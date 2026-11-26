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Εν μέσω της αυξανόμενης δημόσιας και πολιτικής πίεσης προς τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ο Ιλον Μασκ ανακοίνωσε ότι κάθε παιδί στις ΗΠΑ θα λάβει δύο μετοχές της SpaceX, της διαστημικής εταιρείας και εταιρείας AI, που διευθύνει, υποσχόμενος μια δωρεά συνολικής αξίας περίπου 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα παιδιά θα λάβουν μία μετοχή από την εταιρεία και μία προσωπικά από τον ίδιο, ανέφερε ο Μασκ σε σύντομη ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Μασκ δήλωσε ότι οι μετοχές της SpaceX θα μεταβιβαστούν τον επόμενο μήνα: «Η μετοχή που θα προσφέρω προσωπικά θα μεταβιβαστεί όταν λήξει η περίοδος δέσμευσης των μετοχών μου, τον Ιούνιο του επόμενου έτους», έγραψε.

Νωρίτερα την Τετάρτη, η SpaceX ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει μία νεοεκδοθείσα μετοχή της κοινής κατηγορίας Α σε κάθε ενεργό λογαριασμό Trump Account, προσθέτοντας ότι ο Μασκ θα προσφέρει προσωπικά ισάριθμες μετοχές. Υπενθυμίζεται ότι ο λογαριασμός Trump Account είναι ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους Αμερικανούς κάτω των 18 ετών συμμετοχή στο χρηματιστήριο και να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν περιουσία από νεαρή ηλικία. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι είχαν δημιουργηθεί σχεδόν 70 εκατομμύρια τέτοιοι λογαριασμοί.

Δημιουργείται μια τεράστια δεξαμενή δυνητικών πελατών

Η μετοχή της SpaceX έκλεισε την Τετάρτη στα 127,44 δολάρια, αποτιμώντας τη συνολική υπόσχεση δωρεάς σε σχεδόν 18 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Αυτό που επιτυγχάνεται είναι η δημιουργία μιας τεράστιας βάσης μικρομετόχων με μακροπρόθεσμο ορίζοντα», δήλωσε στο Reuters ο Κρίστοφερ Μπράνκιν, σύμβουλος διεθνών αγορών στην χρηματιστηριακή εταιρεία Mitrade Group. «Δημιουργείται άμεσα ενδιαφέρον για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και μια τεράστια δεξαμενή δυνητικών πελατών με χρηματοοικονομικές γνώσεις για τις πλατφόρμες συναλλαγών, καθώς αυτή η γενιά θα ενηλικιώνεται».

Η καθαρή περιουσία του Μασκ αποτιμάται σε περίπου 824 δισεκατομμύρια δολάρια. Τον περασμένο μήνα είχε δηλώσει ότι θα προσφέρει μία από τις μετοχές του στη SpaceX σε κάθε παιδί στην Αμερική. Τον Ιούνιο κατείχε ο ίδιος περίπου 6,42 δισεκατομμύρια μετοχές της εταιρείας.

«Την επόμενη χρονιά θα δώσω μία από τις μετοχές μου στη SpaceX σε κάθε παιδί στην Αμερική. Αυτή θα είναι η πρώτη από πολλές αντίστοιχες πρωτοβουλίες», είχε γράψει ο Μασκ σε ανάρτησή του στο X. «Η απευθείας προσφορά μετοχών στους ανθρώπους, δηλαδή συμμετοχής στην οικονομία του μέλλοντος, είναι ο σωστός δρόμος», πρόσθεσε.

Οι περισσότερες φιλανθρωπικές δραστηριότητες του Μασκ έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του Ιδρύματος Μασκ, το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, διαθέτει περιουσιακά στοιχεία άνω των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τον Οκτώβριο, η πρόεδρος της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, και ο σύζυγός της δεσμεύτηκαν να προσφέρουν από μία μετοχή της SpaceX σε καθένα από περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Trump Account.

Ανάλογες πρωτοβουλίες

Η Anthropic, η οποία πρόσφατα εισήχθη στο χρηματιστήριο, ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα διαθέσει το 5% των μετοχών της σε ένα νέο ταμείο που θα έχει ως στόχο την προαγωγή του «δημόσιου συμφέροντος».

Η Anthropic ανακοίνωσε ότι η πρωτοβουλία της, η οποία αποτιμάται σε περίπου 54 δισεκατομμύρια δολάρια με βάση τις τρέχουσες τιμές, θα της προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων προς όφελος της ανθρωπότητας.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Berkshire Hathaway, Γουόρεν Μπάφετ, μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες στον χώρο της φιλανθρωπίας, φέρεται να έχει ήδη δωρίσει περίπου 60 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης περιουσίας του, η οποία ανέρχεται σε περίπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια, προορίζεται επίσης για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates έχει διαθέσει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή του το 2000, με μέρος της χρηματοδότησής του να προέρχεται από δωρεές του Μπάφετ.