Ενοίκια: Άνοδος 12,7% στις καλές πιάτσες της Αθήνας

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Όλο και πιο… τσουχτερή για τον εμπορικό κόσμο γίνεται η παρουσία στις καλές πιάτσες της χώρας, με τα ενοίκια να χτυπάνε νέα… υψηλά. Και αυτό γιατί η ζήτηση παραμένει ανθεκτική και την ίδια ώρα τα διαθέσιμα καταστήματα λιγοστεύουν.

Αποκαλυπτικά της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί είναι τα στοιχεία που αναφέρονται στην έρευνα της PwC για την ελληνική αγορά ακινήτων για το μηνιαίο μίσθωμα αναφοράς στις κορυφαίες θέσεις του λιανεμπορίου, το οποίο έφτασε τα 310 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το 2025, αυξημένο κατά 12,7% έναντι του 2018!

Το ποσοστό κενών χώρων στις προνομιακές τοποθεσίες μειώθηκε από 6,5% το 2018 σε 4% το 2019

Από τα 260 στα 310 ευρώ τα ενοίκια καταστημάτων

Βέβαια η πορεία των ενοικίων στα χρόνια αυτά, δεν ήταν διαρκώς ανοδική. Το αντίθετο, παρουσίασε αρκετές διακυμάνσεις. Τα στοιχεία της Cushman & Wakefield που περιλαμβάνονται στη μελέτη της PwC δείχνουν ότι το μίσθωμα διαμορφωνόταν στα 275 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα το 2018 και ανέβηκε στα 280 ευρώ το 2019.

Το 2020 υποχώρησε στα 260 ευρώ και παρέμεινε εκεί το 2021. Ακολούθησε επιστροφή στα 280 ευρώ το 2022, ενώ από τότε καταγράφονται διαδοχικές αυξήσεις: 290 ευρώ το 2023, 300 ευρώ το 2024 και 310 ευρώ το 2025.

Η τελευταία ετήσια αύξηση αντιστοιχεί σε περίπου 3,3%. Σε σύγκριση με τα χαμηλά της διετίας 2020 και 2021, η άνοδος φτάνει περίπου το 19,2%. Πρόκειται για μισθώματα στις κορυφαίες εμπορικές θέσεις, όχι για τον μέσο όρο των καταστημάτων της Αθήνας.

Λιγοστεύουν τα κενά καταστήματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Danos–BNP Paribas που αξιοποιεί η PwC, το ποσοστό κενών χώρων στις προνομιακές τοποθεσίες μειώθηκε από 6,5% το 2018 σε 4% το 2019. Διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο έως το 2021, υποχώρησε στο 3% το 2022 και βρίσκεται στο 2% από το 2023.

Στις δευτερεύουσες θέσεις, η διαθεσιμότητα παραμένει μεγαλύτερη, παρότι επίσης περιορίζεται. Από 20% το 2018, τα κενά καταστήματα μειώθηκαν σε 17% το 2019, αυξήθηκαν σε 18% το 2020 και παρέμειναν εκεί το 2021. Το ποσοστό υποχώρησε στο 15% την τριετία 2022–2024 και στο 13% το 2025.

Η άνοδος συνοδεύεται από περιορισμένη διαθεσιμότητα: μόλις το 2% των εμπορικών χώρων στις προνομιακές τοποθεσίες της πρωτεύουσας ήταν κενό το 2025. Η εικόνα διαφέρει αισθητά στις δευτερεύουσες θέσεις, όπου το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 13%.Η προτίμηση για τις ισχυρές εμπορικές θέσεις διατηρεί περιορισμένες τις επιλογές των ενδιαφερόμενων μισθωτών.

Οι αλυσίδες επιλέγουν, τα malls ενισχύονται

Η PwC διαπιστώνει ότι τα ενοίκια συνεχίζουν να αυξάνονται ιδιαίτερα στους προνομιακούς εμπορικούς δρόμους και στα κυρίαρχα εμπορικά κέντρα. Η περιορισμένη προσφορά ποιοτικών ακινήτων συμπιέζει παράλληλα τις αποδόσεις, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να παραμένει συγκεντρωμένο στα καλύτερα ακίνητα.

Αυτή η κινητικότητα εκδηλώνεται ενώ η συνολική επιφάνεια πωλήσεων παραμένει σχεδόν σταθερή, με μικρή υποχώρηση. Κατά τη μελέτη, η αγορά αναπτύσσεται μέσα από επιλεκτικές αντικαταστάσεις καταστημάτων, αναδιαμορφώσεις και στοχευμένες αναπτύξεις. Παράλληλα, μεγάλοι παίκτες εξαγοράζουν μικρότερους για να διευρύνουν τα δίκτυά τους.

Ο πληθωρισμός κάνει τους καταναλωτές περισσότερο προσεκτικούς στην τιμή και στην αξία των αγορών τους.

Το φυσικό κατάστημα αντέχει…

Παρά την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η καταναλωτική δαπάνη εξακολουθεί να στηρίζεται στα φυσικά καταστήματα, ιδιαίτερα στα τρόφιμα και στα προϊόντα σπιτιού.

Ο πληθωρισμός, ωστόσο, κάνει τους καταναλωτές περισσότερο προσεκτικούς στην τιμή και στην αξία των αγορών τους. Για τις επιχειρήσεις, η πρόκληση είναι να συνδυάσουν το αυξανόμενο κόστος της εμπορικής στέγης με μια πρόταση που θα προσελκύει πελάτες. Η εγγύτητα και η αγοραστική εμπειρία αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα.