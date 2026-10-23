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Βουλή: Μόνο η ΝΔ ψήφισε το νομοσχέδιο για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Ψηφίστηκε μόνο από τη ΝΔ στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» και ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛ.ΛΥ., ΚΚΕ μαζί με ΝΙΚΗ, και Πλεύση Ελευθερίας το καταψήφισαν.

Πολιτική 23.10.2026, 06:39
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Βουλή: Μόνο η ΝΔ ψήφισε το νομοσχέδιο για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο
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Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας, Ακη Σκέρτσου, που προβλέπει από 1/1/2027 «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανήλικους».

Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η ΝΔ, ενώ από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» και ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛ.ΛΥ., ΚΚΕ μαζί με ΝΙΚΗ, και Πλεύση Ελευθερίας το καταψήφισαν.

Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» και ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛ.ΛΥ., ΚΚΕ μαζί με ΝΙΚΗ, και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν

Νωρίτερα, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δ. Παπαστεργίου, υπεραμύνθηκε των νέων ρυθμίσεων κάνοντας λόγο για αναγκαία, αποτελεσματική, αναλογική και συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο λύση».

«Θα ήταν πολύ εύκολο να μην κάνουμε απολύτως τίποτα σήμερα και να περιμένουμε τον τέλειο ευρωπαϊκό νόμο. Η δυσκολία όμως είναι εδώ.

Παιδιά κάθε μέρα βυθίζονται… στο διαδίκτυο και νομίζω ότι πρέπει μια υπεύθυνη κυβέρνηση, να κάνει κάτι το οποίο οφείλει.

Το κάναμε και με την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων και πέτυχε να περιορίσει στους ήδη πρώτους μήνες την πώλησή τους», τόνισε ο κ. Παπαστεργίου και συμπλήρωσε:

«Ας στείλουμε το μήνυμα ότι το πρόβλημα, της ανεξέλεγκτης χρήσης του διαδικτύου που οδηγεί τα παιδιά σε εθισμό σε βάρος της ψυχικής τους υγείας δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Οπως είπε ο κ. Παπαστεργίου, «από 1/1/2027 οι πλατφόρμες θα πρέπει να δούνε αν τελικά οι λογαριασμοί τους οποίους έχουνε και οι υπηρεσίες που παρέχουνε απευθύνονται σε ενήλικες ή όχι».

Το «Kids Wallet»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην εφαρμογή «Kids Wallet», επισημαίνοντας ότι « δεν προέκυψε μόνο από ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αλλά ήταν η απάντηση στο ερώτημα των πλατφορμών».

«Το KIDS WALLET δεν είναι μια ελληνική πατέντα, ακολουθεί έναν κώδικα και τεχνικές προδιαγραφές που η Ευρώπη όρισε πέρσι το καλοκαίρι. Και επαναλαμβάνω, ότι δεν δίνει κανένα απολύτως προσωπικό δεδομένο των παιδιών ή των χρηστών παρά μόνο το αν είναι πάνω ή κάτω από 15 ετών, ούτε καν την ημερομηνία γέννησης», υπογράμμισε.

«Χρωστάμε στα παιδιά μας την παιδική τους ηλικία. Αυτό σήμερα κάνουμε. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Με τα ζητήματα που υπάρχουν, το νομοσχέδιο για τα social media φέρνει στην κοινωνία κάτι που περιμένει», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ

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