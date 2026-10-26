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Motor Oil: Στηρίζει τις δωρεάν σχολικές επισκέψεις στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Η Motor Oil σε περισσότερα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά έργα της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης

Εταιρική ευθύνη 26.10.2026, 13:31
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Motor Oil: Στηρίζει τις δωρεάν σχολικές επισκέψεις στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή
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Τη δυνατότητα να επισκέπτονται δωρεάν το Μουσείο και να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά του προγράμματα προσφέρουν στους μαθητές και τις μαθήτριες των δημόσιων σχολείων το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή και η Motor Oil.

Με την ευγενική υποστήριξη της Motor Oil, η συμμετοχή των σχολικών ομάδων των δημόσιων σχολείων στα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και η επίσκεψή τους στο Μουσείο, παρέχονται δωρεάν, δίνοντας σε περισσότερα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά έργα της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης και να ανακαλύψουν τον κόσμο του Μουσείου μέσα από μια ζωντανή και διαδραστική εμπειρία.

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή προσκαλεί όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες σε μια διαφορετική γνωριμία με την τέχνη.

MOTOR OIL

Μέσα από ειδικά προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ορισμένα από τα πιο εμβληματικά έργα της μόνιμης Συλλογής του Ιδρύματος, αλλά και των περιοδικών εκθέσεων που διοργανώνονται στο Μουσείο.

Η επίσκεψη στο Μουσείο δεν αποτελεί απλώς μια εκπαιδευτική έξοδο από το σχολείο. Είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά να παρατηρήσουν, να εκφραστούν, να θέσουν ερωτήματα και να αναπτύξουν τη δική τους σχέση με την τέχνη. Με αυτόν τον τρόπο, το μουσείο γίνεται ένας χώρος ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους, όπου η επαφή με τα έργα τέχνης μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική εμπειρία για κάθε παιδί.

Στο επίκεντρο η πρόσβαση των μαθητών στα εκπαιδευτικά προγράμματα

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη σταθερή επιδίωξη του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή να φέρνει τα παιδιά και τους νέους πιο κοντά στην τέχνη και να καλλιεργεί από μικρή ηλικία μια ουσιαστική σχέση με τον πολιτισμό. Η υποστήριξη της Motor Oil συμβάλλει έμπρακτα στην προσπάθεια αυτή, διευρύνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης των μαθητών των δημόσιων σχολείων στις εκπαιδευτικές δράσεις του Ιδρύματος.

«Η επαφή των παιδιών με την τέχνη είναι για εμάς κάτι πολύ περισσότερο από μια εκπαιδευτική εμπειρία. Είναι ένας τρόπος να γνωρίσουν τον κόσμο, να καλλιεργήσουν την παρατηρητικότητα και τη δημιουργικότητά τους, να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους και, κυρίως, να ανακαλύψουν ότι η τέχνη είναι ένας χώρος ανοιχτός σε όλους,» δήλωσε η Fleurette Καραδόντη, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή.

«Θέλουμε το Μουσείο να είναι ένας χώρος στον οποίο κάθε παιδί αισθάνεται ότι μπορεί να ανήκει. Για τον λόγο αυτό, η δυνατότητα δωρεάν επίσκεψης και συμμετοχής στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα για τους μαθητές των δημόσιων σχολείων έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Ευχαριστούμε θερμά τη Motor Oil για την πολύτιμη υποστήριξή της, η οποία μας επιτρέπει να κάνουμε αυτή την επιθυμία πράξη και να ανοίξουμε ακόμη περισσότερο τις πόρτες του Μουσείου στους μαθητές και τις μαθήτριες.»

Πληροφορίες για σχολεία

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και είναι ειδικά σχεδιασμένα σύμφωνα με την ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών.

Η συμμετοχή των σχολικών ομάδων των δημόσιων σχολείων στα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και η επίσκεψή τους στο Μουσείο, παρέχονται δωρεάν με την ευγενική υποστήριξη της Motor Oil.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή ή να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Τ. 210 010 2156 E. [email protected].

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