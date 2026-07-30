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Seanergy Maritime: Ρεκόρ κερδοφορίας στο β΄ τρίμηνο, επενδύσεις 591 εκατ. δολ.

Η Seanergy Maritime σημείωσε ρεκόρ κερδοφορίας στο β’ τρίμηνο με καθαρά κέρδη 26,2 εκατ. δολ.  έναντι 2,9 εκατ. δολ. το β' τρίμηνο 2025

Ποντοπόρος 30.07.2026, 18:24
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Seanergy Maritime: Ρεκόρ κερδοφορίας στο β΄ τρίμηνο, επενδύσεις 591 εκατ. δολ.
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Ρεκόρ κερδοφορίας και σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών ανακοίνωσε η Seanergy Maritime Holdings Corp. για το β’ τρίμηνο και το α΄εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας παράλληλα σημαντική πρόοδο στη στρατηγική ανανέωσης του στόλου της.

Τα καθαρά έσοδα β΄ τριμήνου 2026 διαμορφώθηκαν σε 55,7 εκατ. δολ.  (+48,5% σε ετήσια βάση), ενώ τα καθαρά έσοδα α’ εξαμήνου στα 97,8 εκατ. δολ. (+59%).

Η εταιρεία κατέγραψε άλμα λειτουργικής κερδοφορίας με προσαρμοσμένο EBITDA β’ τριμήνου 2025 στα 41,5 εκατ. δολ.  (+126%), και προσαρμοσμένο EBITDA α΄ εξαμήνου 2026 στα 69,6 εκατ. δολ. (+165%).

Η εταιρεία κάνει επίσης λόγο για ρεκόρ κερδοφορίας β’ τριμήνου με καθαρά κέρδη στα 26,2 εκατ. δολ.  έναντι 2,9 εκατ. δολ. το β’  τρίμηνο 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη α’ εξάμηνου 2026 ήταν 35,9 εκατ. δολ. έναντι ζημιών 4,0 εκατ. δολ. το α’  εξάμηνο 2025.

H Seanergy Maritime προχώρησε σε διανομή μερίσματος 0,35 δολάρια ανά μετοχή για το β’ τρίμηνο του 2026.

Από το δ’  τρίμηνο του 2021, η Seanergy έχει επιστρέψει συνολικά 108,4 εκατ. δολ.  στους μετόχους της, εκ των οποίων 63,2 εκατ. δολ. με τη μορφή μερίσματος.

Στρατηγική ανανέωσης στόλου και επενδύσεις $591 εκατ.

Η εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση της στρατηγικής της συνδυάζοντας την εξασφάλιση δυσεύρετων θέσεων παράδοσης με την πώληση παλαιότερων πλοίων σε ισχυρές αποτιμήσεις, διατηρώντας παράλληλα αυστηρή πειθαρχία ως προς τη διαχείριση του ισολογισμού.

Προχώρησε σε απόκτηση δύο επιπλέον Capesize πλοίων ιαπωνικής κατασκευής, ένα νεότευκτο και ένα σύγχρονο πλοίο κατασκευής 2022, έναντι $130 εκατ., με παράδοση το 2029.

Το επενδυτικό πρόγραμμα για την ανανέωση και ενίσχυση του στόλου περιλαμβάνει πλέον 8 σύγχρονα πλοία (7 νεότευκτα και 1 μεταχειρισμένο), συνολικής επένδυσης περίπου $591 εκατ., εκ των οποίων τα τέσσερα αναμένεται να παραδοθούν εντός του 2027.

Πώλησε το M/V Squireship (έτος ναυπήγησης 2010), αποφέροντας κέρδος $4,6 εκατ. και ενισχύοντας τη ρευστότητα κατά $13,8 εκατ., με την εταιρεία να διατηρεί την τεχνική του διαχείριση.

Εξασφάλιση πολυετεις ναυλώσεις για 3 νεότευκτα του 2027 με ελάχιστους εγγυημένους ναύλους που καλύπτουν τα ταμειακά έξοδα, διατηρώντας παράλληλα έκθεση στην άνοδο της αγοράς (index-linked), περιορίζοντας έτσι ουσιωδώς τον κίνδυνο της πρώτης φάσης του προγράμματος από την πρώτη ημέρα παράδοσης των πλοίων, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα συμμετοχής στην ανοδική πορεία της αγοράς, η οποία άλλωστε αποτελεί βασικό πυλώνα της επενδυτικής πρότασης της Seanergy.

Συνετή κεφαλαιακή διαχείριση και ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση

-Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 30.06.2026: $59,5 εκατ.

-Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις: $294,9 εκατ.

-Λογιστική αξία στόλου: $542,3 εκατ.

-Δείκτης δανεισμού προς λογιστική αξία στόλου: 55%.

-Ίδια κεφάλαια: $313,1 εκατ. (+11% έναντι 31.12.2025)

Διεύρυνση των Πηγών Χρηματοδότησης

-Επιτυχής έκδοση εταιρικού ομολόγου €100 εκατ. πενταετούς διάρκειας χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και εισαγωγή του στην Euronext Athens.

-Εξασφάλιση της χρηματοδότησης του προγράμματος ανανέωσης του στόλου σε πολύ μεγάλο ποσοστό, μέσα από συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων (€73 εκατ.), χρηματοδοτήσεις πριν και μετά τις παραδόσεις (€297 εκατ.) καθώς και το ομόλογο των €100 εκατ.

Ισχυρές εμπορικές επιδόσεις

-Μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) β’ τριμήνου 2026: $32.355 (+63%)

-Μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) α’ εξαμήνου 2026: $28.244 (+69%)

Προοπτικές

-Οι συνθήκες της αγοράς παραμένουν ευνοϊκές, με το χαμηλό βιβλίο παραγγελιών να συνδυάζεται με την ταχεία γήρανση του υφιστάμενου στόλου, την ισχυρή αύξηση των εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος και τους ανθεκτικούς όγκους μεταφοράς άνθρακα και βωξίτη.

-Εξασφαλισμένες ναυλώσεις για περίπου το 55% των ημερών ιδιοκτησίας του στόλου κατά το β’ εξάμηνο 2026

-Εκτίμηση μέσου ημερήσιου ναύλου γ’ τριμήνου ~$30.700

-Σημαντική ορατότητα εσόδων και θετικές προοπτικές κερδοφορίας κατά τα επόμενα τρίμηνα.

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