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Στην αύξηση της τιμής της ζάχαρης για τις βιομηχανίες τροφίμων και τους καταναλωτές των ΗΠΑ θα οδηγήσουν πιθανότατα οι νέοι προτεινόμενοι δασμοί Τραμπ, όπως εκτιμούν αναλυτές.

Ειδικότερα, σε μία κίνηση που αποσκοπεί στην «τιμωρία» της Βραζιλίας, του μεγαλύτερου εξαγωγέα ζάχαρης στον κόσμο και πολιτικού αντιπάλου του Τραμπ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρότεινε νέο δασμό 440 δολαρίων ανά μετρικό τόνο για την ακατέργαστη ζάχαρη, η οποία συνήθως εισάγεται για διύλιση.

Οι τιμές της ζάχαρης στις ΗΠΑ στο χρηματιστήριο ICE για παράδοση τον Μάρτιο αυξήθηκαν κατά 14,65%

Αλλά η νέα πρόταση δεν ισχύει μόνο για τη Βραζιλία. Οποιαδήποτε ζάχαρη έρχεται στις ΗΠΑ εκτός του μικρού ποσοστώματος χαμηλότερου δασμού, που ονομάζεται TRQ, θα πρέπει να πληρώσει τον νέο φόρο.

«Οι ΗΠΑ εφαρμόζουν τους νέους δασμούς σε όλους»

Σύμφωνα με το Reuters, ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εφαρμόζουν τους νέους δασμούς σε όλους «για να αποτρέψουν μια έκρηξη εισαγωγών ζάχαρης από άλλες χώρες των οποίων την αγορά θα μπορούσε να καλύψει η Βραζιλία».

Οι ΗΠΑ συνήθως εισάγουν περίπου το ένα τέταρτο της ζάχαρης που χρησιμοποιούν. Το TRQ καλύπτει το 30% αυτού του τριμήνου. Το υπόλοιπο εισάγεται από το Μεξικό με ειδικές τιμές, από άλλες χώρες που έχουν ευνοϊκές εμπορικές συμφωνίες ή από άλλους προμηθευτές με πολύ υψηλούς δασμούς εισαγωγής.

Αν εφαρμοστεί η νέα πρόταση, για παράδειγμα, ο συνολικός δασμός στις εισαγωγές ζάχαρης εκτός ποσοστώσεων θα ανέλθει στο ισοδύναμο του 193%, εκτίμησε ο μεσίτης StoneX. Αυτό θα επιβληθεί σε οποιαδήποτε χώρα δεν έχει εμπορική συμφωνία.

«Οι ΗΠΑ ήδη δεν εισάγουν πολύ βραζιλιάνικη ζάχαρη εκτός ποσοστώσεων. Κατά τη γνώμη μας, αυτή η κίνηση θα πλήξει πολύ περισσότερο την αμερικανική αγορά παρά τη Βραζιλία», δήλωσε ο Marcelo Di Bonifácio Filho, αναλυτής ζάχαρης στη StoneX.

Οι τιμές ζάχαρης

Στους Αμερικανούς όμως καταναλωτές δεν άρεσε αυτό το ενδεχόμενο. «Η προσθήκη ενός ακόμη δασμού πάνω σε αυτούς τους υφιστάμενους δασμούς θα αυξήσει περαιτέρω το κόστος εξασφάλισης της ζάχαρης που χρειάζεται για να καλυφθεί η ζήτηση των καταναλωτών στις ΗΠΑ», ανέφερε η Ένωση Χρηστών Γλυκαντικών σε ανακοίνωσή της.

Οι τιμές της ζάχαρης στις ΗΠΑ στο χρηματιστήριο ICE για παράδοση τον Μάρτιο αυξήθηκαν κατά 14,65% την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 στα 45 σεντς ανά λίβρα, προβλέποντας την πιθανή επίδραση που θα έχει ο νέος δασμός στις τοπικές προμήθειες. Η τιμή αναφοράς για την ευρύτερη αγορά ζάχαρης αυξήθηκε κατά 3,9% στα 18,34 σεντς ανά λίβρα.

Έτσι, ενώ η Κίνα, για παράδειγμα, ο κορυφαίος πελάτης ζάχαρης της Βραζιλίας και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας στον κόσμο, αγοράζει ζάχαρη στην αγορά στα 18,34 σεντς ανά λίβρα, οι καταναλωτές στις ΗΠΑ πληρώνουν πάνω από το διπλάσιο.