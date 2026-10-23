Πετρέλαιο: Στα 113 δολάρια μετά από υψηλό πενταμήνου

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Μικρή μεταβολή παρουσίασε το πετρέλαιο κατά τις πρώτες συναλλαγές στην Ασία την Παρασκευή, έπειτα από άνοδο 4% που τις οδήγησε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Η άνοδος αυτή αποδόθηκε στις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στον εφοδιασμό ενέργειας, μετά τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας — της χώρας με τις μεγαλύτερες εξαγωγές πετρελαίου παγκοσμίως.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για το Brent υποχώρησαν κατά 21 σεντς, ή 0,2%, στα 112,96 δολάρια ανά βαρέλι (στις 03:30 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 27 σεντς, ή 0,3%, διαμορφούμενο στα 98,12 δολάρια, αναφέρει το Reuters.

Σε εβδομαδιαία βάση, το WTI οδεύει προς πτώση, διακόπτοντας ένα σερί δύο εβδομάδων με κέρδη. Αντιθέτως, το Brent —το οποίο την Πέμπτη έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 4 Μαΐου— αναμένεται να καταγράψει άνοδο για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η Saudi Aramco διέταξε την Πέμπτη την εκκένωση των κεντρικών γραφείων της στο Νταχράν (στην περιοχή του Κόλπου, κοντά στο Μπαχρέιν), καθώς εντείνονται οι συγκρούσεις μεταξύ της μεγαλύτερης εξαγωγέως αργού πετρελαίου στον κόσμο και των Χούθι που εδρεύουν στην Υεμένη.

Το πετρέλαιο πλήττεται και από τη σύγκρουση στην Υεμένη

Οι συγκρούσεις μεταξύ των Χούθι και του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία —ο οποίος στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης— έχουν κλιμακωθεί, αφότου οι προσκείμενοι στο Ιράν Χούθι κινήθηκαν προς το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ένα κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Στη Λιβύη, έκλεισε μια βαλβίδα σε αγωγό πετρελαίου που συνδέει τα κοιτάσματα Hamada και Tahara με το λιμάνι Zawiya, γεγονός που οδήγησε σε μείωση της παραγωγής και στα δύο κοιτάσματα, όπως δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters ο επικεφαλής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου (National Oil Corporation).

Παράλληλα, η Ρωσία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι είναι έτοιμη να επαναλάβει τις συνομιλίες με την Ουκρανία —με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ— τον επόμενο μήνα, μετά τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό απεσταλμένο Steve Witkoff στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις —οι πρώτες από τον Φεβρουάριο— θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Νοεμβρίου. Η Ρωσία ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου παγκοσμίως το 2025, μετά τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με στοιχεία για την ενέργεια από τις ΗΠΑ. Οι κυρώσεις, οι οποίες αποσκοπούν στον αποκλεισμό της ρωσικής ενέργειας από τις παγκόσμιες αγορές μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου.