Enaon EDA: Αποκαταστάθηκε βλάβη σε αγωγό φυσικού αερίου στον Κολωνό

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Η Enaon EDA ανακοίνωσε ότι σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, προκλήθηκε βλάβη σε αγωγό φυσικού αερίου στην οδό Τριπόλεως, στον Κολωνό, κατά τη διάρκεια εργασιών τρίτων. Το προσωπικό Άμεσης Επέμβασης της εταιρείας μετέβη άμεσα στο σημείο και προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν περί τις 14:00. Η Enaon EDA υπογράμμισε ότι λειτουργεί με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, των εργαζομένων και του δικτύου διανομής φυσικού αερίου.

Η εταιρεία επεσήμανε ότι, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας εκσκαφής, είναι απαραίτητη η προηγούμενη επικοινωνία με την Enaon EDA. Σκοπός είναι η λήψη χαρτογραφικών στοιχείων του δικτύου και των σχετικών οδηγιών για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

Για αναφορές οσμής ή οποιοδήποτε άλλο θέμα ασφάλειας που αφορά το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στο 800 1187 878. Η γραμμή λειτουργεί σε 24ωρη βάση.