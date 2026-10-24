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JOIST: Ένα οικοσύστημα που φέρνει την τεχνολογία στις μονάδες Υγείας

Το Πάρκο Καινοτομίας JOIST αναπτύσσει δίκτυο συνεργασιών με νοσοκομεία, startups, ερευνητικούς φορείς και επενδυτές, με στόχο τη δοκιμή τεχνολογιών σε πραγματικές συνθήκες

Startups 24.10.2026, 18:30
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JOIST: Ένα οικοσύστημα που φέρνει την τεχνολογία στις μονάδες Υγείας
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Το Πάρκο Καινοτομίας JOIST ενισχύει τη σύνδεση της έρευνας και της τεχνολογίας με τις πραγματικές ανάγκες του Συστήματος Υγείας και του Φαρμάκου. Με έδρα τη Λάρισα, αναπτύσσει δίκτυο συνεργασιών με νοσοκομεία, startups, πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς, επιχειρήσεις, επενδυτές και θεσμικούς οργανισμούς, με στόχο οι νέες τεχνολογίες να δοκιμάζονται και να αξιοποιούνται σε πραγματικές συνθήκες.

Η δραστηριότητα του JOIST εστιάζει σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία του ψηφιακού μετασχηματισμού της Υγείας: τη μετάβαση από την έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογιών στη δοκιμή τους με τελικούς χρήστες και στην εφαρμογή τους σε νοσοκομεία και μονάδες φροντίδας.

Κεντρικός πυλώνας είναι το Health Hub, ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH) για την Υγεία και το Φάρμακο, με έμφαση στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Λειτουργεί ως σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης για επιχειρήσεις, startups, οργανισμούς Υγείας και δημόσιους φορείς, προσφέροντας πρόσβαση σε τεχνολογίες, υποδομές, τεχνογνωσία, εκπαίδευση και υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού.

Από την ανάγκη στη λύση

Βασικός άξονας του JOIST είναι η γεφύρωση της απόστασης ανάμεσα στην έρευνα και την αγορά. Στοχευμένες συναντήσεις φέρνουν σε επαφή υπεύθυνους λήψης αποφάσεων από δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές με startups, τεχνολογικές εταιρείες και ερευνητικούς φορείς.

Στην ίδια λογική κινούνται και οι Διαγωνισμοί Καινοτομίας (Innovation Challenges), οι οποίοι μετατρέπουν πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες οργανισμών σε συγκεκριμένες προκλήσεις για startups και ερευνητικές ομάδες. Στόχος είναι η ανάπτυξη και η δοκιμή λύσεων με πιθανότητα πρακτικής εφαρμογής.

Το JOIST συνεργάζεται με όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας και με νοσοκομεία σε διαφορετικές περιοχές, δημιουργώντας δίαυλο μεταφοράς αναγκών από το πεδίο προς το οικοσύστημα καινοτομίας. Παράλληλα, συνεργάζεται με τον ΕΟΦ, το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ., το ΕΚΕΤΑ, το ΙΤΕ, το ΑΘΗΝΑ και το ΕΚΕΤΑ, καθώς και με πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά προγράμματα.

Ευρωπαϊκή διάσταση

Η δράση του JOIST εκτείνεται και πέρα από τα εθνικά σύνορα, μέσω συμμετοχής σε έργα των προγραμμάτων Innovative Health Initiative (IHI), Horizon Europe, Digital Europe και Erasmus+ Alliances. Τα έργα καλύπτουν την έρευνα, το piloting λύσεων, την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και πλατφορμών, τη μεταφορά γνώσης και τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας.

Μέσω ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, το JOIST συνδέει startups από την Ελλάδα και το εξωτερικό με επενδυτές, μέντορες και ειδικούς. Ως μέλος του Southeast European Science & Technology Parks Alliance (SEE STP Alliance), προωθεί επίσης διασυνοριακές συνεργασίες και ανταλλαγή τεχνογνωσίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πάρκο Καινοτομίας JOIST

Mαρία Πουρνάρη: COO του Health Hub και External Growth & Partnerships Lead του JOIST

Innovent Forum 2027

Σημεία συνάντησης του οικοσυστήματος αποτελούν τα InnoHealth και Innovent Forums, καθώς και περιφερειακές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Σε αυτές συμμετέχουν startups, ερευνητές, ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες Υγείας, νοσοκομεία, επιχειρήσεις, επενδυτές και θεσμικοί φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επόμενο ορόσημο είναι το Innovent Forum: Health & Pharma Edition, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2027 στη Λάρισα, με δυνατότητα δια ζώσης και διαδικτυακής συμμετοχής. Η ετήσια διοργάνωση θα εστιάσει στην καινοτομία στην Υγεία και το Φάρμακο και στη διασύνδεση των συμμετεχόντων του οικοσυστήματος.

Όπως αναφέρει η Μαρία Πουρνάρη, COO του Health Hub και External Growth & Partnerships Lead του JOIST, η πρόκληση δεν είναι μόνο η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, αλλά η μετάβασή τους από την έρευνα στην εφαρμογή. Το JOIST επενδύει σε αυτή τη σύνδεση, φέρνοντας πιο κοντά την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και τις ανάγκες του Συστήματος Υγείας.

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