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Με τις τράπεζες να κρατούν το θετικό πρόσημο, αλλά τις ενεργειακές μετοχές να βάζουν φρένο στην άνοδο, συνεχίζεται η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η πρωινή δυναμική έχει εξασθενήσει, με τους αγοραστές να περιορίζονται πλέον σε επιλεκτικές κινήσεις.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 1,06% στις 2.480,99 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 139,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 19,2 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 1,28% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.365,85 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 2,61% στις 3.002,37 μονάδες.

Κρατούν την άνοδο οι τράπεζες

Σε θετικό έδαφος παραμένει αυτήν την ώρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, αν και η ανοδική αντίδραση έχει χάσει την ένταση που είχε στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης. Τη διαφορά σήμερα κάνει ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος προσφέρει τα σημαντικότερα στηρίγματα στον Γενικό Δείκτη, την ώρα που οι πιέσεις στις ενεργειακές μετοχές περιορίζουν την έκταση της ανόδου.

Ενώ οι συναλλαγές άρχισαν με αρκετή δύναμη και διάθεση ανάκτησης μέρους των χθεσινών απωλειών, όσο περνά η ώρα οι κινήσεις των αγοραστών γίνονται περισσότερο επιλεκτικές. Είναι σαφές ότι η χθεσινή καθοδική διάσπαση του εύρους συσσώρευσης έχει αφήσει τα σημάδια της στην αγορά, με αρκετά χαρτοφυλάκια να παραμένουν επιφυλακτικά ακόμη και υπό ευνοϊκότερες διεθνείς συνθήκες.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η Wall Street παραμένει κλειστή λόγω της αργίας των Ευχαριστιών, δίνοντας στις ευρωπαϊκές αγορές την ευκαιρία να κινηθούν χωρίς την επίδραση των αναταράξεων στον αμερικανικό τεχνολογικό κλάδο. Για τη Λεωφόρο Αθηνών, πάντως, το στοίχημα της ημέρας είναι να διατηρήσει τα κέρδη της μέχρι το κλείσιμο, καθώς το τελευταίο διάστημα ακόμη και οι πιο αξιόλογες ενδοσυνεδριακές αντιδράσεις έχουν αποδειχθεί βραχύβιες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Optima Bank σημειώνει κέρδη 5,11%, με την Alpha Bank να είναι στο +3,80%. Άνω του 2% είναι η άνοδος σε Credia Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Κύπρου, Eurobank, ΕΛΧΑ και Jumbo και άνω του 1% σε Πειραιώς, Εθνική, Τιτάν, Aegean, Allwyn και Βιοχάλκο.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Cenergy, Coca Cola, Aktor, ΔΑΑ και Λάμδα, ενώ ήπια πτωτικά οι ΔΕΗ και Helleniq Energy. Άνω του 1% είναι η πτώση σε ΕΥΔΑΠ και Metlen, με τον ΟΤΕ να χάνει 2,08% και τη Motor Oil να είναι στο -3,75%.