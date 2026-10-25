Septona: Η αύξηση στην κερδοφορία, το μήνυμα Ευαγγελίου και τα σχέδια για το 2026

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Με αύξηση κερδοφορίας και επενδύσεις έκλεισε το 2025 η Septona, η οποία συμπλήρωσε πέρσι μισό αιώνα ζωής στην ελληνική αγορά προϊόντων προσωπικής υγιεινής.

Οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν το 2025 σε 138,9 εκατ. ευρώ, έναντι 119,7 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,1%. Μάλιστα, τα επώνυμα προϊόντα Branded Business αναπτύσσονται κατά 10% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τη διοίκηση.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου κατά τη χρήση 2025 ανήλθαν σε 61,1 εκατ. ευρώ έναντι 53,7 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 13,8%.

Έπειτα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του ομίλου ανήλθαν σε 14,0 εκατ. ευρώ έναντι 12,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 11% από την προηγούμενη χρήση.

Στα 70 εκατ. ευρώ θα φτάσουν οι επενδύσεις

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου για την χρήση 2025 ανήλθαν σε 6,06 εκατ. ευρώ έναντι 3,89 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 56% σε σχέση με το 2024.

Ο όμιλος εμφάνισε κέρδη μετά από φόρους ύψους 4,8 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025 έναντι 3,14 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Σημειώνεται ότι έως το τέλος του 2025 υλοποιήθηκαν επενδύσεις περίπου 30 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος του πλάνου αναμένεται να προσεγγίσει τα 70 εκατ. ευρώ με την οριστική ολοκλήρωσή του εντός του Α’ εξαμήνου 2027.

Το μήνυμα Ευαγγελίου για επιδόσεις και επενδύσεις

Σε μήνυμά της η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της SEPTONA A.E. κ. Κωνσταντίνα Ευαγγελίου τόνισε ότι οι επιδόσεις της εταιρείας επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του επιχειρησιακού μοντέλου, το οποίο, όπως συμπλήρωσε, «ισορροπεί με επιτυχία ανάμεσα στα επώνυμα προϊόντα και την ιδιωτική ετικέτα», με το 50% του κύκλου εργασιών να προέρχεται από τη δραστηριότητα της εταιρείας σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως.

Η ίδια υπογράμμισε ότι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών συνεχίζεται, ενώ ενσωματώνονται στη λειτουργία της Septona και τεχνολογίες AI.

Οι προκλήσεις…

Όσο για το 2026, η κ. Ευαγγελίου σημείωσε ότι το διεθνές περιβάλλον είναι εξαιρετικά σύνθετο, αφού σημαδεύεται από έντονες γεωπολιτικές εξελίξεις και ανακατατάξεις.

Η πορεία της εταιρείας συνοδεύεται από ειδικούς επιχειρησιακούς κινδύνους, όπως οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος των πρώτων υλών και της ενέργειας, τα αυξημένα μεταφορικά κόστη, καθώς και οι συνεχιζόμενες διαταραχές στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, πρόσθεσε.

…και η απορρόφηση της αύξησης κόστους

«Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, η Septona λειτουργεί με υπευθυνότητα και επιχειρησιακή προσαρμοστικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, κάνουμε μια συνειδητή επιλογή: να σταθούμε έμπρακτα δίπλα στον Έλληνα καταναλωτή απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης κόστους, ώστε τα προϊόντα μας να παραμένουν προσιτά σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό», ανέφερε η Κωνσταντίνα Ευαγγελίου.

Septona: Επέκταση και νέα προϊόντα το 2026

Η Septona εστιάζει στην ενίσχυση της τοπικής και της διεθνούς της δραστηριότητας, στη βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας και στην ενίσχυση της καινοτομίας στα προϊόντα, αποσκοπώντας έτσι στη συνεχή βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών και μεριδίων στην ελληνική αγορά.

Mε το νέο επενδυτικό πλάνο 2024-2027 ύψους 70 εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις Ελλάδας και Βουλγαρίας, η Septona αναμένεται να αυξήσει τη δυναμικότητά της με την προσθήκη νέων μονάδων και τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων, ώστε να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση. Στόχος είναι η διεύρυνση του διεθνούς αποτυπώματος της εταιρείας.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σταθερά στην Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) με στόχο τον εμπλουτισμό των κατηγοριών προσωπικής υγιεινής και βρεφικής φροντίδας, δίνοντας έμφαση σε δερματολογικά ελεγμένα, φιλικά προς το περιβάλλον και καινοτόμα προϊόντα.

Προκειμένου να αυξήσει την αλληλεπίδραση με τον καταναλωτή και την αναγνωρισιμότητα του brand, η Septona επίσης βάζει στα σκαριά την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ψηφιακών στρατηγικών μάρκετινγκ στις βασικές αγορές.