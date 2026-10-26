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Ομιλος ΔΕΗ: Εγκαθιστά 4 αεριοστροβιλικές μονάδες σε Ρόδο και Κω

Από την εγκατάσταση των νέων μονάδων ο Ομιλος ΔΕΗ αναμένει να αυξηθεί η παραγωγική δυνατότητα των σταθμών στη Ρόδο και την Κω

Ηλεκτρισμός 26.10.2026, 11:30
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Ομιλος ΔΕΗ: Εγκαθιστά 4 αεριοστροβιλικές μονάδες σε Ρόδο και Κω
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Την ενεργειακή επάρκεια και την ασφάλεια εφοδιασμού σε Ρόδο και Κω ενισχύει ο Όμιλος ΔΕΗ, με την εγκατάσταση τεσσάρων νέων αεριοστροβιλικών μονάδων συνολικής ισχύος 58 MW στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής των δύο νησιών.

Οι εργασίες για την εγκατάσταση των δύο μονάδων στη Σορωνή Ρόδου έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ εντός Οκτωβρίου αναμένεται να εκκινήσουν οι αντίστοιχες εργασίες και στον σταθμό της Κω. Στη Ρόδο ειδικότερα, πρόκειται για την τρίτη αναβάθμιση στο εργοστάσιο της Σορωνής, με τις δύο προηγούμενες να έχουν ολοκληρωθεί την τελευταία διετία. Η έναρξη λειτουργίας των νέων μονάδων σε Ρόδο και Κω τοποθετείται το καλοκαίρι του 2027. Πρόκειται για τέσσερις μονάδες τύπου Titan 130, ονομαστικής ισχύος 14,5 MW η καθεμία και βαθμού απόδοσης 33%-34%. Οι μονάδες είναι διπλού καυσίμου και ενσωματώνουν τεχνολογίες για τον περιορισμό των εκπομπών αέριων ρύπων και σωματιδίων.

Τα χαρακτηριστικά των νέων μονάδων

Βασικό χαρακτηριστικό των νέων, ευέλικτων μονάδων είναι η δυνατότητα ταχείας εκκίνησης. Χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να ξεκινήσουν και να φτάσουν στην ονομαστική τους ισχύ, γεγονός που τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται άμεσα στις μεταβολές της ζήτησης και στις ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος. Η τεχνολογία SoLoNOx που χρησιμοποιούν περιορίζει τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) και μονοξειδίου του άνθρακα (CO), χωρίς να απαιτείται έγχυση νερού.

Παράλληλα, η αντικατάσταση του βαρέος πετρελαίου (HFO) από ντίζελ (LFO), σε συνδυασμό με τα συστήματα περιορισμού των ρύπων, αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των σταθμών. Το επίπεδο θορύβου των νέων μονάδων δε θα ξεπερνά τα 65 dB στα όρια των σταθμών.

Στήριξη του ηλεκτρικού συστήματος των νησιών

Η εγκατάσταση των νέων μονάδων αναμένεται να αυξήσει την παραγωγική δυνατότητα των σταθμών στη Ρόδο και την Κω, ενισχύοντας την ενεργειακή επάρκεια των δύο νησιών. Σημειώνεται ότι η λειτουργία τους ως ευέλικτες μονάδες παραγωγής θα επιτρέπει την ταχεία κάλυψη των αναγκών του συστήματος και τη συμπληρωματική λειτουργία τους με τις μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Παράλληλα, η αύξηση της διαθέσιμης παραγωγικής ισχύος αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή επάρκεια Ρόδου και Κω και να συμβάλλει στον περιορισμό του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

Επενδύσεις σε ευέλικτη παραγωγή

Τα δύο νέα έργα σε Σορωνή Ρόδου (Γ’ φάση) και Κω εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ομίλου ΔΕΗ για την αναβάθμιση των υποδομών ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά και την ενίσχυση της ευελιξίας του ηλεκτρικού συστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2025 αντίστοιχα έργα εκσυγχρονισμού ολοκληρώθηκαν σε σταθμούς παραγωγής της ΔΕΗ στα νησιά Σαντορίνη, Ρόδο (Α’ φάση) και Κρήτη, ενώ νωρίτερα φέτος ολοκληρώθηκαν σε Ρόδο (Β’ φάση), Χίο και Λέσβο.

Με το νέο Στρατηγικό πλάνο 2026-2030 ύψους €24 δισ., ο Όμιλος ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει συστηματικά σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο που βασίζεται στην ευελιξία, την τεχνολογική καινοτομία και τις διασυνδέσεις. Η ανάπτυξη ΑΠΕ σε μεγάλη κλίμακα συνδυάζεται με επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης και ευέλικτη παραγωγή ενέργειας, καθώς και με λύσεις διαχείρισης ενέργειας αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της σταθερότητας και της αποδοτικότητας του συστήματος.

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