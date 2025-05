Τράπεζα της Αγγλίας: Μείωση των επιτοκίων κατά 0,25%

Κατά 25 μονάδες βάσης μείωσε η Τράπεζα της Αγγλίας τα επιτόκια που διαμορφώθηκε στο 4,25%, όπως ανέμεναν οι οικονομολόγοι, εν μέσω της αδύναμης οικονομικής ανάπτυξης και της αβεβαιότητας που έχουν επιφέρει οι αμερικανικοί δασμοί.

Η ανακοίνωση της απόφασης πραγματοποιήθηκε δύο λεπτά αργότερα από το συνηθισμένο, για να μη διακοπεί η στιγμή σιγής για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας πέντε μέλη υποστήριξαν μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, δύο ψήφισαν υπέρ της μείωσης κατά 50 μονάδες βάσης και δύο ήθελαν να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής Dhingra και Taylor ψήφισαν υπέρ της μείωσης των επιτοκίων κατά 0,5%, οι Mann και Pill ψήφισαν υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στο 4,5%.

Μεταξύ των πέντε μελών της MPC που τάχθηκαν υπέρ της μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης, τα περισσότερα θεώρησαν ότι οι ειδήσεις για το παγκόσμιο εμπόριο αποδεικνύουν την ανάγκη μείωσης, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι η ανάγκη μείωσης ήταν ήδη σαφής.

The Monetary Policy Committee voted by a majority of 5-4 to cut interest rates to 4.25%.

Find out more in our #MonetaryPolicyReport https://t.co/F16kEWSzz5 pic.twitter.com/nI7rZqWTGT

— Bank of England (@bankofengland) May 8, 2025