Οικοδομικά υλικά: Αύξηση 5,6% στις τιμές τον Σεπτέμβριο

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Νέο άλμα πραγματοποίησαν οι τιμές στα οικοδομικά υλικά, εντείνοντας τις πιέσεις στο κόστος κατασκευής νέων κατοικιών.

Οι τιμές στα οικοδομικά υλικά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι τιμές των υλικών αυξήθηκαν κατά 5,6% τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης μόλις 2,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ειδικότερα, σημειώθηκαν ανατιμήσεις σε: Πετρέλαιο κίνησης – Diesel (31,2%), Ηλεκτρική ενέργεια (14,9%), Τούβλα (12,4%), Αγωγούς χάλκινους (11,3%), Έτοιμο σκυρόδεμα (6,6%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (5,8%), Παρκέτα (5,5%), Κουφώματα αλουμινίου (4,9%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (4,7%), Τσιμέντο (4,3%), Σίδηρο οπλισμού (4%), Μαρμαρόπλακες (3,8%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (3,8%) και Ανελκυστήρες (3,5%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 5,6% τον Σεπτέμβριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, έναντι αύξησης 2,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,5% τον Σεπτέμβριο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2026, έναντι αύξησης 0,01% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2025.

Το κόστος κατασκευής

Την ίδια στιγμή, αύξηση 3,5% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το γ’ τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου του 2025. Ενώ, σε σύγκριση με τον δείκτη του β’ τριμήνου 2026 παρουσίασε αύξηση 1,1%.

Ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 4,8% το γ’ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου του 2025. Ειδικότερα, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 5,1% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 4,3%. Ενώ, σε σύγκριση με τον δείκτη του β’ τριμήνου του 2026 παρουσίασε αύξηση 1,4%. Ειδικότερα, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 1,4% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά επίσης 1,4%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εκροών) παρουσιάζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές – εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων.

Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εισροών) παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει.