήνες του 2026, οι εισηγμένες έχουν αντλήσει από αυξήσεις κεφαλαίου 5,92 δισ. ευρώ.

Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν ήδη ανακοινωθεί, ανέρχονται πλέον στα 6,8 δισ. Αν προστεθούν και οι ομολογιακές εκδόσεις, το ύψος των κεφαλαίων που έχουν αντληθεί φθάνει τα 7,5 δισ. ευρώ όταν ολόκληρο το 2025 το συνολικό κεφάλαιο που συγκεντρώθηκε μέσω του ΧΑ ανήλθε σε 2,5 δισ. και όπως όλα δείχνουν καταρριφθεί και το υψηλό της τελευταίας 5ετίας που είναι τα 7,9 δισ. και είχε σημειωθεί το 2021 .

«Η αγορά έχει ανακτήσει πλήρως τον διττό ρόλο της ως μηχανή άντλησης κεφαλαίων και προσέλκυσης επενδυτών από το εξωτερικό» σημειώνει η Beta.

Στις πιο ελκυστικές αγορές το Euronext

Μετά από δεκαετίες προσπαθειών οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίες «έβλεπαν» μόνο τον Nasdaq, αρχίζουν να «καταπλέουν» στο ελληνικό χρηματιστήριο, αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Η Safe Bulkers έκανε το πρώτο βήμα και εισήλθε στο Euronext Athens με παράλληλη εισαγωγή των μετοχών. Ακολουθεί η Seanergy Maritime Holdings Corp η οποία εκδίδει πενταετές ομολογιακό δάνειο έως 100 εκατ. μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, το ελληνικό χρηματιστήριο συγκαταλέγεται στις πιο ελκυστικές αγορές για το β΄ εξάμηνο του 2026, ενώ παράλληλα προχωρά και σε αύξηση τις τιμής-στόχου για τον Γενικό Δείκτη στις 2.600 μονάδες, από 2.500 πριν. Σημειώνει ότι η ελληνική αγορά στηρίζεται στο θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον και τις θετικές προοπτικές των τραπεζών.

Έπειτα, σύμφωνα με βρετανική τράπεζα HSBC, η Ελλάδα και το Euronext Athens είναι η αγορά της Ευρώπης όπου τα funds είναι περισσότερο overweight.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, σε σύγκριση με τον πενταετή μέσο όρο, η αγορά της Ελλάδας και η αγορά του Χονγκ Κονγκ είναι οι περιοχές με τις μεγαλύτερες overweight θέσεις σε διεθνές επίπεδο, τονίζει η HSBC.

Οι αποδόσεις του α΄6μηνου

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε το πρώτο εξάμηνο με κέρδη 15,99%, ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε κέρδη 20,52%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 35,83 δισ. ευρώ.

Τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν οι μετοχές: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+73,09%), Viohalco (+61,34%), Lavipharm (+60,00%), ΚΡΙ ΚΡΙ (+60,00%) και Alpha Trust (+58,59%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Prodea (-47,46%) YKNOT (-41,20%), Προοδευτική (-35,56%), Μαθιός Πυρίμαχα (-30,05%) και Credia Bank (-28,43%).

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+73,09%), Viohalco (+61,34%), Aktor (+40,61%), ΕΥΔΑΠ (+36,64%), Πειραιώς (+33,79%), Elvalhalcor (+32,98%), ΕΛΠΕ (+32,18%), Optima Bank (+29,70%), Coca Cola HBC (+27,46%), ΔΕΗ (+26,37%), Motor Oil (+22,23%), Eurobank (+21,61%) και Κύπρου (+20,53%). Μικρότερη άνοδο κατέγραψαν οι τίτλοι: Εθνική (+16,04%), ΟΤΕ (+15,24%), ΟΛΠ (+11,52%), Alpha Bank (+10,36%), Σαράντης (+7,88%) και ΔΑΑΑ (+0,74%).

Αντιθέτως πτώση σημείωσαν οι μετοχές:Allwyn (-27,12%), Jumbo (-19,57%), Aegean Airlines (-10,94%), Metlen (-6,85%), Lamda (-6,32%) και Τιτάν (-1,05%).