Amazon: Ευρεία εκμετάλλευση κρίσιμων ευπαθειών στην γλώσσα προγραμματισμού PHP

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Η Amazon προειδοποίησε ότι ευπάθειες σε μια γλώσσα προγραμματισμού, η οποία αποτελεί τη βάση για ένα μεγάλο μέρος του διαδικτύου —ευπάθειες που εντοπίστηκαν με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI)—, τυγχάνουν πλέον «ευρείας εκμετάλλευσης», καθώς κυβερνήσεις και εταιρείες σπεύδουν να θωρακίσουν τα συστήματά τους.

Ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) παγκοσμίως ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι εντόπισε προσπάθεια χάκερ να εκμεταλλευτούν το συγκεκριμένο σφάλμα, τέσσερις ημέρες προτού το κενό ασφαλείας γνωστοποιηθεί στο κοινό.

Η Amazon πρόσθεσε ότι τα κενά ασφαλείας «υφίστανται πλέον ευρεία εκμετάλλευση σε πραγματικές συνθήκες».

Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας (NSA) των ΗΠΑ και οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησαν νωρίτερα την Τετάρτη ότι οι εν λόγω ευπάθειες έχουν αφήσει ιστοτόπους ανά τον κόσμο εκτεθειμένους σε σοβαρό κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προχώρησαν στην απενεργοποίηση ιστοτόπων, προκειμένου να αποκαταστήσουν τα κενά ασφαλείας.

Η τεράστια έκταση των προβλημάτων —τα οποία εντοπίστηκαν με τη βοήθεια μοντέλων της OpenAI και της Google, έχοντας παραμείνει απαρατήρητα για περισσότερο από μία δεκαετία— αναδεικνύει τη δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να ανατρέψει τα δεδομένα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σημειώνουν οι FT.

Η κυκλοφορία νέων μοντέλων νωρίτερα φέτος από τις εταιρείες Anthropic και OpenAI —μοντέλα που διαθέτουν ισχυρές δυνατότητες στον κυβερνοχώρο— προκάλεσε ανησυχίες σε πολιτικούς και ρυθμιστικές αρχές, οδηγώντας την αμερικανική κυβέρνηση να περιορίσει προσωρινά τη διάθεσή τους.

Η NSA προειδοποίησε την Τετάρτη όλους τους οργανισμούς που χρησιμοποιούν τη γλώσσα προγραμματισμού PHP να προχωρήσουν άμεσα σε ενημέρωση των συστημάτων τους ή να τα θέσουν εκτός λειτουργίας.

Οι προγραμματιστές που είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση της PHP διέθεσαν ενημερώσεις λογισμικού για την αποκατάσταση των ευπαθειών νωρίτερα την Τετάρτη.

«Αυτές οι ευπάθειες παρέχουν συχνά άμεση πρόσβαση στο σύστημα αρχείων ή στη βάση δεδομένων του διακομιστή (server)», ανέφερε η NSA. «Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση ενημέρωση, συνιστάται στους οργανισμούς να θέσουν το σύστημα εκτός λειτουργίας, έως ότου αντιμετωπιστεί πλήρως το πρόβλημα».

Οι ευπάθειες ανακαλύφθηκαν από ερευνητές δύο αμερικανικών εταιρειών κυβερνοασφάλειας, της Calif και της Wiz. Η Wiz —η οποία ανήκει στην Alphabet— εκτίμησε ότι η εν λόγω γλώσσα προγραμματισμού υποστηρίζει περίπου το 70% του συνόλου των ιστοτόπων παγκοσμίως.

«Δεδομένης της σοβαρότητας αυτών των κενών ασφαλείας και της ευρείας χρήσης της PHP, θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα», δήλωσε η OpenAI την Τετάρτη. «Εξ όσων γνωρίζουμε, τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εντόπισαν αυτές τις ευπάθειες πριν από τους επιτιθέμενους».

«Αναδεικνύεται το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εντοπίσει κενά ασφαλείας με αντίκτυπο σε κλίμακα διαδικτύου, ωστόσο οι ίδιες δυνατότητες μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους επιτιθέμενους να αναπτύξουν ταχύτατα εργαλεία επίθεσης και κώδικα εκμετάλλευσης ευπαθειών», πρόσθεσε το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης.

Η OpenAI συνεργάστηκε με την PHP, την Calif και τη Wiz για την επαλήθευση των ευπαθειών και την ανάπτυξη των διορθωτικών ενημερώσεων (patches).

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις των σφαλμάτων στα κυβερνητικά συστήματα και στις κρίσιμες υποδομές.

Η ευρεία παρουσία της PHP στο διαδίκτυο οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στο γεγονός ότι το WordPress —η πλατφόρμα δημιουργίας ιστοτόπων με τη μεγαλύτερη χρήση— είναι γραμμένο κυρίως σε PHP και βασίζεται σε αυτήν για τη λειτουργία του.

Το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (NCSC) του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι οι ευπάθειες θα μπορούσαν ενδεχομένως να επιτρέψουν σε έναν χάκερ να αποκτήσει τον έλεγχο του διακομιστή (server) ενός ιστοτόπου, χωρίς να απαιτείται κωδικός πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια σύνδεσης. «Το NCSC προτρέπει τους οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο να λάβουν άμεσα μέτρα», ανέφερε.