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Συνεχείς, όλο και πιο εξελιγμένες και εξαιρετικά αποδιοργανωτικές θα είναι οι κυβερνοεπιθέσεις εναντίον επιχειρήσεων και κρίσιμων υποδομών κατά τους επόμενους 18 μήνες.

Αυτή είναι η κοινή εκτίμηση στην οποία κατέληξαν πάνω από 50 ηγέτες από τους τομείς της κυβέρνησης, της τεχνητής νοημοσύνης, της επιχειρηματικότητας και της κυβερνοασφάλειας, σύμφωνα με το Axios – και το δείγμα περιλαμβάνει από τους «ακραίους υποστηρικτές» της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι τους «σκληρούς επικριτές» της.

Πώς θα κυλήσει άραγε το 2027 για τις ΗΠΑ; Όπως λένε, θα πρόκειται για το έτος που ο κυβερνοχώρος θα γίνει κάτι σαν τον καιρό: οι διακοπές λειτουργίας θα είναι συχνές, διαταρακτικές, περιστασιακά τρομακτικές, και κάτι με το οποίο οι άνθρωποι και οι εταιρείες πρέπει να μάθουν να ζουν και να αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Μάλιστα, οι πιθανότητες εκτεταμένης διαταραχής ή πραγματικής ζημιάς αυξάνονται ραγδαία.

«Ήπια πρόγευση» του χάους

Οι διαταραχές των τελευταίων δύο εβδομάδων, από την παγκόσμια διακοπή λειτουργίας της Microsoft έως την αναστολή των αεροπορικών πτήσεων από την FAA και το τεχνικό πρόβλημα στις τραπεζικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές της Chase, αποτέλεσαν μια ήπια πρόγευση αυτού που, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών, πρόκειται να συμβεί, αναφέρει το Axios.

Για παράδειγμα, το hedge fund Bridgewater Associates το έθεσε χωρίς περιστροφές σε μια αξιολόγηση που δημοσίευσε αυτό το μήνα: «Διαχειριζόμαστε κεφάλαια με βάση την πιθανότητα 1 προς 3 να συμβεί μια επίθεση που θα αποσταθεροποιήσει την οικονομία εντός του επόμενου έτους».

Ο Horacio Rozanski, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Booz Allen, αποκαλεί αυτό το φαινόμενο «ομίχλη πριν από τον πόλεμο» — μια πρόγευση του μεγαλύτερου χάους που θα ακολουθήσει, όταν οι εισβολείς-πράκτορες φτάσουν στο πλήρες δυναμικό τους και θα μπορούν να επιτίθενται «με την ταχύτητα της σκέψης».

Οι κυβερνοεπιθέσεις με AI στην… ημερήσια διάταξη

Οι περισσότερες από αυτές τις δυσλειτουργίες φαίνεται να οφείλονται στις προσπάθειες εταιρειών και κυβερνήσεων να προστατεύσουν τα συστήματα υπολογιστών και τις υποδομές τους από μελλοντικές κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας.

Πολλές από τις μελλοντικές δυσλειτουργίες θα είναι πραγματικές κυβερνοεπιθέσεις, που θα πραγματοποιούνται από αντιπάλους των ΗΠΑ ή μικρότερους κακόβουλους παράγοντες, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν ολοένα και πιο ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίζουν και να εκμεταλλεύονται κενά ασφαλείας σε ολόκληρη την κοινωνία και την καθημερινή μας ζωή.

Οι περισσότεροι κορυφαίοι ηγέτες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της κυβέρνησης αναμένουν τουλάχιστον επιθέσεις μικρής κλίμακας και φοβούνται πολύ μεγαλύτερες, σύμφωνα με το Axios

Κυβερνοεπιθέσεις: Το «καλό» σενάριο και η ανεπάρκεια

Τακτικές, τυχαίες διακοπές λειτουργίας και περιστατικά μικρής κλίμακας που προκαλούν ανησυχία, όπως η απώλεια πρόσβασης σε τραπεζικές υπηρεσίες ή η διακοπή των αεροπορικών μετακινήσεων για μία ημέρα είναι το… καλό σενάριο που αναμένουν οι ειδικοί που ρώτησε το Axios

Τι ανησυχεί περισσότερο τους ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ; Ότι με περιορισμένη εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και ανεπαρκές προσωπικό η κυβέρνηση και οι μεγάλες εταιρείες «αγκωμαχούν» για να συμβαδίσουν με μια τεχνολογία που βελτιώνεται καθημερινά.

Ακόμη και αν η κυβέρνηση διέθετε άφθονους ικανούς εμπειρογνώμονες, η τεράστια έκταση των τρωτών σημείων σε ολόκληρη την ομοσπονδιακή, πολιτειακή και τοπική διοίκηση –αλλά και τον επιχειρηματικό τομέα– θα καθιστούσε αδύνατη την επαρκή διασφάλισή τους.

Πάντως, ο κατακερματισμός του αμερικανικού δικτύου θα μπορούσε να περιορίσει τα σοβαρά περιστατικά. Οι χιλιάδες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και η απουσία ενός «ενιαίου διακόπτη» για το δίκτυο σημαίνει ότι ακόμη και μια επιτυχημένη επίθεση μάλλον θα μείνει «εγκλωβισμένη» σε περιφερειακό επίπεδο, σημειώνει το Axios.