Καλαφάτης: Προτεραιότητά μας, η σταθερότητα και οι μεταρρυθμίσεις προς όφελος της χώρας

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Για στήριξη των πολιτών και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου εθνικού και ευρωπαϊκού εργαλείου κάνει λόγο ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης μιλώντας για το ενεργειακό κόστος που -όπως λέει- επιβαρύνει ιδιαίτερα τις οικογένειες της Βόρειας Ελλάδας.

«Θα αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εθνικό και ευρωπαϊκό εργαλείο, με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους πολίτες», τονίζει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξή του και προσθέτει χαρακτηριστικά : «Δεν θα ήταν υπεύθυνο να υποσχεθούμε απεριόριστες παροχές χωρίς να υπολογίζουμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει αδράνεια. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και αξιολογούμε τις δυνατότητες παρέμβασης, επιδιώκοντας παράλληλα ευρωπαϊκές λύσεις. Η στήριξη των πολιτών και η δημοσιονομική σταθερότητα πρέπει να συμβαδίζουν, ώστε οι παρεμβάσεις να είναι ουσιαστικές και βιώσιμες».

Τι λέει για την ακρίβεια ο κ.Καλαφάτης

Αναφερόμενος στο πρόβλημα της ακρίβειας ο κ. Καλαφάτης επισημαίνει ότι: «Αναγνωρίζουμε ότι η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά και επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους. Γι’ αυτό επιμένουμε σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος, την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά και τη στοχευμένη στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Δεν ισχυριζόμαστε ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα», υπογραμμίζει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αλλά τονίζει ότι: «Η εμπιστοσύνη των πολιτών κερδίζεται με αποτελέσματα. Η Ελλάδα έχει πληρώσει ακριβά την οικονομική αστάθεια και οφείλουμε να προστατεύσουμε όσα κατακτήθηκαν, χωρίς να εφησυχάζουμε. Στόχος μας είναι η κοινωνική συνοχή μέσα από υπεύθυνες αποφάσεις και ουσιαστικές λύσεις».

Ερωτώμενος, στη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Karfitsa», εάν υπάρχει προσπάθεια εργαλειοποίησης αυτής της κατάστασης από κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικότερα από την ΕΛ.Α.Σ., ο κ. Καλαφάτης επισημαίνει ότι: «Η ακρίβεια είναι πραγματικό πρόβλημα και όχι πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Είναι θεμιτό η αντιπολίτευση να ασκεί κριτική αλλά πρωτίστως οφείλει να καταθέτει συγκεκριμένες, κοστολογημένες και εφαρμόσιμες προτάσεις. Αυτό ισχύει και για το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Οι πολίτες έχουν εμπειρία και κρίνουν τις πολιτικές δυνάμεις από τα αποτελέσματά τους, όχι από τις υποσχέσεις».

Απαντώντας σε ερώτηση για την επόμενη μέρα των επερχόμενων εκλογών ο κ. Καλαφάτης τονίζει ότι: «Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε να συνεχίσουμε το έργο μας με σταθερότητα και συνέπεια. Διεκδικούμε καθαρή εντολή για την ενίσχυση της οικονομίας, τη βελτίωση της καθημερινότητας και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών και θέσεων εργασίας. Ας μην ξεχνούμε τις 600 χιλιάδες νέες δουλειές που δημιούργησε από το 2019 αυτή η Κυβέρνηση», αναφέρει ο Σταύρος Καλαφάτης, επισημαίνοντας ότι: «Οι πολίτες θα αποφασίσουν με την ψήφο τους. Εμείς οφείλουμε να παρουσιάσουμε ένα σαφές και αξιόπιστο σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα είναι η πολιτική σταθερότητα και η συνέχιση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων προς όφελος της χώρας».

Η Θεσσαλονίκη κέντρο καινοτομίας

Μιλώντας για τον στρατηγικό στόχο, η Θεσσαλονίκη ν΄αποτελέσει κόμβο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας ο Υφυπουργός Ανάπτυξης τονίζει ότι: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Παίρνει αυτά που της ανήκουν μετά από πολλές δεκαετίες για να μετεξελιχθεί σε κεντρική τεχνολογική πύλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Όπως επισημαίνει: «Η πόλη μας συγκεντρώνει ένα μοναδικό πλέγμα υποδομών, τρία ισχυρά Πανεπιστήμια με διεθνές κύρος και περισσότερους από 150 χιλιάδες φοιτητές, τεχνολογικούς κολοσσούς αλλά και σημαντικούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς όπως το ΕΚΕΤΑ, το ΝΟΗΣΙΣ, η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και βεβαίως το Thess INTEC, που υλοποιείται πλέον με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 33 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα προσελκύσει επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ δημιουργώντας περισσότερες από 7.000 θέσεις εργασίας».

Αναφερόμενος στο τοπικό οικοσύστημα καινοτομίας ο κ. Καλαφάτης αναφέρει ότι μετασχηματίζεται εντυπωσιακά εξηγώντας ότι: «Οι εταιρείες τεχνολογίας τριπλασιάστηκαν, οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι δεκαπλασιάστηκαν, ιδρύθηκαν 44 spin-offs (και έπονται 17) ενώ η οικονομική δραστηριότητα ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ συνεισφέροντας στο τοπικό ΑΕΠ».

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει στην πράξη», λέει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, «και μετατρέπεται σε ισχυρό περιφερειακό κόμβο καινοτομίας, τεχνολογίας και ανάπτυξης δημιουργώντας νέες, καλοπληρωμένες δουλειές για τα παιδιά μας».