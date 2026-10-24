Prada Hellas: Οι πωλήσεις ανεβαίνουν, τα περιθώρια στενεύουν

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Με αύξηση πωλήσεων κατά 21,1%, αλλά σαφώς μικρότερη ενίσχυση της κερδοφορίας έκλεισε το 2025 για την Prada Hellas. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον δημοσιευμένο ισολογισμό ο τζίρος της εταιρείας πολυτελών ειδών στην Ελλάδα ανήλθε στα 19,13 εκατ. ευρώ, έναντι 15,80 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν μόλις κατά 3,4%, στις 470.555 ευρώ.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αποτυπώνει την πίεση που υπέστησαν τα περιθώρια κέρδους, καθώς η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών δεν πέρασε… στην τελική γραμμή του ισολογισμού. Συγκεκριμένα, το καθαρό περιθώριο κέρδους υπολογίζεται ότι περιορίστηκε περίπου στο 2,46%, από 2,88% έναν χρόνο νωρίτερα.

Η παρουσία της εταιρείας στην Αθήνα συνδέεται με το κατάστημα στη Βουκουρεστίου 17, όπου λειτουργεί από το 2008

Η ισχυρή τουριστική παρουσία της Αθήνας τους τελευταίους μήνες και ιδιαίτερα τον Σεπτέμβριο έχει συμβάλει καταλυτικά στην ενίσχυση των πωλήσεων όλων των διεθνών αλυσίδων ειδών ομορφιάς και πολυτελείας. Η αυξημένη επισκεψιμότητα δημιουργεί εισόδημα και επιχειρηματικές ευκαιρίες που εκτείνονται πολύ πέρα από τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η Αθήνα και τον Σεπτέμβριο κατακλύστηκε από τουρίστες, με τα στοιχεία της AirDNA να δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος μήνας ήταν σημαντικά καλύτερος ακόμη και από το τρίμηνο της θερινής περιόδο.

Η αύξηση των πωλήσεων της Prada

Αυξημένες εμφανίζονται και οι συνολικές υποχρεώσεις, οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 4 εκατ. ευρώ, έναντι 3,08 εκατ. ευρώ το 2024. Στον αντίποδα, τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 3,42 εκατ. ευρώ, από 1,79 εκατ. ευρώ. Τα αποθέματα έφτασαν τα 3,09 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 22,61 εκατ. ευρώ, από 22,14 εκατ. ευρώ.

Το ακίνητο και η διεθνής εικόνα

Η παρουσία της εταιρείας στην Αθήνα συνδέεται με το κατάστημα στη Βουκουρεστίου 17, όπου λειτουργεί από το 2008. Τον Ιούνιο του 2021 αγόρασε το κτίριο έναντι 19 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου από τον μητρικό όμιλο. Σε επίπεδο ομίλου, σύμφωνα με το Reuters, τα έσοδα του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 11%, στα 1,49 δισ. ευρώ. Χωρίς τη Versace, η οργανική ανάπτυξη περιορίστηκε στο 1%, ενώ η Miu Miu εμφάνισε την πρώτη τριμηνιαία πτώση πωλήσεων μετά την πανδημία. Ο Andrea Guerra απέδωσε την υποτονική επισκεψιμότητα κυρίως στις υψηλές θερμοκρασίες, που καθυστέρησαν τις αγορές της χειμερινής συλλογής.

Η ενσωμάτωση της Versace

Αναφορικά με την Versace, η Prada ανακοίνωσε ότι η διαδικασία ενσωμάτωσης της φίρμας εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ενόψει της παρουσίασης της πρώτης συλλογής υπό τον νέο δημιουργικό διευθυντή Pieter Mulier το 2027. Παράλληλα, ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου, Andrea Bonini, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν νεότερα σχετικά με τα σχέδια για δευτερογενή εισαγωγή των μετοχών της Prada στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου.

Οι ρίζες της Prada

Ο οίκος Prada ιδρύθηκε το 1913 στο Μιλάνο από τον Mario Prada, ξεκινώντας ως κατάστημα με πολυτελή δερμάτινα είδη και τσάντες ταξιδιού. Η πραγματική επανάσταση, όμως, ήρθε το 1978, όταν η εγγονή του, Miuccia Prada, ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας. Το 1984, η Miuccia λάνσαρε το εμβληματικό μαύρο σακίδιο πλάτης από νάιλον (Pocono nylon), ανατρέποντας τα δεδομένα της παραδοσιακής πολυτέλειας και καθιερώνοντας τον οίκο ως σύμβολο της avant-garde μόδας.