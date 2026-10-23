ΑΑΔΕ: Ψηφιακά και ταχύτερα η έκδοση ΔΠΚ για τις επιχειρήσεις

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Στον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω ψηφιοποίηση του κανονιστικού πλαισίου της έκδοσης Δεσμευτικών Πληροφοριών Καταγωγής (ΔΠΚ) προχώρησε η ΑΑΔΕ με απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1219/2026), ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου, τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων καταγωγής των εμπορευμάτων.

Οι ΔΠΚ αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο, καθώς παρέχουν εκ των προτέρων βεβαιότητα ως προς την προτιμησιακή ή μη προτιμησιακή καταγωγή συγκεκριμένων εμπορευμάτων. Οι σχετικές αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τον δικαιούχο και για τις τελωνειακές αρχές όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Με τη νέα διαδικασία ενισχύεται η ορθή εφαρμογή των κανόνων καταγωγής, διευκολύνονται οι εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων και προάγεται η ασφάλεια δικαίου στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

Τι αλλάζει

Ειδικότερα, με τη νέα απόφαση:

· Η αίτηση για έκδοση Δεσμευτικής Πληροφορίας Καταγωγής υποβάλλεται πλέον μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myAADE.gov.gr), στην εφαρμογή Τα αιτήματά μου > Τελωνεία > Καταγωγή > Δεσμευτικής Πληροφορίας Καταγωγής, διασφαλίζοντας την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των οικονομικών φορέων.

· Προσδιορίζονται με ακρίβεια οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την παραλαβή, αξιολόγηση και έκδοση των αποφάσεων ΔΠΚ, καθώς και για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων.

· Θεσπίζονται συγκεκριμένες διαδικασίες και χρονικά όρια για την αποδοχή της αίτησης, τον έλεγχο των στοιχείων και την έκδοση της απόφασης, εγγυώμενα ταχύτερη και διαφανή διεκπεραίωση.

· Εναρμονίζονται και τυποποιούνται τα υποδείγματα αιτήσεων και αποφάσεων, ενισχύοντας την ομοιόμορφη εφαρμογή της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

· Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00- 20:00.

· Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Εξαγωγές > Δεσμευτική Πληροφορία Καταγωγής.