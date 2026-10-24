ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 26 έως 30 Οκτωβρίου

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Το συνολικό ποσό των 2.532.016.342,27 ευρώ θα καταβληθεί, απο τη Δευτέρα 26 έως και τις 30 Οκτωβρίου, σε 4.374.639 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 26 Οκτωβρίου και στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.455.097.800,11 ευρώ σε 4.294.896 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Νοεμβρίου.

Στις 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 918.542,16 ευρώ σε 893 δικαιούχους για πληρωμή εξόδων κηδείας.

Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Νοεμβρίου του ν. 4778/2021.

Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 5.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων μη μισθωτών.

Από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

14.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.