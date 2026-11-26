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Ισχυρή ανοδική αντίδραση καταγράφουν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι νέες δασμολογικές προτάσεις της κυβέρνησης Τραμπ αποδεικνύονται λιγότερο επιβαρυντικές από ό,τι αρχικά φοβούνταν οι επενδυτές. Την ίδια ώρα, η αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ προσφέρει στις ευρωπαϊκές αγορές μια ευκαιρία να ανασυνταχθούν, μακριά από τις αναταράξεις που προκαλούν οι συνεχείς ρευστοποιήσεις στις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης στη Wall Street.

Οι δείκτες

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 1,41%, στις 634 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 1,26%, στις 10.557 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 1,76%, στις 25.137 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 1,56%, στις 8.105 μονάδες.

Οι επενδυτές αξιοποιούν τη μειωμένη συναλλακτική δραστηριότητα λόγω της αργίας στις ΗΠΑ για να επανατοποθετηθούν σε ευρωπαϊκές μετοχές που είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Οι προτάσεις του Λευκού Οίκου για νέους δασμούς σε βάρος 14 σημαντικών εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν επιφύλαξαν δυσάρεστες εκπλήξεις για τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ισχυρή παρουσία εξαγωγικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα σημαντικό για τα περιθώρια κερδοφορίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι το γεγονός ότι οι προτεινόμενες επιβαρύνσεις δεν θα προστεθούν στους δασμούς που είχαν ήδη επιβληθεί τον Ιούλιο.

Επιπλέον, η εφαρμογή των νέων μέτρων δεν αναμένεται πριν από τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2027, προσφέροντας στις ευρωπαϊκές εξαγωγικές επιχειρήσεις και στους μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους πολύτιμο χρόνο για να προσαρμόσουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες και την τιμολογιακή τους πολιτική.

Σημαντική ανάσα στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις προσφέρει και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, παρά τα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για την αμερικανική οικονομία.

Ελλείψει συναλλαγών στη Wall Street, το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων επενδυτών στρέφεται σήμερα και στα πρακτικά της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του Οκτωβρίου, από τα οποία αναζητούνται ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη.

Οι χρηματαγορές αποδίδουν πλέον πιθανότητα 90% στο ενδεχόμενο αύξησης των ευρωπαϊκών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Στο μέτωπο της οικονομίας, μικρή βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία τον Δεκέμβριο, παραμένοντας ωστόσο σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ινστιτούτου ερευνών αγοράς GfK και του Ινστιτούτου Αποφάσεων Αγοράς της Νυρεμβέργης (NIM), ο σχετικός δείκτης αναμένεται να διαμορφωθεί στις -30,2 μονάδες, έναντι της αναθεωρημένης μέτρησης των -30,9 μονάδων τον Νοέμβριο.

Αντίθετα, επιδείνωση καταγράφεται στις προσδοκίες των καταναλωτών για την πορεία της γερμανικής οικονομίας, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί κατά 3,7 μονάδες, στις -1,6 μονάδες, διακόπτοντας έξι διαδοχικούς μήνες βελτίωσης.

Στο μεταξύ, εντείνονται οι πληθωριστικές πιέσεις στη γαλλική βιομηχανία, με τις τιμές παραγωγού να αυξάνονται κατά 9,6% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, έναντι 8,3% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας INSEE. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,5%, έπειτα από άνοδο 1,8% τον προηγούμενο μήνα.