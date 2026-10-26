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Κομισιόν: Νέα μέτρα περιορισμού των κινεζικών εισαγωγών

Τα μέτρα θα επιβληθούν είτε με τη μορφή ποσοστώσεων στις ειαγωγές είτε με τη μορφή δασμών και αναμένεται να παρουσιαστούν από την Κομισιόν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027

World 26.10.2026, 12:50
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Κομισιόν: Νέα μέτρα περιορισμού των κινεζικών εισαγωγών
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Μέτρα διασφάλισης του περιορισμού των εισαγωγών κινεζικών προϊόντων σε τομείς όπως τα χημικά, τα έπιπλα και τα μηχανήματα σχεδιάζουν οι Βρυξέλλες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό δημοσίευμα, τα μέτρα θα επιβληθούν είτε με τη μορφή ποσοστώσεων στις ειαγωγές είτε με τη μορφή δασμών και αναμένεται να παρουσιαστούν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η Κομισιόν επιδιώκει να επαναλάβει τη στρατηγική πουε φάρμοσε για τον περιορισμό της εισροής υβριδικών οχημάτων στην ΕΕ, όταν κατέληξε σε συμφωνία με το Πεκίνο για τον περιορισμό των εισαγωγών αυτοκινήτων από την Κίνα σε 350.000 οχήματα ετησίως. Σύμφωνα με τις πηγές, το συγκεκριμένο όριο θεωρήθηκε αρκετά υψηλό ώστε να αποτρέψει αντίποινα.

Η τελευταία αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της ΕΕ να μειώσει το τεράστιο εμπορικό της έλλειμμα με την Κίνα, το οποίο έφτασε τα 360 δισ. ευρώ πέρυσι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται σε μια λεπτή ισορροπία, προσπαθώντας να ενισχύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία χωρίς να προκαλέσει αντίποινα από το Πεκίνο και να πυροδοτήσει έναν εμπορικό πόλεμο, επισημαίνει το Bloomberg.

Πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα

Τα μηχανήματα, τα ηλεκτρονικά και τα παιχνίδια αποτελούν τις κυριότερες κατηγορίες εισαγωγών από την Κίνα.

«Οι βιομηχανίες μας ζήτησαν δράση, τις ακούσαμε και θα ανταποκριθούμε, μεταξύ άλλων με πρόσθετα μέτρα διασφάλισης», δήλωσε στους δημοσιογράφους πρόσφατα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τα μέτρα διασφάλισης επιτρέπουν στην ΕΕ να περιορίζει τις εισαγωγές προϊόντων ενός κλάδου όταν παρατηρείται απότομη αύξηση των εισαγωγών στην Ένωση.

Τα μέτρα μπορούν να λάβουν τη μορφή ποσοστώσεων εισαγωγών, όπως στην περίπτωση των υβριδικών οχημάτων, ή δασμολογικών ποσοστώσεων, οι οποίες επιβάλλουν δασμό στις εισαγωγές που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο, με στόχο τον περιορισμό των υπερβολικών εισαγωγών.

Η ΕΕ μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει τα μέτρα μονομερώς, χωρίς τη συμφωνία του Πεκίνου. Σύμφωνα με τις πηγές του Bloomerg, τα σχέδια και οι ακριβείς κλάδοι στους οποίους θα στοχεύσουν τα μέτρα ενδέχεται να αλλάξουν έπειτα από διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη και την Κίνα.

Σημείωσαν ακόμη ότι σε κάθε περίπτωση, τα νέα μέτρα διασφάλισης -όπως και όλα τα προηγούμενα- θα συμμορφώνονται με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και θα εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Για τα υβριδικά

Η Κομισιόν σκοπεύει να καταθέσει τις επόμενες εβδομάδες προτάσεις για την εφαρμογή της ποσόστωσης στα υβριδικά οχήματα, ώστε αυτή να τεθεί σε ισχύ τον Δεκέμβριο, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές.

Τα μέτρα αυτά θα ισχύουν για τέσσερα χρόνια, ενώ η ποσόστωση της Κίνας θα αυξάνεται κατά 6% ετησίως μετά το πρώτο έτος εφαρμογής του περιορισμού. Οι ποσοστώσεις για οχήματα από άλλες χώρες, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, θα ακολουθούν παρόμοια λογική.

Η Επιτροπή σχεδιάζει να παρουσιάσει πριν από τα μέσα Δεκεμβρίου προτάσεις για ένα εργαλείο διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού, καθώς και για έναν μηχανισμό που θα επιτρέπει την ταχεία αντίδραση σε οποιεσδήποτε επιθετικές εμπορικές ενέργειες.

Ο νέος μηχανισμός θα μπορούσε να περιορίζει την πρόσβαση επιλεγμένων αγαθών και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά της ΕΕ, με τρόπους πιο ευέλικτους και ευρύτερους από εκείνους που επιτρέπουν τα υφιστάμενα εργαλεία.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι δεν είναι σαφές εάν το Πεκίνο είναι διατεθειμένο να αποδεχθεί περαιτέρω περιορισμούς στις εξαγωγές του, πέρα από εκείνους που αφορούν τα υβριδικά οχήματα. Η κινεζική πλευρά έχει αντιδράσει έντονα στην προοπτική εισαγωγής νέων εργαλείων από την ΕΕ.

Ο αρμόδιος επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, αναμένεται να αξιολογήσει την πρόοδο και να συζητήσει τις επόμενες κινήσεις με τους κινέζους ομολόγους του στις αρχές του επόμενου έτους.

Οι συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής προβλέπουν επίσης ότι το Πεκίνο θα μειώσει τους δασμούς σε ορισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, στο ελαιόλαδο και στο παγωτό.

Η ΕΕ επιδιώκει επίσης να βελτιώσει την πρόσβαση των προϊόντων της στην κινεζική αγορά και να διευκολύνει τις διαδικασίες εξαγωγής κρίσιμων ορυκτών και μόνιμων μαγνητών από την Κίνα.

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