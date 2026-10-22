Pizza Fan: Η ΕΠΟΕΣ αναστέλλει την ιδιότητα μέλους μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση

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Την αναστολή της ιδιότητας του μέλους για την «PIZZA FAN» έως την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης αποφάσισε σε έκτακτη συνεδρίαση του σήμερα, η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ).

Η ΕΠΟΕΣ σε ανακοίνωση που εξέδωσε επισημαίνει ότι προχώρησε σε αυτή την απόφαση σε συνέχεια των πληροφοριών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες που αφορούν την εταιρεία σεβόμενα πάντα το τεκμήριο της αθωότητας αλλά και υποστηρίζοντας απαρέγκλιτα τις αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας.

«Η απόφαση αυτή, αν και λυπεί το σύνολο των μελών της ΕΠΟΕΣ», αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι «αυτονόητη και ομόφωνη, δεδομένου ότι για τα μέλη της Ένωσης η τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας αποτελεί καταστατική αποστολή και στρατηγική προτεραιότητα, ως αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση ανάπτυξης του κλάδου και ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτές τις αρχές δεν μπορεί να είναι αποδεκτή».

Στα δίχτυα του ελληνικού FBI η Pizza Fan

Σήμερα το πρωί έγινε γνωστό ότι η επιχείρηση εστίασης Pizza Fan με δίκτυο τουλάχιστον 110 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα ελέγχεται για μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής.

Τα καταστήματα της εταιρείας έχουν σταματήσει να δέχονται παραγγελίες τόσο από τη δική της πλατφόρμα όσο και από άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες delivery, αλλά και τηλεφωνικά.

Την υπόθεση αποκάλυψε το «ελληνικό FBI με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για κύκλωμα που δεν είχε αποδώσει στο Δημόσιο ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της επιχείρησης τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) συνέλαβαν εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, το νούμερο 2 της εταιρείας, λογιστές, προγραμματιστής αλλά και διαχειριστές καταστημάτων.

Εκτός από τις εννέα συλλήψεις, τα στελέχη του ελληνικού FBI έχουν κατασχέσεις περισσότερα από 500.000 ευρώ, πολυτελή Ι.Χ., κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων. Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ερευνώμενη μη απόδοση ΦΠΑ εκτείνεται από το 2022.