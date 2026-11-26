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Συντηρητικούς θεωρεί η UBS τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου της Τράπεζας Πειραιώς, εκτιμώντας ότι η πορεία των βασικών μεγεθών της υπερβαίνει ήδη τις προβλέψεις της διοίκησης. Οι αναλυτές της ελβετικής τράπεζας αναμένουν επιτάχυνση της κερδοφορίας το 2027, με αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 18,8%, ενώ διακρίνουν περιθώρια για υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους ή συμπληρωματικές εξαγορές.

Η εκτίμηση της UBS για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή του 2027 διαμορφώνεται στα 1,11 ευρώ, σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένη με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών που συγκεντρώνει η Refinitiv

Μετά τις συναντήσεις που είχαν με τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον οικονομικό διευθυντή της Πειραιώς στο ευρωπαϊκό συνέδριο της UBS στις 10 και 11 Νοεμβρίου, οι αναλυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για τις προοπτικές της τράπεζας, με την τιμή στόχο να είναι στα 12,50 ευρώ. Θετικά αξιολογούν και την πορεία της Εθνικής Ασφαλιστικής, οι επιδόσεις της οποίας υπερβαίνουν τις προσδοκίες, με την επόμενη φάση να αφορά την ενσωμάτωσή της στο δίκτυο τραπεζοασφαλιστικών εργασιών της Πειραιώς.

Πάνω από τους στόχους της διοίκησης

Η UBS χαρακτηρίζει το 2026 χρονιά εξυγίανσης, αναμένοντας σημαντική επιτάχυνση της αύξησης των κερδών ανά μετοχή το 2027.

Ειδικότερα, προβλέπει δημοσιευμένα κέρδη ανά μετοχή ύψους 1,06 ευρώ το 2027, αυξημένα κατά 18,8% σε ετήσια βάση, έναντι στόχου της διοίκησης για αύξηση περίπου 10%, στα 0,99 ευρώ, με βάση την καθοδήγηση για κέρδη ανά μετοχή 0,90 ευρώ το 2026.

Η εκτίμηση της UBS για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή του 2027 διαμορφώνεται στα 1,11 ευρώ, σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένη με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών που συγκεντρώνει η Refinitiv.

Οι αλλαγές στο μοντέλο της UBS είναι περιορισμένες και αφορούν κυρίως στοιχεία εκτός της βασικής λειτουργικής δραστηριότητας, καθώς και τη μετάβαση σε διαφορετικό τρόπο λογιστικής αναγνώρισης των εσόδων από ασφαλιστικές προμήθειες το 2027.

Κεφαλαιακά περιθώρια για υψηλότερες διανομές ή εξαγορές

Ταχύτερα από ό,τι προέβλεπε το επιχειρηματικό της σχέδιο προχωρά η Πειραιώς και στην εξυγίανση του ισολογισμού της. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) έχει υποχωρήσει στο 2%, το χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, με τις υπόλοιπες να εμφανίζουν αντίστοιχους δείκτες μεταξύ 2,4% και 3,8%.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τη UBS, θέτει την Πειραιώς σε ισχυρή θέση ώστε να διατηρήσει το κόστος πιστωτικού κινδύνου κοντά στις 40 μονάδες βάσης μεσοπρόθεσμα.

Η διοίκηση επιβεβαίωσε τον στόχο για συνολικές διανομές ύψους 5 δισ. ευρώ προς τους μετόχους στο πλαίσιο του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου. Παράλληλα, η UBS εκτιμά ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 θα κινηθεί βραχυπρόθεσμα προς το 14%, συνυπολογίζοντας και τη μεταφορά κεφαλαίων από την Εθνική Ασφαλιστική προς τη μητρική.

Η διαφορά έναντι του εσωτερικού στόχου της τράπεζας για CET1 στο 13% δημιουργεί, κατά τους αναλυτές, πρόσθετη κεφαλαιακή ευελιξία.

Στο πλαίσιο αυτό, η UBS διακρίνει δυνατότητες για υψηλότερες από τις προβλεπόμενες διανομές προς τους μετόχους ή για συμπληρωματικές εξαγορές, χωρίς να έχει ενσωματώσει αυτά τα ενδεχόμενα στο μοντέλο της.

Μακροπρόθεσμα, θεωρεί επίσης εφικτή την εφαρμογή του λεγόμενου Συμβιβασμού της Δανίας (Danish Compromise), του ευνοϊκότερου κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή μεταχείριση των ασφαλιστικών συμμετοχών των τραπεζών, το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετη κεφαλαιακή στήριξη.

Η Εθνική Ασφαλιστική και η μεταβατική χρονιά των προμηθειών

Παρά τις θετικές προοπτικές της Εθνικής Ασφαλιστικής, η UBS αναμένει προσωρινή επιβράδυνση της δυναμικής των εσόδων από προμήθειες το 2027.

Για το 2026 προβλέπει αύξηση των εσόδων από προμήθειες κατά 28%, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την αναλογία τους προς το ενεργητικό να διαμορφώνεται στις 96 μονάδες βάσης.

Το 2027, ωστόσο, αναμένει στασιμότητα των εσόδων από προμήθειες σε ετήσια βάση και υποχώρηση της αντίστοιχης αναλογίας στις 91 μονάδες βάσης.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη μετάβαση από τις συνεργασίες με τρίτες ασφαλιστικές εταιρείες στη διάθεση προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του τραπεζικού δικτύου της Πειραιώς.

Στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης, η Εθνική Ασφαλιστική θα συσσωρεύει συμβατικό περιθώριο υπηρεσιών (Contractual Service Margin – CSM), το οποίο θα αναγνωρίζεται σταδιακά στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, οι αναλυτές λαμβάνουν υπόψη ορισμένους έκτακτους θετικούς παράγοντες που ενίσχυσαν τις προμήθειες το 2026, μεταξύ των οποίων οι υψηλές προμήθειες από πιστοδοτήσεις και η ευνοϊκή εξέλιξη των ασφαλιστικών αποζημιώσεων.

Διψήφια αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Ιδιαίτερα θετικές παραμένουν οι εκτιμήσεις της UBS για τα καθαρά έσοδα από τόκους της Πειραιώς, τα οποία προβλέπει ότι θα αυξηθούν κατά 10,2% το 2026 και κατά 10,8% το 2027.

Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για τη διατήρηση της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης και την περαιτέρω διεύρυνση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (NIM).

Θετική έκπληξη αποτελεί και η πορεία των καταθέσεων, ο ρυθμός αύξησης των οποίων υπερβαίνει πλέον εκείνον των χορηγήσεων, οδηγώντας σε διεύρυνση του χαρτοφυλακίου τίτλων της τράπεζας.

Ελκυστική παραμένει η αποτίμηση

Σε επίπεδο αποτίμησης, η UBS θεωρεί σχετικά ελκυστική τη μετοχή της Πειραιώς, η οποία διαπραγματεύεται στις 7,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028. Το μοντέλο αποτίμησης δύο σταδίων Gordon Growth της UBS ενσωματώνει διατηρήσιμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 17%, με τους αναλυτές να διακρίνουν περιθώρια υπέρβασης της συγκεκριμένης παραδοχής.

Το υφιστάμενο επιχειρηματικό σχέδιο της διοίκησης προβλέπει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 17,5% έως το 2030, με δείκτη CET1 στο 13,5%.

Η UBS χρησιμοποιεί, πάντως, σχετικά υψηλό κόστος ιδίων κεφαλαίων, στο 11,5%, προκειμένου να ενσωματώσει τον κίνδυνο εκτέλεσης του επιχειρηματικού σχεδίου και την ασθενέστερη διάρθρωση του ισολογισμού συγκριτικά με τις κορυφαίες ανταγωνίστριες τράπεζες.

Με τη μετοχή να διαπραγματεύεται στις 1,4 φορές την εκτιμώμενη ενσώματη καθαρή λογιστική αξία του 2026 (P/TNAV), η UBS θεωρεί την αποτίμηση ελκυστική σε σχέση με τις προοπτικές αποδοτικότητας της Πειραιώς.