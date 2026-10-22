Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Εντείνουν τις επαφές τους Αθήνα – Κάιρο – Νέα συνομιλία Γεραπετρίτη – Αμπντελαττί

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Πολύτιμος σύμμαχος της Ελλάδας από την πρώτη στιγμή της υπογραφή του άκυρου και παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου ανάμεσα στην κυβέρνηση της Τρίπολης της Λιβύης και της Τουρκίας, υπήρξε η Αίγυπτος, με το Κάιρο να βλέπει και δικά του συμφέροντα να θίγονται από τις κινήσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την Πέμπτη ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπατρ Αμπντλαττί , στη σκιά της έγκρισης του τουρκολιβυκού μνημονίου από την Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, που εδρεύει στην Ανατολική Λιβύη και είναι υπό την επιρροή του καθεστώτος Χαφτάρ.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο X «οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας – Αιγύπτου και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο».

Σημειώνεται ότι «οι δύο Υπουργοί απέρριψαν κατηγορηματικά την κύρωση, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του Μνημονίου Τουρκίας–Λιβύης του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, υπογραμμίζοντας τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS».

Ενώ «Ελλάδα και Αίγυπτος συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με στόχο την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της Συμφωνίας του 2020 για την οριοθέτηση ΑΟΖ, σε πλήρη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο και την UNCLOS».

🇬🇷🇪🇬 FM George Gerapetritis held a telephone call with Egyptian FM Badr Abdelatty. Discussions focused on the 🇬🇷🇪🇬 strategic partnership and developments in the Eastern Mediterranean. https://t.co/4LXGuz0Nsq — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 22, 2026

Πηγή: in.gr