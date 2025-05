Habemus Papam; Το είπε και το έκανε ο Τραμπ

Το είπε ότι θέλει να γίνει ο επόμενος ποντίφικας (προφανώς αστειευόμενος) και το έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας είχε ερωτηθεί ποιον θα επιθυμούσε για επόμενο πάπα και του είχε βγήκε αυθόρμητα η προσφιλής του λέξη: «Εγώ».

Από τότε φαίνεται να το καλοσκέφτηκε και ήθελε να το κάνει εικόνα. Ιδού, λοιπόν. Αμ’ έπος αμ’ έργον ο Ντόναλντ Τραμπ και το μοιράστηκε στο Truth με τους ακολούθους του. Habemus Papam χωρίς λευκό καπνό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκδηλώσει, έστω και υπό μορφή αστεϊσμού, την επιθυμία να διαδεχθεί τον εκλιπόντα πάπα απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων καθώς επέστρεφε από την κηδεία του Φραγκίσκου. «Εγώ θα ήθελα να γίνω πάπας, αυτή θα ήταν η πρώτη μου επιλογή», είπε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προκαλεί με το αίσθημα μεγαλείου που τον διακατέχει καταφεύγοντας σε επιλογές που αφήνουν τον κόσμο άφωνο.

Σήμερα, λοιπόν, ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Truth μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο από λογαριασμούς φιλικά προσκείμενους σε αυτόν, η οποία τον δείχνει ως Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, με τα χαρακτηριστικά λευκά ράσα και την παπική μίτρα.

Reporter: Who do you want to be the next Pope?

Trump: “I’d like to be Pope. That’d be my number one choice.”🤡 pic.twitter.com/gTIUBhXjMG

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 29, 2025