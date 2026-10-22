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Θεοδωρικάκος: Συνεχίζεται έως το τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών

ΣΕΒ, ΣΕΒΤ και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν για ευρύτερη συμμετοχή επιχειρήσεων στον νέο κύκλο

Economy 22.10.2026, 18:20
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Θεοδωρικάκος: Συνεχίζεται έως το τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών
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Τη συνέχιση της εθελοντικής Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών έως το τέλος του έτους, με στόχο τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των επιχειρήσεων, επαναβεβαίωσαν ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος και ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ Ιωάννης Γιώτης στη σημερινή συνάντησή τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Στην σύσκεψη συμμετείχε και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επικοινώνησε επίσης με τον Πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ο οποίος επαναβεβαίωσε την συμμετοχή της Ένωσης στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών και για το επόμενο διάστημα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συμφωνήθηκε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων θα πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις με τα μέλη τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή και να ενισχυθεί η προσπάθεια στήριξης των ελληνικών νοικοκυριών. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το πρώτο δίμηνο της πρωτοβουλίας (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος) συμμετείχαν περίπου 1.400 κωδικοί προϊόντων, χωρίς να υπολογίζονται τα σχολικά είδη, τα οποία δεν θα περιλαμβάνονται στο νέο κύκλο.

Απόδειξη της αποτελεσματικότητάς της Πρωτοβουλίας είναι ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, τον Ιούλιο του 2026 στην Ελλάδα καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός τροφίμων (-0,4%), τον Αύγουστο σχεδόν μηδενικός (0,1%) και τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε και πάλι αρνητικός πληθωρισμός (-0,2%). Τις επόμενες μέρες η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή θα ανακοινώσει την αναλυτική λίστα με τους κωδικούς των προϊόντων και τις μειώσεις των τιμών που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία.

Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία βρίσκεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, η προετοιμασία του εορταστικού πακέτου για την περίοδο των Χριστουγέννων, το οποίο θα περιλαμβάνει κωδικούς τροφίμων για κάθε εορταστικό τραπέζι, με μειώσεις τιμών που θα φτάνουν και το 25%, όπως έχει προαναγγείλει ο Υπουργός Ανάπτυξης σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη.

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