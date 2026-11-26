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Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα τα περισσότερα χρηματιστήρια της Ασίας, με την επιστροφή των αγοραστών στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών και την αποκλιμάκωση των ανησυχιών για τους νέους αμερικανικούς δασμούς να προσφέρουν στηρίγματα στις αγορές, έπειτα από έναν ιδιαίτερα ταραχώδη Νοέμβριο.

Οι δείκτες

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού ενισχύθηκε κατά 1,3%, έπειτα από οκτώ διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις που τον είχαν οδηγήσει κοντά σε περιοχή bear market.

Στην Ταϊβάν, ο Weighted Index κατέγραψε κέρδη 2,6%, στη Νότια Κορέα ο Kospi ενισχύθηκε κατά 0,3%, ενώ στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 0,8%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έκλεισε υψηλότερα κατά 1,3%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,8%, όπως και ο Straits Times της Σιγκαπούρης, ενώ στη Νέα Ζηλανδία ο NZX 50 υποχώρησε κατά 0,4%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος και ο Shanghai Composite υποχώρησε οριακά κατά 0,03%. Ο Nifty 50 της Ινδίας ενισχύθηκε κατά 0,1%, ενώ ο Jakarta Composite της Ινδονησίας κατέγραψε κέρδη 0,7%.

Οι μετοχές των ασιατικών εταιρειών ημιαγωγών ανέκτησαν μέρος των μεγάλων απωλειών των προηγούμενων συνεδριάσεων, χωρίς ωστόσο να έχουν εκλείψει οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του επενδυτικού κύκλου της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην Ιαπωνία, η Kioxia κατέγραψε άλμα 12,36%, η Murata ενισχύθηκε κατά 5,35% και η TDK κατά 3,97%. Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix σημείωσε κέρδη 3,11% και η Samsung Electronics 1,41%, ενώ στην Ταϊβάν η Largan Precision ενισχύθηκε κατά 9,94% και η Foxconn κατά 3,57%.

Ανακούφιση πρόσφερε στις αγορές η διαπίστωση ότι οι νέοι δασμοί που προτείνει η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να έχουν μικρότερες επιπτώσεις από εκείνες που αρχικά φοβούνταν οι επενδυτές.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε προτάσεις για νέες δασμολογικές επιβαρύνσεις στις εισαγωγές από 14 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν, η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από έρευνα σχετικά με τη φερόμενη πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα των συγκεκριμένων οικονομιών.

Ωστόσο, οι νέες επιβαρύνσεις δεν αναμένεται να λειτουργήσουν σωρευτικά με τους δασμούς που επιβλήθηκαν τον Ιούλιο, ενώ η εφαρμογή τους εκτιμάται ότι δεν θα ξεκινήσει πριν από τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2027.

Τέλος, η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας προχώρησε σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, στο 3,25%, επανεκκινώντας τον κύκλο αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής έπειτα από παύση τριών μηνών.

Το επιτόκιο διαμορφώνεται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024, ενώ η κεντρική τράπεζα αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της νοτιοκορεατικής οικονομίας, στο 3,9% για το 2026 και στο 4,1% για το 2027.