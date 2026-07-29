Deutsche Bank – UBS: Άλμα κερδών πάνω από τις προβλέψεις στο β΄ τρίμηνο

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Ξεπέρασαν και πάλι τις προβλέψεις Deutsche Bank και UBS, με τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου που ανακοίνωσαν την Τετάρτη, χάρη στην ​αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και την ισχυρή λιανική δραστηριότητα, καθώς οι ευρωπαϊκοί τραπεζικοί οργανισμοί συνεχίζουν την ανάκαμψη που διαρκεί πάνω από δύο χρόνια.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη ανάκαμψη τα τελευταία 2,5 χρόνια

Σε μια ημέρα γεμάτη τραπεζικά αποτελέσματα, η Standard Chartered παρουσίασε επίσης αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προβλέψεις και αναθεώρησε προς τα πάνω τον στόχο εσόδων για ολόκληρο το έτος, χάρη στην αύξηση των εσόδων στους τομείς της διαχείρισης περιουσίας και των παγκόσμιων τραπεζικών υπηρεσιών.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη ανάκαμψη τα τελευταία 2,5 χρόνια, μετά από περισσότερο από μια δεκαετία χαμηλότατων επιτοκίων και ανησυχιών σχετικά με το δημόσιο χρέος της ευρωζώνης, που είχαν επηρεάσει αρνητικά το κλίμα των επενδυτών απέναντι στις μετοχές τους.

Με τις καλύτερες επιδόσεις ο κλάδος τραπεζών

Ο κλάδος αποτελεί πλέον έναν από τους κλάδους με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη, με τον δείκτη STOXX Europe Banks να βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2007 και να έχει σημειώσει άνοδο 143% από τις αρχές του 2024, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια ενισχύουν τα έσοδα από τόκους και η ζήτηση για δάνεια αυξάνεται παρά τη συνεχιζόμενη αδυναμία της οικονομίας της περιοχής.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας ανακοίνωσε άνοδο 10% στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, διαψεύδοντας τις προσδοκίες για πτώση, καθώς η ⁠δυναμική του παγκόσμιου τμήματος επενδυτικής τραπεζικής της Deutsche αντιστάθμισε την αύξηση των εξόδων.

Ορισμένοι από τους ανταγωνιστές της κατέγραψαν ισχυρότερα κέρδη χάρη στην έκρηξη των συναλλαγών που ακολούθησε τον πόλεμο στο Ιράν και στις εξαιρετικά επιτυχημένες αρχικές δημόσιες προσφορές.

Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα της Τετάρτης συνεχίζουν την σχεδόν αδιάλειπτη επιστροφή στα τριμηνιαία κέρδη τα τελευταία χρόνια, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Christian Sewing σταθεροποίησε μία από τις σημαντικότερες τράπεζες του κόσμου. Η αύξηση των εσόδων κατά το δεύτερο τρίμηνο στο τμήμα σταθερού εισοδήματος και συναλλάγματος της Deutsche ξεπέρασε ακόμη και τους ανταγωνιστές της στη Wall Street. Οι αναλυτές της JPMorgan χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα «ισχυρά σε όλους τους τομείς», και οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 2%.

Η UBS κατέγραψε άνοδο 17% στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, που επίσης ξεπέρασαν τις προσδοκίες, και ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να προχωρήσει σε επαναγορά μετοχών αξίας 3 δισ. δολαρίων έως τα μέσα του επόμενου έτους.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, η οποία αναμένει να ξεκαθαρίσουν οι νέοι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας που ενδέχεται να διαμορφώσουν το μέλλον της, ανακοίνωσε ότι, εν μέσω ισχυρής και ευρείας ανάπτυξης, το τμήμα συναλλαγών της κατέγραψε ρεκόρ εσόδων για το δεύτερο τρίμηνο.

«Αν και η χρονιά δεν έχει τελειώσει ακόμα, είμαστε κοντά στο να επιτύχουμε το ίδιο επίπεδο κερδοφορίας που είχε η UBS πριν από την εξαγορά», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Σέρτζιο Ερμότι, αναφερόμενος στην επείγουσα εξαγορά της τοπικής ανταγωνίστριας Credit Suisse από την UBS το 2023.

Υψηλές προσδοκίες, πιο χαμηλές αξιολογήσεις

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επενδυτές κοιτάζουν πέρα από τα βασικά μεγέθη, τονίζει το Reuters. Η βρετανική Barclays ανακοίνωσε την Τρίτη αύξηση 17% στα κέρδη του πρώτου εξαμήνου, καλύτερα από τα αναμενόμενα, αλλά οι μετοχές της σημείωσαν πτώση, καθώς οι αναλυτές ανέφεραν ότι η απόδοση του χαρτοφυλακίου μετοχών της υστέρησε σε σχέση με τις προσδοκίες της αγοράς, ενώ τα έξοδα ήταν υψηλότερα από το αναμενόμενο.

Η γαλλική BNP Paribas ξεπέρασε επίσης την περασμένη εβδομάδα τις προβλέψεις, με αύξηση των κερδών κατά 33% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο.

Οι τράπεζες λιανικής που εστιάζουν στην εγχώρια αγορά, όπως η βρετανική NatWest, η ιταλική Intesa Sanpaolo και η ισπανική CaixaBank έχουν επίσης δει τις μετοχές τους να ανακάμπτουν δραματικά.

Πολύ πίσω από τις τράπεζες της Wall Street

Παρά τη συνεχή άνοδό τους, οι ευρωπαϊκές τράπεζες αξίζουν ένα κλάσμα της αξίας των ανταγωνιστών τους στη Wall Street. Η JPMorgan πλησιάζει την αποτίμηση του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, ενώ οι πιο πολύτιμες ευρωπαϊκές τράπεζες σήμερα είναι η HSBC και η Santander, με αξία 353 δισεκατομμύρια δολάρια και 205 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες εξακολουθούν να αποτιμώνται πολύ χαμηλότερα από τις αμερικανικές, με βάση τον δείκτη τιμής προς λογιστική αξία — ένα κοινό μέτρο αποτίμησης των τραπεζών.

Οι τράπεζες της Ευρώπης περιορίζονται επίσης από τη ρύθμιση και την πολιτική αντίσταση στη διασυνοριακή ενοποίηση, σύμφωνα με αναλυτές. Ενώ ορισμένοι εκπρόσωποι κεντρικών τραπεζών υποστηρίζουν ότι τέτοιες συμφωνίες είναι απαραίτητες για να μπορούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο, η σχεδόν διετής προσπάθεια της UniCredit να εξαγοράσει την Commerzbank καταδεικνύει τη δυσκολία.

Η συγκρατημένη ανάπτυξη της οικονομίας της ευρωζώνης και η ευπάθειά της στις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ή των προβλέψεων.

Η Μαρίνα Ζαβόλοκ, επικεφαλής στρατηγικής για τις ευρωπαϊκές μετοχές στη Morgan Stanley, δήλωσε στο Reuters ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός, λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, θα μπορούσε να ωφελήσει τις ευρωπαϊκές τράπεζες, μέσω της αύξησης των επιτοκίων.

Η ελκυστικότητα για τους επενδυτές οφείλεται επίσης, εν μέρει, στη χαμηλή βάση από την οποία έχουν ανακάμψει οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Αναλυτές της Lombard Odier ανέφεραν σε σημείωμα τους αυτό το μήνα ότι, αν και οι ευρωπαϊκές τράπεζες επωφελούνται λιγότερο από τη δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορές σε σύγκριση με τους αμερικανούς ανταγωνιστές τους, οι προοπτικές παραμένουν ευνοϊκές, με σταθερό οικονομικό περιβάλλον και επιτόκια που αυξάνονται εκ νέου.

«Πιστεύουμε ότι η βελτίωση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων δεν αντικατοπτρίζεται ακόμη στις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών», ανέφεραν.