Η συνταγή Κοντόπουλου για προσέλκυση επενδυτών στο ΧΑ

Την τακτική των… τακτικών Road Shows στο εξωτερικό υπεραμύνθηκε όπως μαθαίνουμε ο πρόεδρος της ΕΧΑΕ.

· Αποκάλυψε μάλιστα ότι στις 27 με 28 Νοεμβρίου στο Λονδίνο θα διεξαχθεί το Greek Investment Conference σε συνεργασία με την Morgan Stanley.

· Έχουν προσκληθεί να δώσουν το παρών πάνω από 30 εισηγμένες.

· Θα ακολουθήσουν στις 11 Δεκεμβρίου το συνέδριο της Capital Link Invest και στις 25 Ιανουαρίου του 2024 επενδυτικό Road Show σε συνεργασία με την JPMorgan.

· Σε αυτό έχει προσκληθεί και ο Έλληνας πρωθυπουργός.

· Ο Γιάννος Κοντόπουλος μιλώντας χθες δημοσιογράφους ανέφερε ότι οι συναντήσεις με ξένους επενδυτές ανά τακτά διαστήματα είναι κομβικής σημασίας.

· Έφερε μάλιστα το παράδειγμα του Χρηματιστήριο της Πολωνίας, το οποίο κάθε δύο μήνες βρίσκεται στη Νέα Υόρκη προς… άγρα διεθνών επενδυτών.

· «Χρειάζεται τόση πολύ επανάληψη στο διεθνές, σε σημείο να φτάσεις να σιχαίνεσαι αυτό που λες», σημείωσε εμφατικά.

· Το ψωμοτύρι, είπε, είναι οι one to one συναντήσεις των επενδυτών με τους επιχειρηματίες..

· Μάλιστα, αντέκρουσε τα επιχειρήματα ότι οι κινήσεις δεν φαίνεται να αποδίδουν, σημείωσε ότι οι προσπάθειες γίνονται και το μέλλον θα κρίνει τα αποτελέσματα…

——————-

Τι κρύβει το deal Παντελιάδη με Wolt

· Οι εποχές που τα μεγάλα σούπερ μάρκετ «πολεμούσαν» τις πλατφόρμες delivery έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

· Και αυτό παρότι οι δεύτερες αποφάσισαν να μπουν στα χωράφια των πρώτων, όταν άρχισαν να διανέμουν είδη παντοπωλείου.

· Προφανώς μην μπορώντας να τις ανταγωνιστούν, οι λιανέμποροι αναθεώρησαν…

· Μάλιστα, ο επικεφαλής της METRO, Αριστοτέλης Παντελιάδης σχεδόν «αποθεώνει» την Wolt και την συνεργασία που έχει αναπτύξει μαζί της.

· Οι πλατφόρμες, λέει, πέρα από ανταγωνιστής είναι συνεργάτης (last mile partner) που μεταφέρει τις παραγγελίες στους πελάτες του.

· Αλλά και ένα εναλλακτικό κανάλι προβολής της μάρκας του αλλά και ένας καλός και οργανωμένος πελάτης της χονδρικής του.

· «Το σύγχρονο εμπόριο», καταλήγει ο κ. Παντελιάδης, «είναι περίπλοκο και δεν επιδέχεται απλοϊκές αναγνώσεις»…

———————

Γιατί η επενδυτική βαθμίδα τρομάζει τους μικρομετόχους

· «Πάρτε πίσω την επενδυτική βαθμίδα… δεν τη θέλουμε»!

· Αυτό ακούν στα τηλέφωνα οι αντικριστές των χρηματιστηριακών από μικρομετόχους που ρωτούν τι συνέβη και το χρηματιστήριο είχε αυτή τη συμπεριφορά τον Σεπτέμβριο.

· Ένα μήνα που οι προσδοκίες ήταν μεγάλες, λόγω της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας για την Ελλάδα, με την αγορά να χάνει σχεδόν 9 δισ. από την κεφαλαιοποίηση της.

· Δεν το λες και λίγο, αλλά ούτε και τις αποδόσεις από την αρχή της χρονιάς.

· Η διόρθωση όμως ήρθε με την είδηση της βαθμίδας, απογοητεύοντας αρκετούς.

· Και όχι τίποτα άλλο, στις 20 Οκτωβρίου περιμένουμε την επενδυτική βαθμίδα από τον οίκο S&P και όλοι… φοβούνται!