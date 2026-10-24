Malls: Τα εμπορικά κέντρα στην Ελλάδα, οι αποδόσεις 6,8% και τα νέα έργα

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Σε επενδυτικό… μαγνήτη εξελίσσονται τα malls στην Ελλάδα παρότι η παρουσία τους είναι αισθητά χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό προκύπτει από την έρευνα της PwC για τα εμπορικά ακίνητα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, όπου παράλληλα επισημαίνεται η αυξημένη επενδυτική κινητικότητα γύρω από νέες αναπτύξεις στο Ελληνικό που θα ενισχύσουν την προσφορά τα επόμενα χρόνια.

Το προβάδισμα των malls στις αποδόσεις

Το ενδιαφέρον των επενδυτών εξηγείται και από τις αποδόσεις. Τα στοιχεία που παρουσιάζει η PwC τοποθετούν την απόδοση των prime εμπορικών κέντρων της Αθήνας στο 6,8% το 2024, έναντι μέσου όρου 6% για καταστήματα σε προνομιακές εμπορικές τοποθεσίες της πρωτεύουσας.

Η διαφορά φθάνει τις 0,8 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ απέναντι στην Ερμού είναι ακόμη μεγαλύτερη. Στον συγκεκριμένο δρόμο η απόδοση διαμορφώθηκε στο 5,3%, από 5,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Στο Κολωνάκι υποχώρησε από 6,4% σε 6,2%, ενώ στην Κηφισιά παρέμεινε στο 6,5% και στη Γλυφάδα στο 6%. Στα prime malls διατηρήθηκε στο 6,8%.

Σύμφωνα με την PwC, τα prime εμπορικά κέντρα εξελίσσονται σε προορισμούς που συνδυάζουν καταστήματα, εστίαση, ψυχαγωγία και εκδηλώσεις, με στόχο περισσότερες επισκέψεις και μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής. Η αναβάθμιση του σχεδιασμού υπηρετεί την ίδια επιδίωξη: ο επισκέπτης να έχει περισσότερους λόγους να μείνει στον χώρο, πέρα από την αγορά ενός προϊόντος.

Οι επενδύσεις των ΑΕΕΑΠ

Τα εμπορικά ακίνητα αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία επενδύσεων στα χαρτοφυλάκια των ελληνικών ΑΕΕΑΠ, μετά τα γραφεία. Σύμφωνα με την έρευνα της PwC, το 2025 αντιπροσώπευαν κατά μέσο όρο περίπου το 30% της συνολικής αξίας των χαρτοφυλακίων τους, με τις επενδύσεις να συγκεντρώνονται κυρίως στα shopping malls. Οι ΑΕΕΑΠ διαχειρίζονται 13 εμπορικά κέντρα και εμπορικά πάρκα, μεταξύ των οποίων τα River West, Smart Park, Mare West και Kosmopolis Park, καθώς και ακίνητα σε Πειραιά, Λάρισα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο.

Η συνολική αξία των ακινήτων λιανεμπορίου στα χαρτοφυλάκιά τους διαμορφώθηκε το 2025 σε 1,283 δισ. ευρώ, έναντι 689,9 εκατ. ευρώ το 2018, παραμένοντας πάντως χαμηλότερη από τα 1,333 δισ. ευρώ του 2024.

Το βάρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η PwC καταγράφει συνολικά 17 μεγάλα prime εμπορικά κέντρα και εμπορικά πάρκα, με εκμισθώσιμη επιφάνεια άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Εννέα βρίσκονται στην Αθήνα, πέντε στη Θεσσαλονίκη, δύο στη Λάρισα και ένα στα Ιωάννινα.

Με βάση τα μεγέθη που παραθέτει η έρευνα, το The Mall Athens διαθέτει 61.000 τετραγωνικά μέτρα, το Smart Park 50.600 και το Golden Hall 50.100. Ακολουθούν το Mediterranean Cosmos με 46.700 και το River West με 36.600 τετραγωνικά μέτρα.

Στην ίδια καταγραφή περιλαμβάνονται το Florida 1 Retail Park και το Top Parks Ioannina, με 31.400 τετραγωνικά μέτρα το καθένα, το Metro Mall με 27.900 και το Top Parks Larissa με 27.500. Η παρουσία εκτός των δύο μεγαλύτερων αστικών κέντρων παραμένει περιορισμένη, όπως προκύπτει από την κατανομή των ακινήτων.

Στα μικρότερα ακίνητα της καταγραφής βρίσκονται το Thessaloniki Retail Park με 24.000 τετραγωνικά μέτρα, το Designer Outlet με 21.500 και το Fashion City με 20.000, συμπληρώνοντας την εικόνα της οργανωμένης αγοράς.

Οι προσθήκες στο Ελληνικό

Παρά το κλείσιμο και την αλλαγή χρήσης των Athens Heart και West Plaza το 2023, η έρευνα προβλέπει ενίσχυση της προσφοράς στην Αθήνα μέσω δύο νέων έργων: του Riviera Galleria και του The Ellinikon Mall.

Στις προβολές της PwC, η επιφάνεια των prime malls αυξάνεται από 490.000 τετραγωνικά μέτρα το 2025 σε 610.000 το 2028. Αντίστοιχα, η συνολική επιφάνεια του λιανεμπορίου εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 15,47 εκατ. τετραγωνικά μέτρα, από 15,39 εκατ. Η απόσταση πάντως από την υπόλοιπη Ευρώπη είναι μεγάλη. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 59 τετραγωνικά μέτρα μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας εμπορικών κέντρων ανά 1.000 κατοίκους, έναντι 263 τετραγωνικών μέτρων κατά μέσο όρο στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την PwC, η χώρα εμφανίζει τη χαμηλότερη πυκνότητα, ενώ περίπου 500.000 τετραγωνικά μέτρα οργανωμένων εμπορικών χώρων λειτουργούν ήδη, κυρίως στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.