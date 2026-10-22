Πανέτα (ΕΚΤ): Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων θα περιορίσει την οικονομία

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Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων θα περιορίσει την οικονομία της περιοχής, αν και, με τα τωρινά δεδομένα, η κατάσταση δεν είναι κρίσιμη εκτιμά το μέλος του δ.σ. της ΕΚΤ, Φάμπιο Πανέτα.

Μιλώντας στο Τορίνο, ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης χαρακτήρισε τις εξελίξεις στις αγορές χρέους ως ένα παγκόσμιο φαινόμενο, με επίκεντρο την τελευταία εβδομάδα τις ΗΠΑ, όπου η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες.

«Το πρόβλημα είναι ότι, στις ΗΠΑ, τα υψηλότερα επιτόκια συνοδεύονται από ισχυρότερη ανάπτυξη, ενώ στην Ευρώπη η ανάπτυξη είναι λιγότερο εύρωστη», ανέφερε την Τετάρτη. «Δεν πρόκειται για κρίση, αλλά για έναν παράγοντα που επιβραδύνει την ανάπτυξη».

Ο Πανέτα προστίθεται σε άλλους αξιωματούχους της ΕΚΤ, προειδοποιώντας ότι οι αυστηρότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες ενδέχεται να περιορίσουν την οικονομική επέκταση. Ωστόσο, μια τέτοια επιβράδυνση ίσως βοηθήσει επίσης στον περιορισμό του πληθωρισμού, ο οποίος –λόγω της εκτίναξης του κόστους ενέργειας– έχει φτάσει σε επίπεδα σχεδόν διπλάσια από τον στόχο του 2%.

Εν αναμονή της συνεδρίασης της ΕΚΤ

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένεται να διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα την επόμενη εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή διανύουν την εβδομάδα «σιωπής» πριν από τη συνεδρίαση, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να προβούν σε σχόλια σχετικά με τη νομισματική πολιτική.

Στην Ευρωζώνη των 21 κρατών-μελών, η πίεση των αγορών έχει επικεντρωθεί στη Γαλλία, καθώς το δεύτερο μεγαλύτερο μέλος του μπλοκ δυσκολεύεται να θέσει τα δημόσια οικονομικά του σε βιώσιμη τροχιά.

Ο Πανέτα ανέφερε ότι η Γερμανία παρουσίασε μικρότερη άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων, χάρη στην ισχυρότερη κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της. Επισήμανε το επίμονα υψηλό δημόσιο χρέος και τα δημοσιονομικά ελλείμματα της Γαλλίας, σημειώνοντας ότι οι εντάσεις γύρω από το κρατικό χρέος μπορούν να επηρεάσουν το κόστος δανεισμού στην Ιταλία.

«Όταν τα μακροπρόθεσμα επιτόκια αυξάνονται στις ΗΠΑ, παρατηρούμε επιπτώσεις και σε άλλες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης» τόνισε. «Αυτό επηρεάζει επίσης το κόστος χρηματοδότησης στην Ιταλία».