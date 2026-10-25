Deckers: Το ρεκόρ εσόδων, η «βουτιά» της μετοχής και οι προβλέψεις για το 2027

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Υποβάθμισε τις προβλέψεις της για τα έσοδα του έτους η Deckers Brands, η οποία κατασκευάζει γνωστές μάρκες υποδημάτων όπως οι Hoka, Ugg και Teva, γεγονός που ώθησε τη μετοχή της σε πτώση κατά τις μετασυνεδριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές, παρά την ανακοίνωση ιστορικού υψηλού στα έσοδα του δεύτερου τριμήνου 2026.

Ειδικότερα, η μετοχή της Deckers κατέγραφε πτώση 8% στα 78,49 δολάρια αργά το απόγευμα της Πέμπτης, έχοντας κλείσει με οριακή πτώση 0,3% στα 85,28 δολάρια κατά την κανονική διάρκεια της συνεδρίασης.

Για το δεύτερο οικονομικό της τρίμηνο, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, η Deckers ανακοίνωσε ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,5% φτάνοντας στο επίπεδο-ρεκόρ των 1,48 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο τα έσοδα ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν στα 2,31 δολάρια, συμπεριλαμβανομένου ενός οφέλους 28 σεντς ανά μετοχή από επιστροφές δασμών της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίες εισπράχθηκαν κατά το εν λόγω τρίμηνο, αναφέρει το Barron’s.

Το αναθεωρημένο guidance της Deckers…

Ωστόσο, το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε στις προβλέψεις για το σύνολο του οικονομικού έτους, με την εταιρεία να αναμένει πλέον έσοδα ύψους 5,7 έως 5,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους, οι οποίες έκαναν λόγο για 5,86 έως 5,91 δισεκατομμύρια δολάρια και είχαν δημοσιευθεί στις 23 Ιουλίου, στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου.

Στις εκτιμήσεις του πρώτου τριμήνου, οι πωλήσεις της Hoka αναμενόταν να αυξηθούν με χαμηλό διψήφιο ποσοστό σε ετήσια βάση, ενώ οι πωλήσεις της Ugg αναμενόταν να ενισχυθούν με μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό.

Αντίθετα, το αναθεωρημένο guidance προβλέπει τώρα ότι οι πωλήσεις της Hoka θα αυξηθούν με υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι πωλήσεις της Ugg εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν με χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, σύμφωνα με το Barron’s.

…και το μήνυμα Caroti για την κατανάλση

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Stefano Caroti, δήλωσε ότι η Deckers πέτυχε κέρδη δεύτερου τριμήνου ανώτερα των προσδοκιών της, «διατηρώντας μια πειθαρχημένη διαχείριση της αγοράς και εστιάζοντας στον έλεγχο των δαπανών σε ένα προκλητικό καταναλωτικό περιβάλλον».

Για το δεύτερο μισό του οικονομικού έτους 2027, το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, πρόσθεσε: «Προχωράμε σε στοχευμένες ενέργειες για να ενισχύσουμε τη σύνδεσή μας με τους καταναλωτές, να βελτιώσουμε την επιχειρησιακή μας εκτέλεση και να συγκεντρώσουμε τους πόρους μας στις μεγαλύτερες ευκαιρίες που παρουσιάζονται».

Αυξημενο εύρος για κέρδη ανά μετοχή

Για το σύνολο του οικονομικού έτους που ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου 2027, η Deckers αναμένει κέρδη ανά μετοχή ύψους 7,80 έως 7,95 δολαρίων.

Στην πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνεται κέρδος 52 σεντς ανά μετοχή από επιστροφές που εισπράχθηκαν, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε τον Φεβρουάριο ότι η χρήση του Νόμου περί Διεθνών Εκτάκτων Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA) από την κυβέρνηση Τραμπ για την επιβολή δασμών ήταν παράνομη.

Το νέο αυτό εύρος είναι αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο guidance, το οποίο προέβλεπε ότι τα κέρδη ανά μετοχή για το σύνολο του έτους θα διαμορφώνονταν μεταξύ 7,35 και 7,50 δολαρίων.

Οι καταναλωτές έχουν αγκαλιάσει τα casual, ανατομικά και υψηλών επιδόσεων υποδήματα, καθώς και τα είδη ένδυσης και τα αξεσουάρ της Deckers, ακόμη και αν γνωρίζουν καλύτερα τα brand Hoka και Ugg παρά τη μητρική εταιρεία.

Το περιοδικό Barron’s είχε συμπεριλάβει στις 21 Απριλίου την Deckers μεταξύ επτά μετοχών λιανικής ένδυσης και υπόδησης όπου «η καταναλωτική δαπάνη παραμένει ανθεκτική», σημειώνοντας ότι αν και η εταιρεία είναι αντιμέτωπη με υψηλότερα κόστη, έχει παράλληλα αυξήσει τις τιμές σε ορισμένα προϊόντα, επωφελούμενη μεταξύ άλλων από τις πωλήσεις της Hoka στην αρχική τιμή.

Οι επιδόσεις του β’ τριμήνου

Αναφορικά με το δεύτερο οικονομικό της τρίμηνο, η Deckers ανακοίνωσε ότι οι καθαρές πωλήσεις του brand Hoka αυξήθηκαν κατά 6,8% στα 677,2 εκατομμύρια δολάρια και οι πωλήσεις της Ugg ενισχύθηκαν κατά 3,5% στα 786,4 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα σημείωσαν πτώση 54,3% στα 17 εκατομμύρια δολάρια. Στις υπόλοιπες μάρκες περιλαμβάνεται και η σταδιακή κατάργηση των αυτόνομων δραστηριοτήτων του brand Koolaburra.

Ενώ οι καθαρές πωλήσεις στις ΗΠΑ υποχώρησαν οριακά κατά 0,4% στα 835,8 εκατομμύρια δολάρια, οι διεθνείς καθαρές πωλήσεις σημείωσαν άλμα 9% στα 644,7 εκατομμύρια δολάρια.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Deckers προχώρησε σε επαναγορά περίπου 3,2 εκατομμυρίων κοινών μετοχών της έναντι 299,3 εκατομμυρίων δολαρίων, με μέση σταθμισμένη τιμή τα 93,65 δολάρια. Από την έναρξη του τρέχοντος οικονομικού έτους έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία έχει επαναγοράσει περίπου 6,5 εκατομμύρια κοινές μετοχές της έναντι 637,5 εκατομμυρίων δολαρίων, με μέση σταθμισμένη τιμή τα 98,77 δολάρια.

Μέχρι το κλείσιμο της Πέμπτης, η μετοχή της Deckers κατέγραφε απώλειες 17,7% από τις αρχές του έτους και πτώση 16,8% κατά το τελευταίο 12μηνο.