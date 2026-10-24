Παπαδημητρίου (EY): Οι οκτώ προτεραιότητες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

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Τη θέση της στον ευρωπαϊκό επενδυτικό χάρτη, ως προς την προσέλκυση greenfield άμεσων ξένων επενδύσεων, που δημιουργούν νέες εγκαταστάσεις και θέσεις εργασίας, συνεχίζει να βελτιώνει η Ελλάδα, γεγονός που επιβεβαιώνει η τελευταία έκδοση της έρευνας «EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2026».

Όπως εξηγεί, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος EY Ελλάδος, το 2025 η Ελλάδα βρέθηκε στην 19η θέση μεταξύ των 47 χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ το 2018 βρισκόταν μόλις στην 31η. Παράλληλα, βελτιώνεται η ποιοτική σύνθεση των επενδύσεων αυτών, με σταδιακή στροφή προς τομείς και δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως οι υπηρεσίες λογισμικού και πληροφορικής και η έρευνα και ανάπτυξη.

Την ίδια ώρα, και πάλι σύμφωνα με την έρευνα, κρίσιμοι ποιοτικοί δείκτες, όπως η πρόθεση για επενδύσεις το επόμενο δωδεκάμηνο και η εμπιστοσύνη στην πολιτική που ακολουθείται για την προσέλκυση επενδύσεων, κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. «Είναι, δε, σημαντικό ότι η πρόοδος αυτή καταγράφεται τη στιγμή που οι ΑΞΕ υποχωρούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας κλονίζεται», τονίζει ο κ. Παπαδημητρίου.

«Σε μία τέτοια συγκυρία, στρατηγική μας προτεραιότητα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που δημιουργεί το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε με αξιώσεις ευρωπαϊκές οικονομίες που ξεκινούν από ένα ισχυρότερο σημείο εκκίνησης», τονίζει ο κ. Παπαδημητρίου.

Οι 8 άξονες

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φετινή έρευνα «EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2026» έχει εντοπίσει οκτώ βασικούς άξονες που μπορούν να υποστηρίξουν περαιτέρω την προσπάθεια για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας:

– Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη: Η ανάπτυξη νέας γνώσης και τεχνολογιών θα ενισχύσει τη διαφοροποίηση της ελληνικής οικονομίας και θα δημιουργήσει ευκαιρίες για επενδύσεις σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

– Ψηφιακή ανταγωνιστικότητα: Η περαιτέρω αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και των υπηρεσιών του κράτους, μέσα από την αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνολογίας, θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αναπτύσσονται διεθνώς.

– Τεχνητή νοημοσύνη: Η αξιοποίηση του AI αποτελεί μονόδρομο για τον εκσυγχρονισμό παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας μας και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

– Ανθρώπινο δυναμικό με σύγχρονες δεξιότητες και παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας: Είναι επείγουσα προτεραιότητα να αντιμετωπιστεί το χάσμα κρίσιμων δεξιοτήτων που αποτελεί σήμερα τροχοπέδη για την ανάπτυξη, σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που θα βελτιώσουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

– Ανταγωνιστικό φορολογικό περιβάλλον: Η διατήρηση ενός σταθερού, προβλέψιμου, αλλά και απλούστερου φορολογικού περιβάλλοντος, συνεχίζοντας τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να στηρίξει τις αποφάσεις τους για την τοποθέτηση κεφαλαίων.

– Ενεργειακή μετάβαση και ανταγωνιστικότητα: Η πρόσβαση σε επαρκή, αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή ενέργεια, με αυξανόμενο μερίδιο καθαρών πηγών, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το επενδυτικό κόστος και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

– Αμυντική βιομηχανία: Η ανάπτυξη εγχώριας παραγωγικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις, να ενισχύσει την έρευνα και να δημιουργήσει εξαγωγικές δυνατότητες.

-Προσέλκυση κεντρικών γραφείων επιχειρήσεων: Η εγκατάσταση περιφερειακών ή διεθνών κεντρικών γραφείων στην Ελλάδα ενισχύει την εισροή επενδύσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

«Η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη θέση της. Το επόμενο βήμα είναι να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική, αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις και διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας», τονίζει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Παπαδημητρίου.

Τι έδειξε η έρευνα της EY Ελλάδος

Θετική εικόνα για την Ελλάδα διαμορφώνεται στην έρευνα της EY Ελλάδος, καθώς ενισχύεται η επενδυτική δραστηριότητα και βελτιώνονται οι προσδοκίες των ξένων επιχειρήσεων για την πορεία της χώρας. Το 55% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει ότι η επιχείρησή του σχεδιάζει να αναπτύξει ή να διευρύνει την παρουσία της στην Ελλάδα μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο από το 2019, όταν ξεκίνησε η συγκεκριμένη έρευνα στη χώρα.

Σύμφωνα με την έκδοση «EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2026», η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό της EY Ελλάδος από την FT Longitude, μέσω διαδικτυακών συνεντεύξεων με 250 στελέχη ξένων επιχειρήσεων, την περίοδο από τις 27 Μαρτίου έως τις 23 Απριλίου 2026, η Ελλάδα εμφανίζει βελτιωμένη θέση στον διεθνή επενδυτικό χάρτη, παρά τις αβεβαιότητες που εξακολουθούν να επηρεάζουν το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Τα δεδομένα του European Investment Monitor (EIM) της EY καταγράφουν 47 επενδυτικά έργα greenfield στην Ελλάδα το 2025, αριθμός αυξημένος κατά 34% σε σύγκριση με το 2024. Πρόκειται για επενδύσεις που αφορούν τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η επίδοση αυτή διαφοροποιείται από την ευρύτερη ευρωπαϊκή εικόνα, καθώς το 2025 τα επενδυτικά έργα στην Ευρώπη υποχώρησαν κατά 7%, ενώ η συνολική μείωση από το 2017 φτάνει το 24%. Παράλληλα, οι επενδύσεις greenfield που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία αντιστοιχούν στο 45% του συνόλου των σχετικών επενδύσεων που έχουν καταγραφεί στη χώρα από το 2000.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν, επίσης, αλλαγές στη σύνθεση των επενδύσεων, με μεγαλύτερη έμφαση σε δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Οι υπηρεσίες λογισμικού και πληροφορικής, μαζί με τις επαγγελματικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, συγκέντρωσαν το 23% των επενδύσεων. Ακολούθησαν οι μεταφορές και τα logistics, με ποσοστό 21%, και η αγροδιατροφή, με 9%.

Η θετική δυναμική αποτυπώνεται και στις απαντήσεις των στελεχών των ξένων επιχειρήσεων. Το 58% αναφέρει ότι η εικόνα του για την Ελλάδα ως τόπο ανάπτυξης ή επέκτασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έχει βελτιωθεί μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Ακόμη πιο αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις για την επόμενη τριετία, καθώς το 68% των συμμετεχόντων προβλέπει ότι η ελκυστικότητα της χώρας θα ενισχυθεί περαιτέρω, έναντι 63% στην αντίστοιχη έρευνα του 2025.

Την ίδια στιγμή, το 82% αξιολογεί ως αποτελεσματική την πολιτική της Ελλάδας για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων. Το ποσοστό παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με το 2025 και αποτελεί την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγράψει η έρευνα.

Παρά τις θετικές εκτιμήσεις, οι διεθνείς αβεβαιότητες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση. Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι ενδεχόμενες συγκρούσεις αναφέρονται από το 34% των συμμετεχόντων ως βασική πιθανή απειλή για την ελκυστικότητα της Ελλάδας τα επόμενα τρία χρόνια. Ακολουθούν οι μακροοικονομικές συνθήκες, με 31%.

Ωστόσο, η επίδραση των κινδύνων αυτών στα επενδυτικά σχέδια φαίνεται ηπιότερη σε σύγκριση με την ευρωπαϊκή εικόνα. Το 22% των ερωτώμενων δηλώνει ότι η επιχείρησή του έχει αναβάλει, ακυρώσει ή περιορίσει επενδύσεις, έναντι 34% στην ευρωπαϊκή έρευνα.

Ως σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Ελλάδας, οι συμμετέχοντες αναδεικνύουν τη γεωγραφική της θέση, με ποσοστό 31%. Ακολουθούν η ποιότητα ζωής, η ασφάλεια, η διαφορετικότητα και ο πολιτισμός, με 26%, καθώς και η πολιτική σταθερότητα, με 25%.

Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες προκλήσεις εντοπίζονται στο ρυθμιστικό περιβάλλον, το οποίο επισημαίνει το 28% των ερωτώμενων. Το 26% θεωρεί ότι χρειάζεται βελτίωση η καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη, ενώ το 24% εστιάζει στο ενεργειακό κόστος.

Οι απαντήσεις αυτές αναδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω παρεμβάσεις που θα περιορίσουν τα εμπόδια στην επιχειρηματική δραστηριότητα και θα ενισχύσουν τις συνθήκες για επενδύσεις με μεγαλύτερη τεχνολογική και παραγωγική αξία. Για τη διατήρηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, οι συμμετέχοντες υποδεικνύουν τρεις βασικές προτεραιότητες.

Η πρώτη αφορά την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, επιλογή που συγκεντρώνει το 30%.

Με το ίδιο ποσοστό, 30%, ακολουθεί η υποστήριξη στρατηγικών κλάδων, όπως οι καθαρές τεχνολογίες (Cleantech), η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η άμυνα και η τεχνολογία. Παράλληλα, το 26% υπογραμμίζει τη σημασία των επενδύσεων σε μεγάλα έργα υποδομών.

Πηγή: ΑΠΕ