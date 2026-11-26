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Την άμεση ανάγκη παράτασης της αναστολής άσκησης νέων αγωγών του Ελληνικού Δημοσίου για τη διεκδίκηση ιδιωτικών ακινήτων, καθώς και της αναστολής της προόδου των σχετικών εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, η οποία έληξε την 31.10.2026, ζήτησε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη με επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ.

Η επιστολή αναφέρει ότι «η ευεργετική ρύθμιση που θεσπίστηκε με το άρθρο 45 του Ν. 5184/2025, υπήρξε εξαιρετικά σημαντική, διότι ανέστειλε ένα κύμα διεκδικήσεων του Δημοσίου επί ακινήτων χιλιάδων πολιτών σε όλη τη χώρα, οι οποίες στηρίζονταν συχνά σε ατεκμηρίωτους ή παρωχημένους ισχυρισμούς και οδηγούσαν σε εκτεταμένη ανασφάλεια δικαίου» και ότι «παράλληλα, έδωσε στη Διοίκηση τον αναγκαίο χρόνο για την επεξεργασία ενιαίων κανόνων και κριτηρίων χειρισμού των σχετικών υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του Αρείου Πάγου, ώστε οι νομικές του υπηρεσίες να πάψουν να ταλαιπωρούν αδίκως δεκάδες χιλιάδες πολιτών σε όλη τη χώρα, και να ασχολούνται και οι ίδιες με ατελέσφορες για το Δημόσιο υποθέσεις».

Ωστόσο η ΠΟΜΙΔΑ ζητεί να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία για την εκ νέου παράταση της ισχύουσας αναστολής έως την 30ή Ιουνίου 2027, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου και να αποφευχθεί η άσκοπη αντιδικία μεταξύ Δημοσίου και πολιτών σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται επαρκής νομική και πραγματική θεμελίωση των σχετικών αξιώσεων.

Η επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

Ενταύθα 26 Νοεμβρίου 2026

Θέμα: Παράταση αναστολής αγωγών του Δημοσίου για διεκδίκηση ιδιωτικών ακινήτων

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) επιθυμεί να θέσει υπόψη σας την ανάγκη παράτασης της αναστολής άσκησης νέων αγωγών του Ελληνικού Δημοσίου για τη διεκδίκηση ιδιωτικών ακινήτων, καθώς και της αναστολής της προόδου των σχετικών εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, η οποία έληξε την 31.10.2026 (άρθρο 129 Ν. 5313/2026).

Η ευεργετική ρύθμιση που θεσπίστηκε με το άρθρο 45 του Ν. 5184/2025, υπήρξε εξαιρετικά σημαντική, διότι ανέστειλε ένα κύμα διεκδικήσεων του Δημοσίου επί ακινήτων χιλιάδων πολιτών σε όλη τη χώρα, οι οποίες στηρίζονταν συχνά σε ατεκμηρίωτους ή παρωχημένους ισχυρισμούς και οδηγούσαν σε εκτεταμένη ανασφάλεια δικαίου. Παράλληλα, έδωσε στη Διοίκηση τον αναγκαίο χρόνο για την επεξεργασία ενιαίων κανόνων και κριτηρίων χειρισμού των σχετικών υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του Αρείου Πάγου, ώστε οι νομικές του υπηρεσίες να πάψουν να ταλαιπωρούν αδίκως δεκάδες χιλιάδες πολιτών σε όλη τη χώρα, και να ασχολούνται και οι ίδιες με ατελέσφορες για το Δημόσιο υποθέσεις.

Ωστόσο, το πρόβλημα δεν έχει ακόμη οριστικά επιλυθεί. Σε πολλές περιοχές της χώρας εξακολουθούν να εκκρεμούν υποθέσεις που αφορούν πρώτες κτηματολογικές εγγραφές, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της ομοιόμορφης εφαρμογής των αρχών που έχουν διαμορφωθεί από τη νομολογία ως προς τις προϋποθέσεις προβολής ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων από το Δημόσιο. Ετσι η λήξη της αναστολής εγκυμονεί τον κίνδυνο επανεκκίνησης ή άσκησης μεγάλου αριθμού δικαστικών διεκδικήσεων, με αποτέλεσμα:

• την αναβίωση της ανασφάλειας και της άδικης ταλαιπωρίας χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων,

• την επιβάρυνση των δικαστηρίων με υποθέσεις που σε μεγάλο ποσοστό αποβαίνουν τελικώς εις βάρος του Δημοσίου,

• τη δέσμευση πολύτιμων διοικητικών και δικαστικών πόρων,

• την καθυστέρηση της οριστικής τακτοποίησης των κτηματολογικών εγγραφών και της ομαλής λειτουργίας του Κτηματολογίου.

Για τους λόγους αυτούς, η ΠΟΜΙΔΑ ζητεί να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία για την εκ νέου παράταση της ισχύουσας αναστολής έως την 30ή Ιουνίου 2027, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου και να αποφευχθεί η άσκοπη αντιδικία μεταξύ Δημοσίου και πολιτών σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται επαρκής νομική και πραγματική θεμελίωση των σχετικών αξιώσεων.

Πιστεύουμε ότι η παράταση αυτή θα συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία της ασφάλειας των συναλλαγών, στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Διοίκηση και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δικαιοσύνης και του Κτηματολογίου.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία ή συνδρομή κρίνετε χρήσιμη επί του ζητήματος αυτού.