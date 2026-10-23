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Διπλή πανελλαδική πρωτιά για τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

«Το 2035 κρίνεται σήμερα» Η Κεντρική Μακεδονία πρώτη στην Ελλάδα με τον νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων

Green 23.10.2026, 13:03
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Διπλή πανελλαδική πρωτιά για τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας
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Διπλή πανελλαδική πρωτιά για τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας: Μετά την πρώτη έγκριση Ολιστικού Σχεδίου Χωριστής Συλλογής στη χώρα, ανοίγει τον δρόμο και με τον πρώτο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ, που υπερψηφίστηκε σήμερα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος ως το 2035, ανακύκλωση 65%, περιορισμός της ταφής στο 10% και εξοικονόμηση πόρων για μια μετάβαση χωρίς δυσανάλογα βάρη στους πολίτες και για τους 38 Δήμους.

Μια σημαντική θεσμική εξέλιξη, με πανελλαδική διάσταση, σηματοδοτεί η σημερινή έγκριση του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφει μια ακόμη πανελλαδική πρωτιά, καθώς η Κεντρική Μακεδονία γίνεται η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που προχωρά στην έγκριση αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ, θέτοντας τις βάσεις για τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό της επόμενης δεκαετίας.

Δύο πρωτιές, ένας κοινός στρατηγικός στόχος: η μετάβαση από τη διαχείριση των απορριμμάτων στην ολοκληρωμένη διαχείριση πόρων, με σύγχρονες υποδομές, περιβαλλοντική ασφάλεια, οικονομική βιωσιμότητα και ουσιαστικό όφελος για τους πολίτες.

Μιχάλης Γεράνης: «Το 2035 κρίνεται σήμερα»

Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλης Γεράνης, κατά την παρέμβασή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της απόφασης, υπογραμμίζοντας ότι ο νέος σχεδιασμός δεν αφορά απλώς τη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά την ποιότητα ζωής, την περιβαλλοντική προστασία και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι 38 Δήμοι της Περιφέρειας, που καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, με κοινό σχεδιασμό, οργανωτική υποστήριξη και σύγχρονες υποδομές.

Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ προσαρμόζει τον σχεδιασμό του 2016 στις σημερινές ανάγκες και θέτει συγκεκριμένους, μετρήσιμους και απαιτητικούς στόχους:

  • 60% προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση έως το 2030.
  • 65% έως το 2035.
  • Περιορισμός της ταφής στο 10% κατ’ ανώτατο όριο των παραγόμενων αστικών αποβλήτων.

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται μια ουσιαστική αλλαγή φιλοσοφίας: λιγότερα απόβλητα στην ταφή, περισσότερα υλικά πίσω στην οικονομία, μεγαλύτερη αξία για το περιβάλλον και την κοινωνία. Πίσω όμως από τους αριθμούς βρίσκεται και η ουσιαστική δουλειά όλων των εργαζομένων στον ΦΟΔΣΑ ΚΜ. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω δημόσια, καθώς οι διακρίσεις και οι πρωτιές δεν είναι τυχαίες, αλλά αποτέλεσμα κόπου, αφοσίωσης και συνέπειας.

Η πραγματική αξία της πρωτιάς δεν βρίσκεται μόνο στην έγκριση ενός σχεδίου. Βρίσκεται στη δυνατότητα να μετατραπεί ο σχεδιασμός σε έργα, οι στόχοι σε αποτελέσματα και οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις σε καλύτερη καθημερινότητα για τους πολίτες. Το μεγάλο στοίχημα της χρηματοδότησης .  Ισχυροί Δήμοι, χωρίς δυσανάλογα βάρη στους πολίτες

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Μιχάλης Γεράνης στην οικονομική διάσταση της περιβαλλοντικής μετάβασης, αναγνωρίζοντας ότι η υλοποίηση του νέου σχεδιασμού απαιτεί σημαντικούς πόρους, σύγχρονες υποδομές και ισχυρή υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων και η αποτελεσματική αξιοποίησή τους αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις, ώστε οι Δήμοι να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, χωρίς το κόστος της μετάβασης να μετακυλίεται δυσανάλογα στους δημότες.

Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει ουσιαστικά αυτή τη μετάβαση, εξασφαλίζοντας τα αναγκαία εργαλεία και τους πόρους, ώστε ο σχεδιασμός να υλοποιηθεί με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Από την πρωτιά στην ευθύνη της υλοποίησης, η σημερινή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας δεν αποτελεί το τέλος μιας διαδικασίας, αλλά την αφετηρία μιας ακόμη πιο απαιτητικής διαδρομής.

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