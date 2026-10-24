 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Real Estate Industry"
    [1]=>
    string(15) "Retail Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Malls: Τα εμπορικά κέντρα στην Ελλάδα, οι αποδόσεις 6,8% και τα νέα έργα

Η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το προβάδισμα έναντι των ακριβών εμπορικών δρόμων και οι νέες αναπτύξεις που αυξάνουν την προσφορά έως το 2028

Ακίνητα 24.10.2026, 07:00
Σχολιάστε
Malls: Τα εμπορικά κέντρα στην Ελλάδα, οι αποδόσεις 6,8% και τα νέα έργα
Επιμέλεια Γιώργος Μανέττας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε επενδυτικό… μαγνήτη εξελίσσονται τα malls στην Ελλάδα παρότι η παρουσία τους είναι αισθητά χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό προκύπτει από την έρευνα της PwC για τα εμπορικά ακίνητα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, όπου παράλληλα επισημαίνεται η αυξημένη επενδυτική κινητικότητα γύρω από νέες αναπτύξεις στο Ελληνικό που θα ενισχύσουν την προσφορά τα επόμενα χρόνια.

malls

Το ενδιαφέρον των επενδυτών εξηγείται και από τις αποδόσεις. Τα στοιχεία που παρουσιάζει η PwC τοποθετούν την απόδοση των prime εμπορικών κέντρων της Αθήνας στο 6,8% το 2024, έναντι μέσου όρου 6%

Το προβάδισμα των malls στις αποδόσεις

Το ενδιαφέρον των επενδυτών εξηγείται και από τις αποδόσεις. Τα στοιχεία που παρουσιάζει η PwC τοποθετούν την απόδοση των prime εμπορικών κέντρων της Αθήνας στο 6,8% το 2024, έναντι μέσου όρου 6% για καταστήματα σε προνομιακές εμπορικές τοποθεσίες της πρωτεύουσας.

Η διαφορά φθάνει τις 0,8 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ απέναντι στην Ερμού είναι ακόμη μεγαλύτερη. Στον συγκεκριμένο δρόμο η απόδοση διαμορφώθηκε στο 5,3%, από 5,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Στο Κολωνάκι υποχώρησε από 6,4% σε 6,2%, ενώ στην Κηφισιά παρέμεινε στο 6,5% και στη Γλυφάδα στο 6%. Στα prime malls διατηρήθηκε στο 6,8%.

Σύμφωνα με την PwC, τα prime εμπορικά κέντρα εξελίσσονται σε προορισμούς που συνδυάζουν καταστήματα, εστίαση, ψυχαγωγία και εκδηλώσεις, με στόχο περισσότερες επισκέψεις και μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής. Η αναβάθμιση του σχεδιασμού υπηρετεί την ίδια επιδίωξη: ο επισκέπτης να έχει περισσότερους λόγους να μείνει στον χώρο, πέρα από την αγορά ενός προϊόντος.

Οι επενδύσεις των ΑΕΕΑΠ

Τα εμπορικά ακίνητα αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία επενδύσεων στα χαρτοφυλάκια των ελληνικών ΑΕΕΑΠ, μετά τα γραφεία. Σύμφωνα με την έρευνα της PwC, το 2025 αντιπροσώπευαν κατά μέσο όρο περίπου το 30% της συνολικής αξίας των χαρτοφυλακίων τους, με τις επενδύσεις να συγκεντρώνονται κυρίως στα shopping malls. Οι ΑΕΕΑΠ διαχειρίζονται 13 εμπορικά κέντρα και εμπορικά πάρκα, μεταξύ των οποίων τα River West, Smart Park, Mare West και Kosmopolis Park, καθώς και ακίνητα σε Πειραιά, Λάρισα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο.

Η συνολική αξία των ακινήτων λιανεμπορίου στα χαρτοφυλάκιά τους διαμορφώθηκε το 2025 σε 1,283 δισ. ευρώ, έναντι 689,9 εκατ. ευρώ το 2018, παραμένοντας πάντως χαμηλότερη από τα 1,333 δισ. ευρώ του 2024.

Το βάρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η PwC καταγράφει συνολικά 17 μεγάλα prime εμπορικά κέντρα και εμπορικά πάρκα, με εκμισθώσιμη επιφάνεια άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Εννέα βρίσκονται στην Αθήνα, πέντε στη Θεσσαλονίκη, δύο στη Λάρισα και ένα στα Ιωάννινα.

Με βάση τα μεγέθη που παραθέτει η έρευνα, το The Mall Athens διαθέτει 61.000 τετραγωνικά μέτρα, το Smart Park 50.600 και το Golden Hall 50.100. Ακολουθούν το Mediterranean Cosmos με 46.700 και το River West με 36.600 τετραγωνικά μέτρα.

Στην ίδια καταγραφή περιλαμβάνονται το Florida 1 Retail Park και το Top Parks Ioannina, με 31.400 τετραγωνικά μέτρα το καθένα, το Metro Mall με 27.900 και το Top Parks Larissa με 27.500. Η παρουσία εκτός των δύο μεγαλύτερων αστικών κέντρων παραμένει περιορισμένη, όπως προκύπτει από την κατανομή των ακινήτων.

Στα μικρότερα ακίνητα της καταγραφής βρίσκονται το Thessaloniki Retail Park με 24.000 τετραγωνικά μέτρα, το Designer Outlet με 21.500 και το Fashion City με 20.000, συμπληρώνοντας την εικόνα της οργανωμένης αγοράς.

Οι προσθήκες στο Ελληνικό

Παρά το κλείσιμο και την αλλαγή χρήσης των Athens Heart και West Plaza το 2023, η έρευνα προβλέπει ενίσχυση της προσφοράς στην Αθήνα μέσω δύο νέων έργων: του Riviera Galleria και του The Ellinikon Mall.

Στις προβολές της PwC, η επιφάνεια των prime malls αυξάνεται από 490.000 τετραγωνικά μέτρα το 2025 σε 610.000 το 2028. Αντίστοιχα, η συνολική επιφάνεια του λιανεμπορίου εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 15,47 εκατ. τετραγωνικά μέτρα, από 15,39 εκατ. Η απόσταση πάντως από την υπόλοιπη Ευρώπη είναι μεγάλη. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 59 τετραγωνικά μέτρα μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας εμπορικών κέντρων ανά 1.000 κατοίκους, έναντι 263 τετραγωνικών μέτρων κατά μέσο όρο στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την PwC, η χώρα εμφανίζει τη χαμηλότερη πυκνότητα, ενώ περίπου 500.000 τετραγωνικά μέτρα οργανωμένων εμπορικών χώρων λειτουργούν ήδη, κυρίως στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Phishing: ΑΙ, υγεία και εταιρικές ενημερώσεις στα πιο αποτελεσματικά δολώματα στον χώρο εργασίας
Τεχνολογία

Phishing: ΑΙ, υγεία και εταιρικές ενημερώσεις στα πιο αποτελεσματικά δολώματα
Εμπόριο: Οι σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας, η «φλεγόμενη» Ευρώπη και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
Economy

Η Ευρώπη φλέγεται... Ποιες οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
Sparkle: Διεθνής πρωτοβουλία για την επιτάχυνση της ανάπτυξης υποθαλάσσιων καλωδίων
Τεχνολογία

Η Sparkle σε διεθνή πρωτοβουλία για τον σχεδιασμό των υποθαλάσσιων υποδομών
Παπαστεργίου: Ψηφιακές λύσεις σε κάθε επίπεδο της Δημόσιας Διοίκησης
Πολιτική

Παπαστεργίου: Ψηφιακές λύσεις σε κάθε επίπεδο της Δημόσιας Διοίκησης
Ακρίβεια: Οι αυξήσεις που «εξανεμίστηκαν», η σύγκριση με την Ευρώπη και οι δαπάνες των νοικοκυριών
Economy

Η ακρίβεια «έφαγε» τις αυξήσεις των μισθών
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Τρία καλώδια μπλέκουν στη Μεσόγειο
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Τρία καλώδια μπλέκουν στη Μεσόγειο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τουρισμός: Επενδύσεις 5 δισ. και στροφή στα πεντάστερα ξενοδοχεία
Τουρισμός

Οι τράπεζες χρυσώνουν τον τουρισμό - «Γραμμή» άνω των 10 δισ.

Ο ελληνικός τουρισμός σε σταυροδρόμι - Τη δυναμική αλλά και την ανάγκη αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου ανέδειξε η νέας μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ

Λάμπρος Καραγεώργος
Prada Hellas: Οι πωλήσεις ανεβαίνουν, τα περιθώρια στενεύουν
Business

Τι κοστούμι... έραψε η Prada στην Ελλάδα - Οι 2 ταχύτητες

Τι ταμείο έκανε η Prada Hellas την περσινή χρονιά – Ο ρόλος του κόστους και η πίεση στην κερδοφορία

Γιώργος Μανέττας
Airbnb: Νέοι κανόνες περιορίζουν τις υπερβολικές απαιτήσεις ιδιοκτητών
World

Τι άλλαξε το Airbnb - Οι νέοι κανόνες

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι οικοδεσπότες της Airbnb δεν μπορούν πλέον να ζητούν από τους επισκέπτες να βγάζουν τα σεντόνια από τα κρεβάτια και να πλένουν τα πιάτα.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Malls: Τα εμπορικά κέντρα στην Ελλάδα, οι αποδόσεις 6,8% και τα νέα έργα
Ακίνητα

Τα malls κερδίζουν καταναλωτές και... επενδυτές

Η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το προβάδισμα έναντι των ακριβών εμπορικών δρόμων και οι νέες αναπτύξεις που αυξάνουν την προσφορά έως το 2028

Γιώργος Μανέττας
S&P: Τα 3 αγκάθια που φρενάρουν την ελληνική ανάπτυξη
Economy

S&P: Τα 3 αγκάθια που φρενάρουν την ανάπτυξη

Η εξάρτηση από τις εισαγωγές και την ενέργεια, η αδύναμη ανταγωνιστικότητα και το δημογραφικό - Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η S&P

Γιάννης Αγουρίδης
Γεωργία: Η ύπαιθρος καινοτομεί, αλλά χρειάζεται στήριξη – Τα εμπόδια
AGRO

Η ύπαιθρος καινοτομεί, αλλά χρειάζεται στήριξη – Τα εμπόδια

Οι αγροτικές επιχειρήσεις δεν υστερούν σε καινοτομία παρά τις έντονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γεωργία

Ανθή Γεωργίου
24 Οκτωβρίου 1938: Η 40ωρη εργασία αλλάζει την αμερικανική οικονομία
World

Πώς η 40ωρη εργασία άλλαξε την αμερικανική οικονομία

Ο νόμος περί Δίκαιων Προτύπων Εργασίας έθεσε τις βάσεις για το οκτάωρο, την πενθήμερη εργασία και την υπερωριακή αμοιβή στις ΗΠΑ, επηρεάζοντας μισθούς, επιχειρήσεις, απασχόληση και την έννοια της παραγωγικότητας.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία: Από τη Γαλλική Επανάσταση στα Κίτρινα Γιλέκα – Η μακρά ιστορία των μαζικών εξεγέρσεων
World

Από τη Γαλλική Επανάσταση στα Κίτρινα Γιλέκα

Από την πτώση της Βαστίλης το 1789 έως τις απεργίες, τα οδοφράγματα και τις σύγχρονες κοινωνικές κινητοποιήσεις, οι εξεγέρσεις στην Γαλλία αποτέλεσαν επανειλημμένα μοχλό πολιτικής αλλαγής, αλλά και πεδίο σκληρής καταστολής.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Ακίνητα
Ακίνητα: Τα 11 νέα μέτρα για προσιτή στέγη
Ακίνητα

Πώς θα ανοίξουν τα κλειστά σπίτια - Το σχέδιο για ενοίκια και ΕΝΦΙΑ

Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός για τα ακίνητα - Στη Βουλή για ψήφιση το πολυνομοσχέδιο - Ενοικιαστές και ιδιοκτήτες θα πρέπει να αξιολογούν κάθε νέο μέτρο

Malls: Τα εμπορικά κέντρα στην Ελλάδα, οι αποδόσεις 6,8% και τα νέα έργα
Ακίνητα

Τα malls κερδίζουν καταναλωτές και... επενδυτές

Η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το προβάδισμα έναντι των ακριβών εμπορικών δρόμων και οι νέες αναπτύξεις που αυξάνουν την προσφορά έως το 2028

Γιώργος Μανέττας
Οικοδομικά υλικά: Αύξηση 5,6% στις τιμές τον Σεπτέμβριο
Ακίνητα

Ακόμη πιο ακριβή η οικοδομή - Ποια υλικά αυξήθηκαν

Ασταμάτητες οι ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά - Ανοδικά το κόστος κατασκευής

Ενοίκια: Τι ακίνητα προτιμούν οι Ελληνες – Μικρά και 20ετίας [γραφήματα]
Ακίνητα

Τι ακίνητα νοικιάζουν οι Ελληνες - Μικρά και 20ετίας

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της REMAX για τις μισθώσεις ακινήτων του 2026

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ακίνητα: Γιατί λείπουν σπίτια από την αγορά – Οι 5 πληγές
Ακίνητα

Γιατί λείπουν ακίνητα από την αγορά - Οι 5 πληγές

Τι αποκαλύπτει για τα ακίνητα η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ - Οι παράγοντες που καθορίζουν την προσφορά και την ζήτηση κατοικίας

Ανδρομάχη Παύλου
Φοιτητική στέγη: Χιλιάδες δωμάτια στα σχέδια, ο λογαριασμός στις οικογένειες
Ακίνητα

Το δύσκολο παζλ της φοιτητικής στέγης

Τα ενοίκια στις φοιτητουπόλεις, οι επενδύσεις σε πανεπιστημιακές και ιδιωτικές εστίες και η συνδυαστική στήριξη από στεγαστικό επίδομα και επιστροφή ενοικίου

Αθανασία Ακρίβου
Ανακαίνιση Κατοικίας: Βήμα βήμα ο οδηγός του νέου προγράμματος
Ακίνητα

Ανακαίνιση Κατοικίας: Βήμα βήμα ο οδηγός του νέου προγράμματος

Επιδότηση έως 95% και 36.000 ευρώ – Ποιες εργασίες καλύπτονται - Ποια τα απαραίτητα δικαιολογητικά - Τι θα ισχύσει με τις κλειστές κατοικίες

Latest News
Phishing: ΑΙ, υγεία και εταιρικές ενημερώσεις στα πιο αποτελεσματικά δολώματα στον χώρο εργασίας
Τεχνολογία

Phishing: ΑΙ, υγεία και εταιρικές ενημερώσεις στα πιο αποτελεσματικά δολώματα

Προσομοίωση επίθεσης phishing με θέμα έκθεση υγειονομικού ελέγχου κατέγραψε ποσοστό κλικ 92%

Εμπόριο: Οι σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας, η «φλεγόμενη» Ευρώπη και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
Economy

Η Ευρώπη φλέγεται... Ποιες οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία

Ενδεχόμενη παράταση ή κλιμάκωση των κοινωνικών αναταραχών θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας, σύμφωνα με τη Eurobank

Sparkle: Διεθνής πρωτοβουλία για την επιτάχυνση της ανάπτυξης υποθαλάσσιων καλωδίων
Τεχνολογία

Η Sparkle σε διεθνή πρωτοβουλία για τον σχεδιασμό των υποθαλάσσιων υποδομών

Πάνω από 200.000 χλμ. νέων υποθαλάσσιων καλωδίων ζητά η παγκόσμια αγορά συνδεσιμότητας

Παπαστεργίου: Ψηφιακές λύσεις σε κάθε επίπεδο της Δημόσιας Διοίκησης
Πολιτική

Παπαστεργίου: Ψηφιακές λύσεις σε κάθε επίπεδο της Δημόσιας Διοίκησης

Με τους εκπροσώπους των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, συναντήθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης

Ακρίβεια: Οι αυξήσεις που «εξανεμίστηκαν», η σύγκριση με την Ευρώπη και οι δαπάνες των νοικοκυριών
Economy

Η ακρίβεια «έφαγε» τις αυξήσεις των μισθών

Οι τιμές στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί σωρευτικά κατά 26,1% από το 2019, ενώ οι πραγματικοί μισθοί προβλέπεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και το 2026 - Ποιους επηρεάζει η ακρίβεια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Τρία καλώδια μπλέκουν στη Μεσόγειο
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Τρία καλώδια μπλέκουν στη Μεσόγειο

Πώς «χάθηκε» η Λιβύη – Η αμηχανία Γεραπετρίτη και ο πόλεμος για τις άδειες.

Γαλλία: Τα luxury brands κατεβάζουν ρολά στο Παρίσι υπό τον φόβο λεηλασιών
World

«Σιδερόφρακτες» οι πολυτελείς μπουτίκ στη Γαλλία

Από τη Rolex και τη Chanel μέχρι τον όμιλο LVMH οι πολυτελείς μπουτίκ στη Γαλλία «θυσιάζουν» τον τζίρο του Σαββατοκύριακου για να προστατευθούν από τυχόν ταραχές

Ουκρανία: Το Starlink λειτουργεί μετά το μπλόκο
Κόσμος

Ουκρανία: Το Starlink λειτουργεί μετά το μπλόκο

Οι περιορισμοί, που καταγράφηκαν για πρώτη φορά στις 14 Οκτωβρίου, υπονόμευσαν την ικανότητα της Ουκρανίας να αναχαιτίζει ρωσικά drones

Θεοχάρης: Άνοιγμα νέων αγορών και λιγότερα εμπόδια για τις ελληνικές εξαγωγές
Πολιτική

Θεοχάρης: Άνοιγμα νέων αγορών και λιγότερα εμπόδια για τις ελληνικές εξαγωγές

O κ. Θεοχάρης συμμετείχε στο 'Ατυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Εμπόριο

Πόθεν Έσχες: Πότε λήγει η προθεσμία και τι πρέπει να ελέγξουν οι υπόχρεοι
Economy

Πόθεν Έσχες: Εκπνέει η προθεσμία - Τι πρέπει να ελέγξετε

Τα SOS για το πόθεν έσχες - Η διαδικασία και τα βήματα - Τι θα πρέπει να γίνει σε περίπτωση που εντοπιστούν ανακρίβειες ή παραλείψεις

Sinai Archbishop Says he Will Sign Deal with Egypt Over St. Catherine’s Monastery
English Edition

Sinai Archbishop Says he Will Sign Deal with Egypt Over St. Catherine’s Monastery

In a statement, Symeon said the deal would be signed in the near future “as soon as my health permits"

Μονή Σινά: Υπογράφεται συμφωνία με την Αίγυπτο
Κόσμος

Μονή Σινά: Υπογράφεται συμφωνία με την Αίγυπτο

Όπως αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος η ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας θα καθοριστεί μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του

ΠΑΣΟΚ: Το υπουργείο Εργασίας να μεριμνήσει για τους 2.500 εργαζόμενους της Pizza Fan
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το υπουργείο Εργασίας να μεριμνήσει για τους 2.500 εργαζόμενους της Pizza Fan

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζει πως «είναι άμεση ανάγκη να χορηγηθεί έκτακτη ειδική οικονομική ενίσχυση» στους εργαζόμενους της Pizza Fan

Focus Bari: Η Τεχνητή Νοημοσύνη κέρδισε τη δοκιμή – Τώρα πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες την AI

Το 76% των Ελλήνων αναγνωρίζει ότι η χρήση της ΤΝ μπορούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές του προοπτικές, έναντι 58% τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με τη Focus Bari

Θεοδωρικάκος: 186 επενδυτικά σχέδια – Πάνω από 2.000 θέσεις εργασίας
Economy

Θεοδωρικάκος: 186 επενδυτικά σχέδια – Πάνω από 2.000 θέσεις εργασίας

Ποια επενδυτικά σχέδια αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου

ΕΛΑΣ: Χαμένη ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης, πενιχρά τα αποτελέσματα
Economy

ΕΛΑΣ: Χαμένη ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης, πενιχρά τα αποτελέσματα

Ο τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛΑΣ, Γρηγόρης Θεοδωράκης, εξαπολύει πυρά κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη δημόσια διοίκηση

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies