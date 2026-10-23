OpenAI: Μειώνει τον στόχο αποτίμησής της στο 1,25 τρισ. δολάρια

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Χαμηλότερα έβαλε τον πήχη της αποτίμησής της η OpenAI για τον πιο πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης από ό, τι προηγουμένως, καθώς συνάντησε αντιδράσεις απόρισμένους επενδυτές σχετικά με την προηγούμενη αποτίμηση του 1,4 τρισ. δολαρίων, ενώ επιδιώκει να αντλήσει 30 δισ. δολάρια πριν από την είσοδό της στο χρηματιστήριο το επόμενο έτος.

Η δημιουργός του ChatGPT βρίσκεται στα τελικά στάδια μιας συμφωνίας, η οποία αναμένεται να αποτιμήσει την εταιρεία στο 1,25 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγές των Financial Times.

Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με αύξηση σχεδόν 50% σε σχέση με την τρέχουσα αποτίμηση των 852 δισ. δολαρίων, αλλά είναι χαμηλότερο από την τιμή που είχε προταθεί στους επενδυτές νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο χαμηλότερος στόχος αποτίμησης έρχεται σε μια περίοδο έντονων ρευστοποιήσεων στις μετοχές τεχνολογίας των ΗΠΑ, λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για τη βιωσιμότητα της ραγδαίας ανάπτυξης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης (AI), η οποία τροφοδοτείται από τον δανεισμό.

Η Morgan Stanley και το επενδυτικό κεφάλαιο τεχνολογίας Dragoneer, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, παρουσίασαν την OpenAI στους πελάτες της τράπεζας που διαχειρίζονται μεγάλα ιδιωτικά κεφάλαια, προτείνοντας μια αποτίμηση 1,4 τρισ. δολαρίων (προ της νέας χρηματοδότησης), σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση των Financial Times.

Πολλά άτομα που γνωρίζουν τη διαδικασία –της οποίας ηγήθηκε η Morgan Stanley– ανέφεραν ότι η ζήτηση από τους πελάτες ήταν ασθενέστερη σε σχέση με το παρελθόν. «Δεν υπήρξε καμία ιδιαίτερη ζέση», δήλωσε μια πηγή. «Όλες τις προηγούμενες φορές που εμφανίστηκε η [OpenAI], επικρατούσε φρενίτιδα. Αυτήν τη φορά, η ανταπόκριση ήταν μάλλον υποτονική».

Η OpenAI έχει «κουράσει» τους επενδυτές

Ορισμένοι επενδυτές παρουσιάζουν σημάδια κόπωσης –ή «δυσπεψίας»– έχοντας επενδύσει σημαντικά ποσά σε προηγούμενους γύρους, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές. Η OpenAI άντλησε 40 δισ. δολάρια τον Μάρτιο του 2025 και το ποσό-ρεκόρ των 122 δισ. δολαρίων τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Η βασική της ανταγωνίστρια, Anthropic, έχει επίσης αντλήσει ποσό που πλησιάζει τα 100 δισ. δολάρια φέτος.

Άλλοι επενδυτές δήλωσαν στους Financial Times ότι προτιμούν να περιμένουν και να δουν πώς θα αποτιμηθεί η Anthropic κατά την αρχική δημόσια προσφορά της –η οποία αναμένεται αργότερα φέτος– προτού δεσμευτούν για την ανταγωνίστριά της.

Η OpenAI στοχεύει στην άντληση 30 δισ. δολαρίων ως «γέφυρα» χρηματοδότησης πριν από τη δική της είσοδο στο χρηματιστήριο. Σύμφωνα με άτομο που πρόσκειται στην εταιρεία, αυτό αναμένεται πιθανότατα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, αν και δεν έχει οριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο αμερικανικός επενδυτικός όμιλος Coatue και κεφάλαια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονταν σε συζητήσεις για να ηγηθούν του γύρου χρηματοδότησης, δήλωσε ένα από τα πρόσωπα που γνωρίζουν τη συμφωνία.

Η συμφωνία παρέχει επίσης στην OpenAI δικαίωμα προτίμησης όσον αφορά τη νέα υπολογιστική ισχύ που αναπτύσσεται από τους εταίρους της στα ΗΑΕ, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Η εταιρεία έχει δώσει στους υποψήφιους επενδυτές προθεσμία έως τις 30 Οκτωβρίου για να δεσμευτούν στη συμφωνία, ενώ ενδέχεται τελικά να αντλήσει λιγότερα από 30 δισ. δολάρια, ανάλογα με το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Το CNBC μετέδωσε την Πέμπτη ότι η OpenAI βρισκόταν κοντά σε συμφωνία με βάση αποτίμηση 1,25 τρισ. δολαρίων.

Ο Τζίμι Τσανγκ, επικεφαλής επενδύσεων στο Rockefeller Global Family Office —το οποίο διαθέτει επενδυτική έκθεση τόσο στην OpenAI όσο και στην Anthropic— δήλωσε ότι η αβεβαιότητα γύρω από τις αρχικές δημόσιες προσφορές και των δύο εταιρειών ασκεί πιέσεις στην ευρύτερη αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά.

«Η αγορά χρειάζεται να δει μια επιτυχημένη δημόσια εγγραφή», ανέφερε ο Τσανγκ. «Αυτές οι εταιρείες έχουν ανάγκη από χρηματοδότηση».