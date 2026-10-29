Ληστεία: Η μεγάλη ληστεία κοσμημάτων του 1964 στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης

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Τη νύχτα της 29ης Οκτωβρίου 1964, το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη έγινε στόχος μιας από τις πιο γνωστές κλοπές πολύτιμων λίθων στην αμερικανική ιστορία. Οι δράστες εισέβαλαν στην αίθουσα κοσμημάτων και ορυκτών J. P. Morgan Hall of Gems and Minerals και αφαίρεσαν περίπου δύο δωδεκάδες πολύτιμους λίθους, ανάμεσά τους μερικά από τα διασημότερα ζαφείρια και ρουμπίνια στον κόσμο. Οι εκτιμήσεις για τον ακριβή αριθμό των κλοπιμαίων διαφέρουν μεταξύ των πηγών, με αναφορές σε 22 ή 24 αντικείμενα.

Πρωταγωνιστές ήταν ο Τζακ Ρόλαντ Μέρφι, γνωστός ως «Murph the Surf» λόγω της ενασχόλησής του με το σερφ, ο Άλαν Ντέιλ Κουν και ο Ρότζερ Κλαρκ. Οι τρεις τους είχαν φθάσει από τη Φλόριντα στη Νέα Υόρκη και είχαν περάσει αρκετό χρόνο μελετώντας το μουσείο και τις συνθήκες φύλαξης των εκθεμάτων.

Η επιτυχία τους διευκολύνθηκε από σοβαρές παραλείψεις ασφαλείας. Τα επάνω τμήματα των παραθύρων της αίθουσας παρέμεναν ανοιχτά κατά τη διάρκεια της νύχτας για εξαερισμό, ενώ ο συναγερμός στις προθήκες δεν λειτουργούσε, καθώς οι μπαταρίες του είχαν εξαντληθεί. Επιπλέον, η νυχτερινή φύλαξη δεν ήταν τόσο αυστηρή όσο θα απαιτούσε η αξία των εκθεμάτων.

Πώς πραγματοποιήθηκε η διάρρηξη

Ο Μέρφι και ο Κουν σκαρφάλωσαν στον εξωτερικό χώρο του μουσείου, ανέβηκαν από μια πυροσβεστική σκάλα και κινήθηκαν σε στενή εξωτερική προεξοχή του κτιρίου. Με τη βοήθεια σχοινιού κατάφεραν να προσεγγίσουν ένα ανοιχτό παράθυρο και να εισέλθουν στην αίθουσα. Ο Κλαρκ παρέμεινε έξω, λειτουργώντας ως συνεργός και επιτηρώντας την κατάσταση.

Στο εσωτερικό χρησιμοποίησαν κόφτη γυαλιού και κολλητική ταινία για να αποκτήσουν πρόσβαση στις προθήκες. Αφαίρεσαν γρήγορα τα αντικείμενα που είχαν επιλέξει και διέφυγαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί εγκαίρως. Η απουσία λειτουργικού συναγερμού και η ανεπαρκής φύλαξη επέτρεψαν στους δράστες να ολοκληρώσουν την επιχείρηση χωρίς άμεση επέμβαση.

Τα σημαντικότερα κλοπιμαία και η αξία τους

Το μουσείο υπολόγισε την αξία των κλεμμένων λίθων σε περίπου 410.000 δολάρια του 1964. Το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 3 εκατ. δολάρια με βάση τον πληθωρισμό, σύμφωνα με το Smithsonian Magazine, ενώ άλλες δημοσιεύσεις χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους αναπροσαρμογής και αναφέρουν ποσά κοντά στα 3,9 εκατ. δολάρια σε τιμές του 2023. Οι αριθμοί αυτοί αφορούν τη συνολική λεία και όχι σημερινές εκτιμήσεις της συλλεκτικής αξίας κάθε λίθου.

Τα σημαντικότερα αντικείμενα ήταν τα εξής:

Star of India — Αστέρι της Ινδίας: Ένα γκριζογάλαζο αστρικό ζαφείρι βάρους 563,35 καρατίων, από τα μεγαλύτερα και διασημότερα του είδους του. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι εμφανίζει το χαρακτηριστικό αστρικό οπτικό φαινόμενο και στις δύο πλευρές. Το είχε δωρίσει στο μουσείο ο χρηματοδότης Τζ. Π. Μόργκαν. Δεν υπάρχει ευρέως αποδεκτή, αξιόπιστη ξεχωριστή χρηματική αποτίμησή του κατά τη ληστεία· το μουσείο το αντιμετώπιζε ως ουσιαστικά αναντικατάστατο.

DeLong Star Ruby — Αστέρι Ρουμπινιού ΝτεΛονγκ: Ένα εντυπωσιακό αστρικό ρουμπίνι βάρους 100,32 καρατίων, το οποίο είχε δωρίσει στο μουσείο η συλλέκτρια Έντιθ Χάγκιν ΝτεΛονγκ το 1937. Ο λίθος είχε αγοραστεί από την ίδια έναντι περίπου 21.400 δολαρίων. Το 1965 ανακτήθηκε έπειτα από καταβολή λύτρων 25.000 δολαρίων από τον επιχειρηματία Τζον Ντ. ΜακΆρθουρ. Το ποσό των λύτρων, ωστόσο, δεν πρέπει να συγχέεται με ανεξάρτητη εκτίμηση της πραγματικής αγοραίας αξίας του.

Midnight Star — Αστέρι του Μεσονυχτίου: Ένα εντυπωσιακό μαύρο αστρικό ζαφείρι βάρους περίπου 116 καρατίων. Αποτελούσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εκθέματα της συλλογής του Μόργκαν. Η αξία του δεν αποτιμάται αξιόπιστα με ένα συγκεκριμένο ποσό, καθώς η σπανιότητα, τα οπτικά χαρακτηριστικά και η ιστορική του προέλευση υπερβαίνουν μια συνηθισμένη εμπορική αξιολόγηση.

Eagle Diamond — Διαμάντι του Eagle: Ένα διαμάντι βάρους περίπου 16,25 καρατίων, που είχε βρεθεί κοντά στην πόλη Eagle του Ουισκόνσιν και είχε περάσει στην κατοχή του Μόργκαν πριν δωρηθεί στο μουσείο. Ήταν ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα που δεν ανακτήθηκαν ποτέ. Οι ιστορικοί θεωρούν πιθανό ότι κόπηκε σε μικρότερους λίθους, ώστε να χαθεί η αναγνωρίσιμη μορφή του. Μια τοπική ιστορική πηγή αναφέρει σημερινή αξία περίπου 5.000–10.000 δολαρίων, αλλά πρόκειται για εκτίμηση της πιθανής εμπορικής αξίας ενός αντίστοιχου διαμαντιού, όχι για αποτίμηση της ιστορικής αξίας του αυθεντικού κλοπιμαίου.

Οι δράστες αφαίρεσαν επίσης σμαράγδια, ακουαμαρίνες, ακατέργαστα διαμάντια και άλλα κοσμήματα. Για τα περισσότερα από αυτά δεν υπάρχουν ευρέως τεκμηριωμένες, ξεχωριστές αξίες που να επιτρέπουν ασφαλή οικονομική σύγκριση.

Η έρευνα, οι συλλήψεις και η ανάκτηση

Η πολυτελής ζωή των δραστών στη Νέα Υόρκη αποδείχθηκε μοιραίο λάθος. Πληροφορίες για τις δαπάνες και τις συναναστροφές τους οδήγησαν την αστυνομία στα ίχνη τους. Μέσα σε περίπου δύο ημέρες οι αρχές είχαν συλλάβει τους υπόπτους, αν και η ανάκτηση όλων των λίθων αποδείχθηκε πολύ δυσκολότερη.

Τον Ιανουάριο του 1965, ο Κουν συνεργάστηκε με τις αρχές και βοήθησε στον εντοπισμό εννέα πολύτιμων λίθων σε θυρίδα σταθμού λεωφορείων στο Μαϊάμι. Ανάμεσά τους βρίσκονταν το Αστέρι της Ινδίας και το Αστέρι του Μεσονυχτίου. Το ρουμπίνι ΝτεΛονγκ ανακτήθηκε αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 1965, μετά την καταβολή των λύτρων. Οι τρεις άνδρες ομολόγησαν την ενοχή τους και καταδικάστηκαν σε τριετείς ποινές φυλάκισης.

Δεν επέστρεψαν, όμως, όλα τα αντικείμενα. Το διαμάντι Eagle και αρκετοί άλλοι λίθοι εξακολουθούν να θεωρούνται χαμένοι. Το μουσείο αναγκάστηκε να ενισχύσει ουσιαστικά τα μέτρα ασφαλείας, ενώ το Αστέρι της Ινδίας τοποθετήθηκε σε πολύ πιο ασφαλή προθήκη και φυλασσόταν σε χρηματοκιβώτιο όταν δεν εκτίθετο.

Μια κλοπή με διαχρονική σημασία

Η διάρρηξη του 1964 έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για την αξία των κλοπιμαίων, αλλά και επειδή ανέδειξε την ευαλωτότητα ακόμη και κορυφαίων πολιτιστικών ιδρυμάτων όταν η ασφάλεια δεν ανταποκρίνεται στη σημασία των συλλογών τους.

Η υπόθεση υπενθύμισε επίσης ότι η χρηματική αξία ενός πολύτιμου λίθου δεν ταυτίζεται με την επιστημονική, ιστορική ή πολιτιστική του σημασία. Ένα μοναδικό φυσικό δείγμα δεν μπορεί να αντικατασταθεί απλώς με ένα άλλο αντίστοιχου βάρους ή ποιότητας. Γι’ αυτό και η ληστεία παραμένει ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα απώλειας πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω εγκληματικής δράσης.

Η ιστορία της ληστείας μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με την ταινία «Murf the Surf», η οποία ήταν επίσης γνωστή ως «Live a Little, Steal a Lot».