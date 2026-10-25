Βιομηχανία μετάλλων: Κέρδη ρεκόρ για δεύτερη χρονιά

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Κέρδη ρεκόρ κατέγραψαν παγκόσμιες βιομηχανίες μετάλλων σε μια δεύτερη συνεχόμενη εξαιρετικά κερδοφόρα χρονιά για τον κλάδο.

Ο όμιλος Trafigura Group, ο οποίος ανταγωνίζεται τη Glencore για τον τίτλο της μεγαλύτερης εξορυκτικής βιομηχανίας στον κόσμο, σημείωσε κέρδη-ρέκορ περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο εμπόριο μετάλλων κατά το οικονομικό του έτος που έληξε τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, όπως έγραψε το Bloomberg.

Η Glencore, επίσης, απολαμβάνει ορισμένα από τα υψηλότερα κέρδη στην ιστορία της, αν και τα συνολικά της αποτελέσματα έχουν επηρεαστεί αρνητικά από μια πρόβλεψη ύψους 480 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με την έκθεσή της στην εταιρεία εμπορίας σιδηρομεταλλεύματος Radiant World.

«Πάρτι» στην Εβδομάδα LME

Η τεράστια αυτή κερδοφορία ήταν το χαρακτηριστικό της Εβδομάδας του Χρηματιστηρίου Μετάλλων του Λονδίνου, την κύρια ετήσια συνάντηση της παγκόσμιας βιομηχανίας μετάλλων, που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή.

Πολλοί μεμονωμένοι έμποροι, σύμφωνα με το Bloomberg, δήλωναν ιδιωτικά ότι απολαμβάνουν τις υψηλότερες αποδοχές της καριέρας τους, ενώ ταυτόχρονα δέχονται προτάσεις εργασίας από ανταγωνιστικές εταιρείες, καθώς και από νέους παίκτες που επιδιώκουν να αποσπάσουν ένα μερίδιο από την άνθηση των μετάλλων.

Αν και πολλοί ανέμεναν λιγότερες ευκαιρίες για τις εταιρείες εμπορίας μετάλλων, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προχώρησε στην επιβολή δασμών στον ραφιναρισμένο χαλκό το περασμένο καλοκαίρι η συνεχής αβεβαιότητα σχετικά με το αν ενδέχεται να επιβληθούν δασμοί στο μέλλον παρέτεινε το «πάρτι» κερδών για όσους μεταφέρουν χαλκό στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, μέταλλα όπως ο χαλκός, ο χρυσός και το ασήμι έχουν εκτιναχθεί σε επίπεδα-ρέκορ, ενώ η αγορά για το ημι-επεξεργασμένο συμπύκνωμα χαλκού —το βασικό προϊόν για πολλούς φυσικούς εμπόρους— είναι πρωτοφανώς «σφιχτή».

Κέρδη ρεκόρ

Το τμήμα μετάλλων της Trafigura σημείωσε απόδοση-ρέκορ στις συναλλαγές, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος, που πρόσθεσαν ότι δεν αποκλείεται τα τελικά στοιχεία να έχουν κάποιες προσαρμογές.

Ο όμιλος Mercuria Energy Group, από τις εταιρείες ενέργειας που έχουν επεκταθεί στα μέταλλα τα τελευταία χρόνια, είχε επίσης μια ισχυρή χρονιά. Τα ετήσια λειτουργικά κέρδη της Mercuria τείνουν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν το περσινό επίπεδο των 300 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με άλλες πηγές. Η εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε συμφωνίες μετάλλων παντού, από τον χαλκό του Κονγκό έως το αλουμίνιο της Ινδονησίας, καθώς επιδιώκει να διευρύνει το αποτύπωμά της στην αγορά.

Η IXM, η μονάδα εμπορίας μετάλλων της μεταλλευτικής CMOC Group, κινείται επίσης σε τροχιά για χρονιά-ρεκόρ. Η εξαμηνιαία έκθεση της CMOC ανέφερε ότι η IXM «ενίσχυσε τις φυσικές συναλλαγές, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό υψηλό για την αντίστοιχη περίοδο όσον αφορά τα λειτουργικά έσοδα».

Ο όμιλος Vitol Group, ο μεγαλύτερος trader εμπορευμάτων στον κόσμο, με δραστηριότητα και στα μέταλλα, βρίσκεται σε πορεία προς κέρδη άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων φέτος. Παρόλο που αυτό είναι πολύ υψηλότερο από την περσινή του απόδοση στα μέταλλα, παραμένει πίσω από βασικούς ανταγωνιστές, μεταξύ των οποίω και η Mercuria.

Η Vitol βρίσκεται σε συνομιλίες για την ενίσχυση της ομάδας μετάλλων της, ανέφεραν πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Έχει προσλάβει τον Billy Henty, ο οποίος εργαζόταν προηγουμένως στη Mercuria και τη Citigroup, για τη διαπραγμάτευση σιδηρομεταλλεύματος στο Ντουμπάι. Παράλληλα, στελέχη της Vitol είχαν συζητήσεις με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της IXM, Kenny Ives.Οι ίδιες πηγές πρόσθεσαν ότι δεν είναι σαφές εάν οι συζητήσεις θα καταλήξουν κάπου, ενώ ο Ives έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα εξετάσει το ενδεχόμενο νέας εργασίας πριν από το 2027 το νωρίτερο.