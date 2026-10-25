Αγορές: O Nasdaq «μαζεύει» τις περισσότερες IPO

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O Nasdaq αναδεικνύεται πιο δελεαστική αγορά για τους επενδυτές έναντι της αγοράς του New York Stock Excahnnce (NYSE), όπως δείχνουν τα στοιχεία.

Και οι δύο αγορές έχουν περάσει χρόνια προσπαθώντας να ξεπεράσουν η μια την άλλη, καθώς ανταγωνίζονται για τις πιο περιζήτητες νέες εισαγωγές, προσελκύοντας εταιρείες με την ικανότητά τους να δημιουργούν ενθουσιασμό και προσφέροντας «δώρα» όπως διαφημιστικές πινακίδες και πολυτελείς δεξιώσεις.

Τελευταία, δεν υπάρχει και μεγάλη μάχη.

Το Nasdaq, το οποίο ιδρύθηκε το 1971, έγινε γνωστό κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, εισάγοντας στο χρηματιστήριο νεοσύστατες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Apple και η Amazon.com, πριν αυτές εξελιχθούν σε κολοσσούς.

Αν και το NYSE υστερεί έναντι του Nasdaq σε νέες εισαγωγές από το 2019, η φετινή διαφορά είναι ήδη η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ όσον αφορά τον όγκο των IPO. Η τελευταία IPO στην οποία το NYSE υπερίσχυσε του Nasdaq και η οποία συγκέντρωσε τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν αυτή της Uber, το 2019.

Το Χρηματιστήριο Nasdaq έχει εξασφαλίσει την εισαγωγή 59 εταιρειών, συγκεντρώνοντας σχεδόν 120 δισεκατομμύρια δολάρια από παραδοσιακές δημόσιες προσφορές μέχρι και την Παρασκευή, σύμφωνα με την Dealogic, ενώ το NYSE έχει εξασφαλίσει 32 εταιρείες, συγκεντρώνοντας 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Από το συνολικό ποσό του Nasdaq, τα 86 δισεκατομμύρια δολάρια προέρχονται από την SpaceX SPCX, τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά στην ιστορία. Θα μπορούσε να προσθέσει άλλα 100 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου στο σύνολο του, αν ο γίγαντας της τεχνητής νοημοσύνης Anthropic επιλέξει επίσημα το Nasdaq για την προγραμματισμένη δημόσια προσφορά του τον επόμενο μήνα.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και το Nasdaq έχουν περάσει χρόνια προσπαθώντας να ξεπεράσουν το ένα το άλλο, καθώς ανταγωνίζονται για τις πιο περιζήτητες νέες εισαγωγές, προσελκύοντας εταιρείες με την ικανότητά τους να δημιουργούν ενθουσιασμό και προσφέροντας «δώρα» όπως διαφημιστικές πινακίδες και πολυτελείς δεξιώσεις.

Τελευταία, δεν υπάρχει και μεγάλη μάχη.

Το Χρηματιστήριο Nasdaq έχει εξασφαλίσει την εισαγωγή 59 εταιρειών, συγκεντρώνοντας σχεδόν 120 δισεκατομμύρια δολάρια από παραδοσιακές δημόσιες προσφορές μέχρι και την Παρασκευή, σύμφωνα με την Dealogic, ενώ το NYSE έχει εξασφαλίσει 32 εταιρείες, συγκεντρώνοντας 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Από το συνολικό ποσό του Nasdaq, τα 86 δισεκατομμύρια δολάρια προέρχονται από την SpaceX ,το καμάρι 0 , τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά στην ιστορία. Θα μπορούσε να προσθέσει άλλα 100 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου στο σύνολο του, αν ο γίγαντας της τεχνητής νοημοσύνης Anthropic επιλέξει επίσημα το Nasdaq για την προγραμματισμένη δημόσια προσφορά του τον επόμενο μήνα.

Ορισμένοι αξιωματούχοι του NYSE διαμαρτύρονται ιδιωτικά ότι η απόφαση του Nasdaq να επιταχύνει την προσθήκη μεγάλων εταιρειών που μόλις εισήχθησαν στο χρηματιστήριο, όπως η SpaceX, στον δημοφιλή δείκτη Nasdaq-100, κατέστησε τον ανταγωνισμό σχεδόν αδύνατο. Για να γίνει η κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη, το Χρηματιστήριο του Τέξας, ένα μικρό νεοσύστατο χρηματιστήριο που στοχεύει να αμφισβητήσει το δυοπώλιο της Νέας Υόρκης, άνοιξε για συναλλαγές αυτό το καλοκαίρι και αρχίζει να προσελκύει εταιρείες που είναι ήδη εισηγμένες.

Η δημοσιότητα παίζει ρόλο…

Η πρόεδρος του NYSE, Λιν Μάρτιν , η οποία κατέχει τη θέση από το 2022, δεν το βάζει κάτω. Επαναλαμβάνει ένα σύνθημα στους συναδέλφους της που τη βοηθούν να προσελκύσει μεγάλες δημόσιες προσφορές (IPO): «Μέχρι να χτυπήσει το καμπανάκι, μια εταιρεία είναι ακόμα διαθέσιμη».

Η Μαρτιν σημειωνει η WSJ , έχει διορίσει νέο επικεφαλής των αμερικανικών κεφαλαιαγορών, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ενώ ο επικεφαλής προϊόντων του χρηματιστηρίου έχει αποχωρήσει. Πρόσθετες προσλήψεις, που αποσκοπούν στην ενίσχυση του τομέα των εισαγωγών, αναμένεται να ενταχθούν σύντομα, ανέφερε μία από τις πηγές.

Αν και το NYSE υστερεί έναντι του Nasdaq σε νέες εισαγωγές από το 2019, όπως φαίνεται και στον πίνακα , η φετινή διαφορά είναι ήδη η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ όσον αφορά τον όγκο των IPO. Η τελευταία IPO στην οποία το NYSE υπερίσχυσε του Nasdaq και η οποία συγκέντρωσε τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν αυτή της Uber, το 2019.

Η είσοδος της Anthropic

Οι μετοχές της Nasdaq Inc. και της Intercontinental Exchange — η οποία είναι ιδιοκτήτρια του NYSE — έχουν σημειώσει ελάχιστες μεταβολές μέχρι στιγμής φέτος. Ο μειωμένος αριθμός των εισηγμένων εταιρειών και τα στενά περιθώρια κέρδους στον τομέα των συναλλαγών έχουν αναγκάσει και τα δύο χρηματιστήρια να αναζητήσουν νέους τομείς εστίασης, όπως η τεχνολογία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (fintech) και οι υπηρεσίες δεδομένων.

Ωστόσο, η προσέλκυση σημαντικών νέων εισαγωγών παραμένει προτεραιότητα και για τα δύο, ενώ η δημοσιότητα γύρω από τις πολυσυζητημένες εισαγωγές αποτελεί ανεκτίμητο μέσο μάρκετινγκ. Η Anthropic επέλεξε επίσημα το Nasdaq για την προγραμματισμένη IPO της τον επόμενο μήνα.