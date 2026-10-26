Γερμανία: Στρέφεται σε φτηνούς ουκρανικούς πυραύλους για να ενισχύσει την αποτροπή απέναντι στη Ρωσία

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Η Γερμανία ετοιμάζεται να αγοράσει ουκρανικούς πυραύλους cruise χαμηλού κόστους για τις δικές της ένοπλες δυνάμεις, αναδεικνύοντας τη νέα σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ του Κιέβου και των Ευρωπαίων συμμάχων του. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Financial Times, οι γερμανικές αρχές αναμένεται να οριστικοποιήσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες συμφωνία για την προμήθεια μιας πρώτης παρτίδας πυραύλων Bars, οι οποίοι θα υποβληθούν σε δοκιμές από την Bundeswehr.

Ο Bars, το όνομα του οποίου σημαίνει «λεοπάρδαλη του χιονιού» στα ουκρανικά, είναι ένα πυραυλοκίνητο σύστημα με εμβέλεια έως 1.000 χιλιόμετρα και πολεμική κεφαλή βάρους έως 105 κιλών, ανάλογα με την έκδοση. Η αρχική προμήθεια θα επιτρέψει τεχνικές δοκιμές στις αρχές του επόμενου έτους. Εφόσον τα αποτελέσματα κριθούν ικανοποιητικά, η Γερμανία θα μπορούσε να προχωρήσει σε μεγαλύτερη παραγγελία, αρκετών εκατοντάδων μονάδων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει αναφέρει τον Bars μεταξύ των όπλων που χρησιμοποιεί η χώρα του για επιθέσεις σε ρωσικές στρατιωτικές βάσεις και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Η επιχειρησιακή εμπειρία αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για το σύστημα. Ο Φάμπιαν Χόφμαν, ερευνητής στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Αμυντικών Μελετών, το έχει χαρακτηρίσει τον πιο ώριμο ουκρανικό πύραυλο cruise χαμηλού κόστους, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς και υπάρχουν περισσότερα δεδομένα για την απόδοσή του.

Από την ουκρανική παραγωγή στις ευρωπαϊκές αγορές

Η σχεδιαζόμενη αγορά συνδέεται με την πρωτοβουλία «Build with Ukraine», την οποία προώθησε ο Ζελένσκι με στόχο την παραγωγή όπλων εκτός ουκρανικού εδάφους. Με αυτόν τον τρόπο, το Κίεβο επιδιώκει να αυξήσει την παραγωγική του δυναμικότητα, να περιορίσει τον κίνδυνο ρωσικών πληγμάτων στις εγκαταστάσεις του και να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στο πεδίο της μάχης.

Ο Bars παράγεται ήδη στη Γερμανία μέσω ουκρανογερμανικής κοινοπραξίας, η οποία λειτουργεί υπό καθεστώς μυστικότητας. Η πρώτη παρτίδα πυραύλων που κατασκευάστηκαν και χρηματοδοτήθηκαν στη Γερμανία παραδόθηκε στην Ουκρανία τον Οκτώβριο. Η επικείμενη προμήθεια για τον γερμανικό στρατό θα αποτελέσει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, την πρώτη γνωστή περίπτωση αγοράς επιθετικού οπλικού συστήματος ουκρανικής ανάπτυξης για τις ανάγκες της Bundeswehr.

Η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα που εξετάζει τέτοιες επιλογές. Η Δανία, η Εσθονία και η Λετονία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ουκρανικά όπλα, ενώ ο αμερικανικός στρατός ανέθεσε πρόσφατα σύμβαση 10 εκατ. δολαρίων στην αμερικανική θυγατρική της ουκρανικής Skyeton για την προμήθεια του αναγνωριστικού drone Raybird.

Η Γερμανία έχει ανάγκη για περισσότερα και φθηνότερα όπλα

Η στροφή προς τον Bars εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του Βερολίνου να ενισχύσει τις δυνατότητες πλήγματος μεγάλου βεληνεκούς. Η Γερμανία σχεδιάζει ένα πρόγραμμα επανεξοπλισμού ύψους 780 δισ. ευρώ σε βάθος πενταετίας, υπό το βάρος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της αβεβαιότητας για τη μελλοντική έκταση των αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ευρώπη.

Το Βερολίνο έχει ήδη συμφωνήσει σε αρχική προμήθεια αμερικανικών πυραύλων Tomahawk, αλλά το υψηλό κόστος και οι περιορισμοί στην παραγωγή ενδέχεται να καθυστερήσουν τις παραδόσεις έως τη δεκαετία του 2030. Παράλληλα, εξετάζει φθηνότερες λύσεις, όπως ο αμερικανικός πύραυλος Anthem, που κατασκευάζεται από τη νεοφυή εταιρεία Covenant και κοστίζει περίπου το ένα δέκατο ενός Tomahawk, η τιμή του οποίου κυμαίνεται στα 4-6 εκατ. δολάρια. Ο Bars φέρεται να είναι ακόμη φθηνότερος.

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο την επιλογή όπλων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η Γερμανία τα προμηθεύεται. Οι αμυντικές αρχές εμφανίζονται πλέον πιο πρόθυμες να συνεργαστούν με νεοφυείς επιχειρήσεις και να δοκιμάζουν συστήματα παράλληλα με τη διαμόρφωση των συμβάσεων, εγκαταλείποντας εν μέρει τις αργές διαδικασίες που ευνοούσαν παραδοσιακά τους μεγάλους αμυντικούς ομίλους.

Ο επικεφαλής των γερμανικών χερσαίων δυνάμεων, Κρίστιαν Φρόιντινγκ, έχει υποστηρίξει ότι συστήματα αυτού του τύπου μπορούν να συμπληρώνουν τους ακριβότερους πυραύλους υψηλών επιδόσεων. Στόχος είναι η δυνατότητα πλήγματος σε βάθος περίπου 1.500 χιλιομέτρων με μεγάλους αριθμούς όπλων, ώστε να υπερφορτώνονται οι εχθρικές αεράμυνες. Τα ακριβότερα συστήματα θα διατηρούνται για στόχους στρατηγικής σημασίας.

Το μήνυμα είναι σαφές: η ευρωπαϊκή αποτροπή δεν θα στηριχθεί μόνο σε λίγα, πανάκριβα όπλα, αλλά και σε φθηνότερα συστήματα που μπορούν να παραχθούν και να χρησιμοποιηθούν μαζικά. Και η Ουκρανία, μέσα από την εμπειρία του πολέμου, εξελίσσεται από αποδέκτη στρατιωτικής βοήθειας σε προμηθευτή τεχνολογίας για τους ίδιους τους συμμάχους της.