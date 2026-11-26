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Να ανακτήσει μέρος του χαμένου εδάφους της χθεσινής συνεδρίασης επιχειρεί σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να επιχειρούν εκ νέου προς τις 2.500 μονάδες, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στο χρηματιστηριακό ντεμπούτο της ΜΕΤΚΑ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 1,62% στις 2.494,81 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 17,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,2 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 1,60% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.386,07 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 2,25% στις 2.991,68 μονάδες.

Επιχείρηση ανάκτησης των 2.500 μονάδων, με τη βοήθεια της Ευρώπης

Να ανακτήσει τη ζώνη των 2.500 μονάδων επιχειρεί σήμερα ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την εικόνα στη Λεωφόρο Αθηνών να είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με εκείνη που επικράτησε χθες. Το ιδιαίτερα θετικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές βοηθά την προσπάθεια των αγοραστών, οι οποίοι επιστρέφουν στο ταμπλό μετά τις σαρωτικές ρευστοποιήσεις που οδήγησαν το ΧΑ στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο.

Σύμμαχος των αγοραστών είναι και η σημερινή αργία στη Wall Street λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών, καθώς αρκετά χαρτοφυλάκια βρίσκουν την ευκαιρία να ανασυνταχθούν χωρίς τις πιέσεις που μεταφέρει το τελευταίο διάστημα στις ευρωπαϊκές αγορές ο αμερικανικός τεχνολογικός κλάδος. Βέβαια, μετά τη χθεσινή καθοδική διάσπαση του εύρους συσσώρευσης των τελευταίων εβδομάδων, η ανάκτηση των 2.500 μονάδων δεν αρκεί από μόνη της για να αλλάξει την τεχνική εικόνα της αγοράς, με τις 2.510 μονάδες να αποτελούν το πρώτο ουσιαστικό τεστ για τους αγοραστές.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει σήμερα και το ντεμπούτο της ΜΕΤΚΑ στο χρηματιστηριακό ταμπλό, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς της. Η εισαγωγή της εταιρείας υποδομών του ομίλου Metlen έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία για την εγχώρια αγορά, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στην υποδοχή της νέας μετοχής από την επενδυτική κοινότητα όσο και στη συμπεριφορά των χαρτοφυλακίων που είχαν διατηρήσει ρευστότητα για τη συμμετοχή τους στην προσφορά.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Credia Bank και Optima Bank σημειώνουν κέρδη που ξεπερνούν το 3%, ενώ άνω του 2% είναι η άνοδος σε Alpha Bank, Eurobank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΧΑ, Τιτάν, Κύπρου και Εθνική.

Η άνοδος σε ΔΑΑ, Πειραιώς, Βιοχάλκο, Motor Oil, ΔΕΗ, Cenergy και Aktor ξεπερνά το 1%, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Helleniq Energy, Allwyn, Jumbo, Coca Cola, Metlen, Λάμδα, ΕΥΔΑΠ και ΟΤΕ, με την Aegean να μην έχει μεταβολή.