EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus

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Το Κτήριο Delta, τη νέα εγκατάσταση του Alexandria Tech Campus στο Νέο Ψυχικό εγκαινίασε ο αμυντικός όμιλος τεχνολογιών διττής χρήσης EFA GROUP.

Το νέο κτήριο στεγάζει τα γραφεία της STHENOS AI και της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.), ενώ διαθέτει ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τη φιλοξενία εκδηλώσεων και εκθέσεων, δημιουργώντας ένα νέο σημείο συνάντησης για την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, την ανταλλαγή γνώσης και την ανάπτυξη νέων ιδεών.

Η STHENOS AI, μέλος του οικοσυστήματος του EFA GROUP, αναπτύσσει προηγμένες υποδομές και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης (AI), με έμφαση στην τεχνολογική αυτονομία, την ασφαλή αξιοποίηση δεδομένων και τη διατήρηση πλήρους ελέγχου κρίσιμων υπολογιστικών πόρων. Οι λύσεις της απευθύνονται σε τομείς υψηλών απαιτήσεων, όπως η άμυνα και οι τεχνολογίες διττής χρήσης (dual-use), συνδυάζοντας τεχνολογίες AI, υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC) και προηγμένη προσομοίωση.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, η εταιρία υπέγραψε πρόσφατα Μνημόνιο Συνεργασίας με δύο ελληνικές εταιρίες για την ανάπτυξη καινοτόμων δυνατοτήτων στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Κβαντικών Τεχνολογιών και της προηγμένης υπολογιστικής. Σήμερα απασχολεί 26 εξειδικευμένα στελέχη και στοχεύει στον διπλασιασμό του ανθρώπινου δυναμικού της μέσα στον επόμενο χρόνο.

Στο ίδιο κτήριο βρίσκονται και τα νέα γραφεία της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.), ενός ενεργού φορέα που προωθεί τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα και συμβάλλει διαχρονικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων. Με παρουσία άνω των τριών δεκαετιών και περισσότερα από 200 δυναμικά Μέλη, η Ένωση έχει εδραιώσει τη θέση της ως σημείο αναφοράς στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.

Το Κτήριο Delta εντάσσεται στη συνολική φιλοσοφία του Alexandria Tech Campus, η οποία αντλεί την έμπνευσή της από την αρχαία Αλεξάνδρεια και τη διαχρονική σύνδεσή της με τη γνώση, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Στο ίδιο πνεύμα, τα κτήρια του Campus φέρουν τα ονόματα Alpha, Beta, Gamma, Delta και Epsilon, παραπέμποντας στις πέντε ιστορικές συνοικίες της αρχαίας πόλης.

Συνολικής επιφάνειας περίπου 800 τ.μ., το Κτήριο Delta σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο MUTINY architecture & design, σε συνέχεια της ενιαίας αρχιτεκτονικής ταυτότητας του συγκροτήματος, ενώ την κατασκευή του ανέλαβε εκ νέου η ΜΚΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ.

Η σύνδεση της τεχνολογίας, της επιστήμης και της τέχνης, που βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του EFA GROUP, αποτυπώθηκε και στην τελετή εγκαινίων μέσα από δύο εκθέσεις, σε επιμέλεια του Δρ. Κώστα Πράπογλου. Η πρώτη παρουσίασε έργα του Νικηφόρου, έφηβου αυτοδίδακτου ζωγράφου στο φάσμα του αυτισμού, ο οποίος εμπνέεται από το σύμπαν και τα αστρικά σώματα και βρίσκει στη ζωγραφική έναν δικό του τρόπο επικοινωνίας με τον κόσμο. Τα έργα προέρχονται από τη Sianti Gallery, που εδώ και χρόνια στηρίζει σταθερά την πορεία του. Η δεύτερη, το «Check-in» της Κλαίρης Τσαλουχίδη, μετατρέπει βαλίτσες και φωτεινούς κωδικούς αεροδρομίων σε σύμβολα μιας διαδρομής ανάμεσα σε τόπους, μνήμες και προσδοκίες.

Στην τελετή εγκαινίων παρέστησαν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, εκπρόσωποι του πολιτικού, επιχειρηματικού και διπλωματικού κόσμου, στελέχη του τραπεζικού κλάδου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΕΝ.Ε., καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, πελάτες και συνεργάτες.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, δήλωσε:

«Πριν από δέκα χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας ήταν η εικόνα μια αδύναμης και ανυπόληπτης χώρας. Σήμερα, η Ελλάδα κοιτάζει μπροστά με σιγουριά. Διαθέτουμε υποδομές όπως ο υπερ-υπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου που ανοίγει νέους δρόμους για την τεχνητή νοημοσύνη, την έρευνα και την καινοτομία. Η χώρα μας δεν καταναλώνει απλώς τεχνολογία, αλλά πλέον παράγει τεχνολογία. Επενδύουμε σε υποδομές, κρατάμε τα δεδομένα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ενισχύουμε την ψηφιακή μας κυριαρχία και δημιουργούμε ευκαιρίες για τους ανθρώπους. Θέλουμε τα παιδιά μας να μπορούν να χτίσουν το μέλλον τους στην πατρίδα τους και όσοι έφυγαν να βρουν τον δρόμο της επιστροφής.

Αυτή η πορεία θέλει σθένος, όπως εύστοχα υποδηλώνει και το όνομα της STHENOS AI. Και πρωτοβουλίες όπως αυτή του EFA GROUP δείχνουν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν επιχειρήσεις που επενδύουν στη γνώση, αναπτύσσουν τεχνολογίες αιχμής και δημιουργούν ευκαιρίες για νέους επιστήμονες. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε να βλέπουμε να προχωρά: με ελληνικές ιδέες, ελληνικό ταλέντο και εξωστρέφεια».

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής του EFA GROUP και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.), δήλωσε:

«Η έναρξη λειτουργίας του Κτηρίου Delta σηματοδοτεί μια νέα φάση στην ανάπτυξη του Alexandria Tech Campus, το οποίο λειτουργεί από το 2024. Στο Κτήριο Delta δημιουργήσαμε έναν χώρο ανοιχτό σε ιδέες και συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Θέλουμε να είναι ένας τόπος όπου η γνώση μοιράζεται, και όχι απλώς παράγεται, και αξίζει να βρίσκει δρόμο προς τον κόσμο».

Σχετικά με το EFA GROUP

Το EFA GROUP αποτελείται από εταιρίες με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς της Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας και Άμυνας. Ο Όμιλος απαρτίζεται από τέσσερα Clusters: Unmanned & Autonomous Systems (U&AS), Mission Systems, Simulation and Training (MSST), Integrated Services (IS) και Sensors & Targeting (S&T). Έχοντας ξεκινήσει τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα το 1989, ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 400 επαγγελματίες, η πλειονότητα των οποίων είναι μηχανικοί και επιστήμονες. Το EFA GROUP διατηρεί παρουσία σε έξι διεθνείς αγορές – Ελλάδα, Ελβετία, Κύπρο, ΗΠΑ, ΗΑΕ και Σιγκαπούρη – εξυπηρετώντας πελάτες σε 40 χώρες παγκοσμίως.