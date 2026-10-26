Wall Street: Άνοδος μετοχών, ενθουσιασμός για την IPO της Anthropic

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Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές στη Wall Street, τη Δευτέρα, καθώς οι εταιρείες κατασκευής ημιαγωγών ανέκαμψαν, αφού η υποβολή αίτησης για ειοσαγωγή (IPO) της Anthropic στο χρηματιστήριο αναζωογόνησε τον ενθουσιασμό για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 146 μονάδων, ή 0,28%, ενώ αύξηση κατέγραψαν ο S&P 500 κατά 0,7% και ο Nasdaq κατά 0,82%.

Οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών και άλλων εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη σημείωσαν άνοδο, καθώς η Anthropic υπέβαλε δημόσια αίτηση για αρχική δημόσια προσφορά (IPO), μια κίνηση στην οποία οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι θα δώσει νέα πνοή στον υποτονικό τομέα της τεχνολογίας. Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκεται πίσω από το «Claude» ανέφερε έσοδα 16,29 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το εξάμηνο που έληξε τον Ιούνιο, σημειώνοντας αύξηση 1.304% από τα 1,16 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Σχεδιάζει να εισαχθεί στο Nasdaq με το σύμβολο «ANT».

Άλλες σημαντικές ειδήσεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη ενίσχυσαν το κλίμα ανάληψης κινδύνου. Η Meta Platforms ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να συγκεντρώσει 95 δισεκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει τις επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Ιλον Μασκ, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι η εταιρεία εκτόξευσης δορυφόρων και πυραύλων έχει ολοκληρώσει μια συμφωνία δανεισμού ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών σημείωσαν άνοδο, με το ETF iShares Semiconductor να καταγράφει άνοδο άνω του 3%. Η μετοχή της Nvidia ανέβηκε κατά 2,6%, της Micron κατά 4%, της Broadcom κατά 3% και της Advanced Micro Devices κατά 3%.

Ενισχύεται η εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη

«Η αγορά το είχε ανάγκη αυτό, ακριβώς όπως είχε ανάγκη και τη SpaceX», δήλωσε ο Jay Woods, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Freedom Capital Markets, αναφερόμενος στην Anthropic. «Αυτό ενισχύει σημαντικά την εμπιστοσύνη, και προβλέπω ότι θα υπάρξει ζήτηση, καθώς ο κόσμος το περίμενε και μιλούσε γι’ αυτό εδώ και πολύ καιρό».

Η είδηση κατεύνασε ορισμένους φόβους σχετικά με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος παρουσίαζε πτώση τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι η τεράστια αύξηση των δαπανών για κέντρα δεδομένων δεν είναι βιώσιμη. Ο S&P 500 και ο Nasdaq καταγράφουν διαδοχικές εβδομαδιαίες απώλειες. Οι κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών βρίσκονται σε πτωτική αγορά, με τον δείκτη SOXX να έχει υποχωρήσει κατά περίπου 25% από το υψηλό του. Το ETF έχει σημειώσει πτώση 13% μόνο αυτόν τον μήνα.

Οι μετοχές των εταιρειών «neocloud» σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα, ακόμη και αφού ο Ιλον Μασκ δήλωσε ότι περισσότερες από 200 εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζουν «θάνατο σε επίπεδο γκούπι». Μια εταιρεία «neocloud» είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία υπολογιστικού νέφους που κατασκευάζει και εκμισθώνει υποδομές αφιερωμένες στην τεχνητή νοημοσύνη. Η μετοχή της CoreWeave σημείωσε άνοδο 4,7%, ενώ η Nebius Group σημείωσε άνοδο 2%.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου συνέβαλε επίσης στην άνοδο των κύριων δεικτών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 1,8% και διαπραγματεύονταν στα 114,57 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωσε πτώση άνω του 2% στα 100,60 δολάρια το βαρέλι. Το Brent έφτασε την Παρασκευή στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Απρίλιο, εν μέσω ειδήσεων ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενδέχεται να σχεδιάζουν να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Η Wall Street εισέρχεται στην κορυφαία εβδομάδα για τα αποτελέσματα, με 163 εταιρείες του S&P 500 να αναμένεται να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Οι επενδυτές αναμένουν τα αποτελέσματα των εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης Alphabet, Amazon και Microsoft, μετά την ανησυχητική ανακοίνωση της Meta την περασμένη εβδομάδα.

Οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την Τετάρτη. Οι συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των ομοσπονδιακών κεφαλαίων υποδηλώνουν 90% πιθανότητα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να διατηρήσουν τα επιτόκια στο τρέχον εύρος-στόχο του 3,75% έως 4%.