Αμοιβαία κεφάλαια: Πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα εισροές στα μετοχικά

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Εισροές κατέγραψαν για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια διεθνώς, κατά την περίοδο που έληξε στις 21 Οκτωβρίου, καθώς η υποχώρηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων (Treasury yields) και τα ισχυρά αρχικά εταιρικά αποτελέσματα βελτίωσαν το κλίμα μεταξύ των επενδυτών.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG Lipper, τα διεθνή κεφάλαια μετοχών κατέγραψαν καθαρές εισροές ύψους 28,16 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, έναντι 19,88 δισ. δολαρίων την προηγούμενη εβδομάδα.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου, ο δείκτης αναφοράς, υποχώρησε κατά περίπου 15 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα, ενώ αυτή την εβδομάδα έπεσε κάτω από το ψυχολογικά σημαντικό επίπεδο του 5%.

Οι επενδυτές σε επενδυτικά κεφάλαια ενθαρρύνθηκαν από τα εταιρικά κέρδη, τα οποία ήταν καλύτερα από το αναμενόμενο κατά την τρέχουσα περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, από το περίπου 18% των εταιρειών που απαρτίζουν τον δείκτη MSCI All Country World Index και έχουν ανακοινώσει τα αποτελέσματά τους μέχρι σήμερα, το 73% περίπου ξεπέρασε τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια

Τα αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων διεθνούς έκθεσης παρέμειναν δημοφιλή για πέμπτη συνεχή εβδομάδα, προσελκύοντας καθαρές εισροές ύψους 9,44 δισ. δολαρίων.

Τα αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων σε ελβετικό φράγκο προσέλκυσαν 6,8 δισ. δολάρια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εισροή τους τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2024.

Παράλληλα, οι επενδυτές διοχέτευσαν το σημαντικό ποσό των 2,78 δισ. δολαρίων σε αμοιβαία κεφάλαια βραχυπρόθεσμων ομολόγων, ενώ απέσυραν 1,68 δισ. δολάρια από αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων υψηλών αποδόσεων και 550 εκατ. δολάρια από αμοιβαία κεφάλαια κρατικών ομολόγων.

Τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς

Τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς προσέλκυσαν εβδομαδιαίες καθαρές εισροές ύψους 15,86 δισ. δολαρίων, έπειτα από καθαρές εκροές 47,51 δισ. δολαρίων την προηγούμενη εβδομάδα.

Στον τομέα των εμπορευμάτων, τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν στον χρυσό και σε άλλα πολύτιμα μέταλλα προσέλκυσαν καθαρές εισροές 1,29 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας την πέμπτη εβδομάδα καθαρών αγορών κατά τις τελευταίες έξι εβδομάδες. Οι επενδυτές διοχέτευσαν επίσης 41,5 εκατ. δολάρια σε αμοιβαία κεφάλαια του ενεργειακού κλάδου.

Στοιχεία που αφορούν 29.174 αμοιβαία κεφάλαια αναδυόμενων αγορών έδειξαν ότι οι επενδυτές αγόρασαν μερίδια σε αμοιβαία κεφάλαια μετοχών αξίας 6,28 δισ. δολαρίων — πρόκειται για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία καθαρή αγορά από τις 5 Αυγούστου. Αντιθέτως, απέσυραν ένα μικρό ποσό, ύψους 48,72 εκατ. δολαρίων, από αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων.