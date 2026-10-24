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ΠΟΞ: Ζητά στοιχεία για τους ελέγχους και τα πρόστιμα στα Airbnb

Επιστολή της ΠΟΞ στο υπουργείο Τουρισμού

Τουρισμός 24.10.2026, 09:50
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ΠΟΞ: Ζητά στοιχεία για τους ελέγχους και τα πρόστιμα στα Airbnb
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Ενημέρωση για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και τα επιβληθέντα πρόστιμα ζητά από το υπουργείο Τουρισμού η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων.

Με επιστολή της προς τη γενική γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βασιλική Κουτσούκου, η οποία κοινοποιείται στην υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η ΠΟΞ ζητά μια πρώτη αποτίμηση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου που τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι με το άρθρο 3 του ν. 5170/2025 θεσπίστηκαν κτιριακές και λειτουργικές προδιαγραφές για τα ακίνητα που διατίθενται με βραχυχρόνια μίσθωση κατά το άρθρο 111 του ν. 4446/2016.

Για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης ο νόμος προβλέπει επιτόπιους ελέγχους από υπαλλήλους του υπουργείου Τουρισμού και από μικτά κλιμάκια με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, σε περίπτωση δε διαπίστωσης παραβάσεων προβλέπονται συγκεκριμένες κυρώσεις.

«Θεωρούμε τη συγκεκριμένη ρύθμιση ένα πρώτο βήμα για την προστασία των επισκεπτών, τη διασφάλιση της ποιότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την αποκατάσταση εύλογων όρων ισορροπίας μεταξύ της ξενοδοχειακής δραστηριότητας και της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων» αναφέρεται στην επιστολή της ΠΟΞ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΠΟΞ, «η αποτελεσματικότητα ενός ρυθμιστικού πλαισίου κρίνεται όχι από τη θέσπισή του, αλλά από την πραγματική εφαρμογή του στο πεδίο».

Η ΠΟΞ για Airbnb

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΞ ζητά ενημέρωση για τα παρακάτω στοιχεία για το διάστημα από 1.10.2025 έως την πλέον πρόσφατη διαθέσιμη ημερομηνία:

1. Τον συνολικό αριθμό επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν, με κατανομή ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ή Περιφέρεια) και ανά μήνα.

2. Τον αριθμό των ελέγχων που κατέληξαν σε διαπίστωση παράβασης, με κατανομή ανά είδος παράβασης.

3. Τον αριθμό και το συνολικό ύψος των διοικητικών προστίμων που επιβλήθηκαν, βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν.

4. Το ποσοστό των ελεγχθέντων ακινήτων επί του συνόλου των ενεργών Αριθμών Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ).

5. Τον προγραμματισμό των ελέγχων για το 2027.

Παράλληλα, η ΠΟΞ προτείνει τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων σε τακτική βάση, ώστε η αγορά να γνωρίζει ότι οι κανόνες εφαρμόζονται στην πράξη και με ισότιμο τρόπο και οι έλεγχοι να αποκτήσουν και αποτρεπτικό χαρακτήρα.

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