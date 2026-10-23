Ταμειακές μηχανές: Τα «κόλπα» για να «σβήνουν» αποδείξεις

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Τα «κόλπα» με τις πειραγμένες ταμειακές μηχανές και η χρήση λογισμικού που αλλοιώνει τα δεδομένα των συναλλαγών επανέρχεται στο προσκήνιο με την υπόθεση της Pizza Fan.

Από παραγγελίες που ακυρώνονται εικονικά μέχρι αποδείξεις που αλλοιώνονται και εισπράξεις που δεν καταγράφονται ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της εφορίας αποτελούν τις μεθόδους απόκρυψης εσόδων.

Για τον εντοπισμό τέτοιων πρακτικών φοροδιαφυγής, η ΑΑΔΕ αξιοποιεί τα ψηφιακά αρχεία των φορολογικών μηχανισμών

Ταμειακές μηχανές και φοροδιαφυγή

Στο επίκεντρο της απάτης βρίσκονται τα λογισμικά που συνδέουν τα συστήματα παραγγελιοληψίας με τις ταμειακές μηχανές.

Με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικού λογισμικού για την παραγωγή και εκτύπωση παραστατικών που μοιάζουν με κανονικές αποδείξεις ο καταναλωτής παίρνει στα χέρια του ένα χαρτί που φαίνεται νόμιμο, χωρίς να γνωρίζει απαραίτητα ότι δεν αποτελεί έγκυρο φορολογικό στοιχείο.

Η συναλλαγή δεν καταγράφεται με τον προβλεπόμενο τρόπο στα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης, με αποτέλεσμα τα αντίστοιχα έσοδα να μένουν εκτός φορολογικής δήλωσης. Έτσι, το Δημόσιο χάνει έσοδα από τον φόρο εισοδήματος και τον ΦΠΑ, ενώ ο πελάτης παραπλανείται, θεωρώντας ότι έχει λάβει κανονική απόδειξη.

Η επιχείρηση μπορεί να εκδίδει δελτία παραγγελίας χωρίς να ακολουθεί απόδειξη αντίστοιχης αξίας ή να εμφανίζει μαζικές ακυρώσεις συναλλαγών και εκπτώσεις που δεν δικαιολογούνται από την πραγματική εμπορική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη προσοχή προκαλούν οι περιπτώσεις στις οποίες καταγράφεται μεγάλος αριθμός ακυρωτικών σημειωμάτων στο τέλος της ημέρας ή ασυνήθιστα υψηλή αξία εκπτώσεων.

Επίσης, παράνομα λογισμικά μπορούν να παρεμβαίνουν στα δεδομένα των συναλλαγών, μεταβάλλοντας ποσότητες, αξίες ή είδη προϊόντων που έχουν καταγραφεί, με στόχο να εμφανίζεται μικρότερος τζίρος από τον πραγματικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εκτυπωμένη απόδειξη δεν αποκαλύπτει απαραίτητα την έκταση της παρέμβασης.

Για τον εντοπισμό τέτοιων πρακτικών φοροδιαφυγής, η ΑΑΔΕ αξιοποιεί τα ψηφιακά αρχεία των φορολογικών μηχανισμών και διασταυρώνει τα διαθέσιμα στοιχεία με τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myDATA, αναζητώντας αποκλίσεις που μπορεί να αποκαλύψουν αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.