Anthropic: Κατέθεσε ενημερωτικό δελτίο στην SEC – Στα πρόθυρα ιστορικής δημόσιας προσφοράς

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Η Anthropic οδεύει επίσημα προς τη χρηματιστηριακή αγορά, όπως αναμενόταν, σε αυτό που αναμένεται να αποτελέσει μια ιστορική δημόσια προσφορά για μια εταιρεία πέντε ετών, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της έκρηξης της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (generative AI).

Σε έγγραφο που κατέθεσε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η Anthropic ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και συγκεκριμένα στον δείκτη Nasdaq με το σύμβολο διαπραγμάτευσης «ANT».

Η εταιρεία που δημιούργησε το Claude είχε υποβάλει εμπιστευτικά αίτηση στην SEC τον Ιούνιο, δίνοντας στην Επιτροπή τον χρόνο να εξετάσει τα οικονομικά της στοιχεία προτού αυτά δημοσιοποιηθούν στο ευρύ κοινό και στους δυνητικούς επενδυτές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, συνίδρυσε την εταιρεία το 2021, αφού ο ίδιος και μια μικρή ομάδα ερευνητών αποχώρησαν από την OpenAI — η οποία αποτελεί πλέον τον βασικό της ανταγωνιστή. Το μοντέλο Claude και οι υπηρεσίες της Anthropic έχουν κερδίσει τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς οι εταιρείες επενδύουν σημαντικά κεφάλαια, επιδιώκοντας να ξεκλειδώσουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και να βελτιώσουν την εσωτερική τους αποδοτικότητα.

Η εκτόξευση της Anthropic χάρη στο Claude

Η επέκταση επιταχύνθηκε το 2026, κυρίως χάρη στη δημοτικότητα του εργαλείου προγραμματισμού μέσω τεχνητής νοημοσύνης, Claude Code, καθώς και ισχυρών μοντέλων όπως τα Claude Fable 5 και Mythos 5. Η εταιρεία καταβάλλει έντονες προσπάθειες για να διατηρήσει το προβάδισμά της έναντι ανταγωνιστών όπως η OpenAI και η Google, ενώ έχει δεχθεί έντονη κριτική για τις θέσεις της σχετικά με την ασφάλεια, τη ρύθμιση και την εθνική ασφάλεια — ζητήματα που οδήγησαν σε δύο σημαντικές αντιπαραθέσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες.

Η δημόσια προσφορά της Anthropic —εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα— έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά την είσοδο της SpaceX του Ίλον Μασκ στο Nasdaq, η οποία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά που έχει καταγραφεί ποτέ, αντλώντας συνολικά 85,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Η πορεία της μετοχής της SpaceX υπήρξε ασταθής, με την τιμή της στο κλείσιμο της περασμένης εβδομάδας να διαμορφώνεται ελαφρώς χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο ξεκίνησε τον Ιούνιο.

Καθώς προετοιμάζεται για την είσοδό της στην αγορά, η Anthropic καλείται να αντιμετωπίσει το κλίμα έντονης νευρικότητας στη Wall Street, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για το αν οι δαπάνες σε υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης θα δικαιολογήσουν το κόστος υποδομών, το οποίο αναμένεται να ανέλθει σε τρισεκατομμύρια δολάρια. Οι λεγόμενες «neoclouds» (νέου τύπου πάροχοι υποδομών cloud), όπως η CoreWeave και η Nebius, έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα το τελευταίο διάστημα, χάνοντας πάνω από το 30% της αξίας τους τον Οκτώβριο, καθώς αυξάνεται ο πιστωτικός κίνδυνος στον κλάδο των κέντρων δεδομένων (data centers).