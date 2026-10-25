Φυσικό αέριο ΗΠΑ: Γιατί σορτάρουν τα hedge funds

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Οι διαχειριστές hedge funds έχουν συσσωρεύσει θέση «ανοιχτής πώλησης» (short position) ρεκόρ στο αμερικανικό φυσικό αέριο, εν μέσω προσδοκιών για έναν ασυνήθιστα ήπιο χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο γεγονός που υποδηλώνει υποτονική ζήτηση για το καύσιμο που χρησιμοποιείται στη θέρμανση και στην ηλεκτροπαραγωγή.

Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (Commodity Futures Trading Commission – CFTC) που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, οι διαχειριστές κεφαλαίων έχουν αυξήσει τις θέσεις «ανοιχτής πώλησης» —δηλαδή τα στοιχήματα υπέρ της πτώσης των τιμών— σε επτά συμβόλαια αναφοράς του κόμβου Henry Hub, φτάνοντας τις 599.731. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία ξεκινούν από τον Μάιο του 2013.

Ο παράγοντας καιρός

Η καθαρή θέση πώλησης (net-short position) στο αμερικανικό φυσικό αέριο αυξήθηκε στις 192.728, επίπεδο που αντικατοπτρίζει την πιο πτωτική στάση των τελευταίων και πλέον ετών, ενώ τα στοιχήματα υπέρ της ανόδου υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δύο ετών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου στις ΗΠΑ υποχώρησαν περισσότερο από 15%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Φεβρουάριο, καθώς οι προβλέψεις μετατοπίστηκαν προς τα θερμότερα για τους πρώτους μήνες του βόρειου χειμώνα. Οι αισιόδοξοι για το φυσικό αέριο συνήθως βασίζονται σε ψυχρότερο καιρό για να ενισχύσουν τη ζήτηση για καύσιμο που θα λειτουργήσει σε φούρνους και σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Η Commodity Weather Group προβλέπει ότι αυτός και ο επόμενος μήνας θα είναι οι τρίτοι θερμότεροι μήνες σε ρεκόρ που χρονολογούνται από το 1950.